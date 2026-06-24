ส่งเข้าคุก-ค้านประกันทั้งกรรมการฯยันอดีตรองนายก อบต.!ทนายดังช่วยชาวนครไทยถูกโกงเงินฝาก ธ.หมู่บ้าน-เงินฌาปนกิจ

พิษณุโลก - ทนายชื่อดัง โดดช่วยชาวนครไทย ถูกโกงเงินฝากธนาคารหมู่บ้าน-ฌาปนกิจ..เบิก-ขอคืนไม่ได้แม้แต่บาทเดียว เสียหายเบ็ดเสร็จไม่ต่ำกว่า 21 ล้าน แจ้งความ-จับกุมกรรมการฯ ยันอดีตรองนายก อบต.รวมแล้ว 9 คน ศาลนัดไกล่เกลี่ยยังขอผ่อนจ่ายเป็นรายปี เผยชาวบ้านเชื่อเงินผี-เงินณาปนกิจ เป็น”เงินออม”ก่อนตาย แต่รัฐมองว่า แค่”เงินบริจาค”
วันนี้(24 มิ.ย.) นายรณณรงค์ แก้วเพชร์ หรือทนายรณณรงค์ ประธานมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม พาชาวบ้าน ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ประมาณ 200 คน เดินทางไปที่ศาลจังหวัดพิษณุโลก เพื่อคัดค้านการประกันตัวกรรมการธนาคารหมู่บ้านโคกเนินทอง ก่อนขึ้นศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก เพื่อร้องทุกข์กับเจ้าหน้าที่ พม.
สืบเนื่องจากชาวบ้านหลายคนในตำบลบ่อโพธิ์ อ.นครไทย ได้ฝากเงินกับธนาคารหมู่บ้านโคกเนินทอง แต่ไม่มีชาวบ้านคนใดเบิกเงินคืนได้เลย จนกระทั่งชาวบ้านรวมตัวเข้าแจ้งความดำเนินคดี คณะกรรมการธนาคารหมู่บ้านดังกล่าว ฐานฉ้อโกงเงินไปทั้งหมด 21 ล้านบาท
กระทั่งมีการสอบสวนดำเนินคดี สามารถจับกุมคณะกรรมการหมู่บ้านที่เกี่ยวข้องจำนวน 9 ราย หนึ่งในนั้นมีอดีตรองนายก อบต.บ่อโพธิ์ รวมอยู่ด้วย จนศาลมีคำสั่งตัดสินจำคุกจำเลยทั้งหมด
ล่าสุดวันนี้ศาลจังหวัดพิษณุโลกได้มีการนัดไต่สวนสำนวนคดี โดยจำเลยซึ่งเป็นชาวบ้านขอคัดค้านประกันตัว(กรรมการหมู่บ้าน) แม้ว่า มีการพูดคุยต่อรอง เพื่อไกล่เกลี่ย อาทิ ขอผ่อนจ่ายหนี้สินทั้งหมดเป็นรายปี แต่ทางชาวบ้านไม่ยอม คัดค้านประกันตัว ซึ่งศาลจังหวัดพิษณุโลก ก็เห็นด้วย คือ ไม่อนุญาตให้ประกันตัวแต่อย่างใด
นางสอเริงราช วงศ์อุปรี ชาวบ้านหมู่ 7 ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย กล่าวว่า ตนเองฝากเงินกับธนาคารหมู่บ้านโคกเนินทอง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบันเป็นเงินทั้งสิน 260,000 บาท ซึ่งเป็นเงินที่ได้จากน้ำพักน้ำแรงจากการทำไร่ข้าวโพด เมื่อขายข้าวโพดได้ก็นำเงินไปฝากแต่สุดท้ายธนาคารหมู่บ้านล่มไม่ได้เงินคืนแม้แต่บาทเดียว
เมื่อไปทวงถามกับคณะกรรมการฯก็ได้คำตอบว่าให้รอและจะหาเงินมาคืนให้ แต่ห้ามนำเรื่องไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ไม่เช่นนั้นก็จะไม่ได้มีใครได้เงินเลย วันนี้ชาวบ้านทุกคนเดือดร้อนไปตามๆ กัน เพราะธนาคารหมู่บ้านที่เคยเป็นความหวังทั้งหมด กลับกลายมาหักหลังชาวบ้านในหมู่บ้านด้วยกันเอง จึงอยากให้เจ้าหน้าที่รัฐลงมาดูและทวงคืนความยุติธรรมให้ชาวบ้านด้วย
ทนายรณณรงค์ แก้วเพชร์ เปิดเผยว่า ตนเดินทางมาช่วยเรื่องคดีและช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน ตั้งใจมาที่ศาลจังหวัดฯ เพราะคิดว่าอาจจะได้เงินมาคืนชาวบ้าน แต่สุดท้ายจำเลยบ่ายเบี่ยงขอต่อรองจ่ายรายปีเป็นงวดๆ ซึ่งไม่สามารถเป็นไปได้ และชาวบ้านผู้เสียหายไม่ยอม เพราะวงเงินสูง
นอกจากนี้ยังมีเรื่องเงินฌาปนกิจหมู่บ้านพ่วงมา ลักษณะฝากไปกับธนาคารโคกเนินทอง ซึ่งก็ต้องล้มตามไปด้วย จึงเข้าร้องทุกข์และขอข้อมูล พมจ.พิษณุโลก ที่อยู่ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้ เงินฌาปนกิจหมู่บ้าน ชาวบ้านขอเงินคืนไม่ได้ บางรายเป็นผู้สูงอายุ บางรายเป็นผู้ป่วยเปราะบางไม่สามารถเดินทางมาร้องทุกข์ได้ ถูกโกงเงินไป ญาติๆ ไม่ได้เงินคืนเลย
ทนายรณณรงค์ เผยอีกว่า ตนได้พูดคุยปัญหาที่เกิดขึ้นเบื้องต้นกับนายบุญเหลือ บารมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งรับปากว่าจะติดตามเรื่องเดือดร้อนดังกล่าวให้กับชาวบ้านโดยเร็วที่สุด พร้อมประสานนางเยาวภา พรรณโนภาศ พมจ.พิษณุโลก เข้าช่วยเหลือดูแลเรื่องเงินฌาปนกิจหมู่บ้าน
เพราะมีข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่า ยังมีชาวบ้านอีกหลายแห่งใน จ.พิษณุโลก ถูกฉ้อโกงในรูปแบบธนาคารหมู่บ้านและเงินฌาปนกิจศพลักษณะเดียวกัน โดยชาวบ้านส่วนใหญ่เชื่อว่าเป็น”เงินออม” แต่ในข้อเท็จจริงแล้ว รัฐมองเป็นแค่”เงินบริจาค” ซึ่งชาวบ้านสมัครใจจ่ายกรณีสมาชิกเสียชีวิต หัวละร้อยบาทเป็นต้น