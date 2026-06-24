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กยท.เดินหน้าลดโลกร้อน ดึงชาวสวนยางจ.เลย ร่วมโครงการคาร์บอนเครดิต 1.1 แสนไร่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เลย-กยท. ผนึกเครือเจริญโภคภัณฑ์ เดินหน้าโครงการคาร์บอนเครดิต ที่จ.เลย เปลี่ยนสวนยางพาราให้เป็นแหล่งเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ทั้งสร้างรายได้เสริมให้เกษตรกร เพิ่มคาร์บอนเครดิตให้ประเทศไทย วางเป้า 14 อำเภอมีชาวสวนยาง 14,943 ราย พื้นที่ปลูกยางกว่า 117,166 ไร่


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โครงการคาร์บอนเครดิตในสวนยางพารา จังหวัดเลย เกิดจากความร่วมมือระหว่าง การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) และ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส หรือ CPP ในเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับสวนยางพาราไทยสู่ระบบเศรษฐกิจสีเขียว เปลี่ยนต้นยางพาราให้เป็นแหล่งกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และสร้างรายได้เสริมให้เกษตรกร มีโครงการนำร่อง ที่บ้านสูบ ตำบลน้ำสวย อำเภอเมือง จังหวัดเลย และจะขยายรับสมัครเกษตรกรไปทุกอำเภอ

นายฉัตรชัย โสมี ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย กล่าวว่าสำหรับเขตพื้นที่เป้าหมายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีอยู่ 500,000 ไร่ โดยจังหวัดเลยมีเป้าหมายตามรายชื่อผู้มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ทั้ง 14 อำเภอ เป็นเกษตรชาวสวนยาง จำนวน 14,943 ราย พื้นที่ 117,166 ไร่ ซึ่งในช่วงนี้จะเป็นช่วงของการประชาสัมพันธ์ และรับสมัครช่วงเดือน มิถุนายน – กันยายน 2569

มีเจ้าหน้าที่ของการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย และบริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส เดินทางลงพื้นที่และประสานงานผู้นำชุมชน และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่ร่วมรับสมัคร โดยจะมีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติซึ่งได้ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดเลย ให้ผู้นำชุมชนประกาศรับสมัครรายละเอียดโครงการคาร์บอนเครดิตในสวนยางพารา (ตามเอกสารแนบ) เบื้องต้นเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. ตามรายชื่อที่ประกาศ อายุสวนยาง 0-18 ปี






เอกสารสิทธิที่ดิน ต้องมี น.ส.3, น.ส.4 หรือ ส.ป.ก. สภาพพื้นที่ไม่เป็นพื้นที่เสี่ยงภัย (ดินถล่ม, ไฟไหม้, น้ำท่วม) ระยะเวลาการเข้าร่วม ต้องสามารถเข้าร่วมโครงการต่อเนื่องได้ 7 ปี ในตอนนี้ทางเกษตรกรที่ดูแลสวนยางให้ถูกต้องตามหลักวิชาการจดบันทึกข้อมูลการใส่ปุ๋ยและการใช้น้ำมัน ลดการใช้ปุ๋ยเคมี ลงอย่างน้อย 5% ห้ามตัดต้นยาง ในระหว่างที่เข้าร่วมโครงการ โดยสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายคาร์บอนเครดิต ได้มีส่วนร่วมในการช่วยลดก๊าซเรือนกระจก ร่วมสนับสนุนเป้าหมาย Net Zero ของประเทศ

หากเกษตรกรจะเข้าโครงการ สามารถนำเอกสาร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาเอกสารสิทธิที่ดิน สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร (ของตนเอง) สามารถติดต่อสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นายฉัตรชัย โสมี ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย 086 2343115

กยท.เดินหน้าลดโลกร้อน ดึงชาวสวนยางจ.เลย ร่วมโครงการคาร์บอนเครดิต 1.1 แสนไร่
กยท.เดินหน้าลดโลกร้อน ดึงชาวสวนยางจ.เลย ร่วมโครงการคาร์บอนเครดิต 1.1 แสนไร่
กยท.เดินหน้าลดโลกร้อน ดึงชาวสวนยางจ.เลย ร่วมโครงการคาร์บอนเครดิต 1.1 แสนไร่
กยท.เดินหน้าลดโลกร้อน ดึงชาวสวนยางจ.เลย ร่วมโครงการคาร์บอนเครดิต 1.1 แสนไร่
กยท.เดินหน้าลดโลกร้อน ดึงชาวสวนยางจ.เลย ร่วมโครงการคาร์บอนเครดิต 1.1 แสนไร่