กยท.เดินหน้าลดโลกร้อน ดึงชาวสวนยางจ.เลย ร่วมโครงการคาร์บอนเครดิต 1.1 แสนไร่

เลย-กยท. ผนึกเครือเจริญโภคภัณฑ์ เดินหน้าโครงการคาร์บอนเครดิต ที่จ.เลย เปลี่ยนสวนยางพาราให้เป็นแหล่งเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ทั้งสร้างรายได้เสริมให้เกษตรกร เพิ่มคาร์บอนเครดิตให้ประเทศไทย วางเป้า 14 อำเภอมีชาวสวนยาง 14,943 ราย พื้นที่ปลูกยางกว่า 117,166 ไร่
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โครงการคาร์บอนเครดิตในสวนยางพารา จังหวัดเลย เกิดจากความร่วมมือระหว่าง การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) และ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส หรือ CPP ในเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับสวนยางพาราไทยสู่ระบบเศรษฐกิจสีเขียว เปลี่ยนต้นยางพาราให้เป็นแหล่งกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และสร้างรายได้เสริมให้เกษตรกร มีโครงการนำร่อง ที่บ้านสูบ ตำบลน้ำสวย อำเภอเมือง จังหวัดเลย และจะขยายรับสมัครเกษตรกรไปทุกอำเภอ
นายฉัตรชัย โสมี ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย กล่าวว่าสำหรับเขตพื้นที่เป้าหมายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีอยู่ 500,000 ไร่ โดยจังหวัดเลยมีเป้าหมายตามรายชื่อผู้มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ทั้ง 14 อำเภอ เป็นเกษตรชาวสวนยาง จำนวน 14,943 ราย พื้นที่ 117,166 ไร่ ซึ่งในช่วงนี้จะเป็นช่วงของการประชาสัมพันธ์ และรับสมัครช่วงเดือน มิถุนายน – กันยายน 2569
มีเจ้าหน้าที่ของการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย และบริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส เดินทางลงพื้นที่และประสานงานผู้นำชุมชน และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่ร่วมรับสมัคร โดยจะมีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติซึ่งได้ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดเลย ให้ผู้นำชุมชนประกาศรับสมัครรายละเอียดโครงการคาร์บอนเครดิตในสวนยางพารา (ตามเอกสารแนบ) เบื้องต้นเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. ตามรายชื่อที่ประกาศ อายุสวนยาง 0-18 ปี
เอกสารสิทธิที่ดิน ต้องมี น.ส.3, น.ส.4 หรือ ส.ป.ก. สภาพพื้นที่ไม่เป็นพื้นที่เสี่ยงภัย (ดินถล่ม, ไฟไหม้, น้ำท่วม) ระยะเวลาการเข้าร่วม ต้องสามารถเข้าร่วมโครงการต่อเนื่องได้ 7 ปี ในตอนนี้ทางเกษตรกรที่ดูแลสวนยางให้ถูกต้องตามหลักวิชาการจดบันทึกข้อมูลการใส่ปุ๋ยและการใช้น้ำมัน ลดการใช้ปุ๋ยเคมี ลงอย่างน้อย 5% ห้ามตัดต้นยาง ในระหว่างที่เข้าร่วมโครงการ โดยสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายคาร์บอนเครดิต ได้มีส่วนร่วมในการช่วยลดก๊าซเรือนกระจก ร่วมสนับสนุนเป้าหมาย Net Zero ของประเทศ
หากเกษตรกรจะเข้าโครงการ สามารถนำเอกสาร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาเอกสารสิทธิที่ดิน สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร (ของตนเอง) สามารถติดต่อสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นายฉัตรชัย โสมี ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย 086 2343115