ผู้การนครปฐมแถลงจับหนุ่มเมียนมาวิ่งราวสร้อยทองชาวบ้านสามพราน อ้างหาเงินใช้หนี้ส่งเมีย-ลูกกลับประเทศ

นครปฐม - ตำรวจนครปฐมแถลงผลจับกุมแรงงานชาวเมียนมาวัย 30 ปี ก่อเหตุวิ่งราวสร้อยคอทองคำของหญิงชาวเมียนมาบริเวณ อ.สามพราน หลังชุดสืบสวนแกะรอยจากกล้องวงจรปิดจนตามจับได้พร้อมรถจักรยานยนต์และหลักฐานการนำทองไปขาย เจ้าตัวรับสารภาพนำเงินไปใช้หนี้และเป็นค่าใช้จ่ายส่งภรรยาและลูกกลับประเทศ
วันนี้ ( 24 มิ.ย.) พล.ต.ต.พิทักษ์ อุปพงษ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย พ.ต.อ.จุลภณ มีชำนาญ ผู้กำกับการ สภ.โพธิ์แก้ว พ.ต.ท.ธนากร ภูริกวินเลิศ รองผู้กำกับการสืบสวน สภ.โพธิ์แก้ว ว่าที่ พ.ต.ท.กานต์ธีรา ชาญพนา สารวัตรสืบสวน สภ.โพธิ์แก้ว และเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน ร่วมกันแถลงผลการจับกุมผู้ต้องหาคดีวิ่งราวทรัพย์ ที่สถานีตำรวจภูธรโพธิ์แก้ว อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2569 เวลาประมาณ 10.19 น. ชุดสืบสวน สภ.โพธิ์แก้ว ได้รับแจ้งเหตุวิ่งราวทรัพย์บริเวณริมถนนซอยเทศบาล 3 หน้ากองทุนหมู่บ้าน หมู่ 8 ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยคนร้ายเป็นชายรูปร่างผอม สูงประมาณ 170 เซนติเมตร ผิวสีแทน สวมเสื้อแขนสั้นสีดำ กางเกงขายาวสีดำ สวมหมวกกันน็อก และขับขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้า คลิก สีดำ
ผู้ก่อเหตุได้ขับรถเข้าประกบผู้เสียหาย คือ น.ส.มอ มอแตร อายุ 24 ปี สัญชาติเมียนมา ขณะกำลังปั่นจักรยาน ก่อนกระชากสร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท พร้อมจี้ทองคำหนัก 1 สลึง แล้วหลบหนีไปอย่างรวดเร็ว
ภายหลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพยานหลักฐานและภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางหลบหนี จนสามารถรวบรวมข้อมูลและระบุตัวผู้ก่อเหตุได้ กระทั่งเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2569 เจ้าหน้าที่เข้าจับกุมตัวนาย Wai Yan Lin อายุ 30 ปี สัญชาติเมียนมา ได้บริเวณบริษัท เอส.พี.ที แพ็คกิ้ง กรุ๊ป จำกัด หมู่ 4 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
พร้อมตรวจยึดของกลาง ประกอบด้วย รถจักรยานยนต์ฮอนด้า คลิก สีดำ ทะเบียน ขข 7754 กรุงเทพมหานคร ซึ่งใช้ก่อเหตุ เสื้อผ้าที่สวมใส่ในวันเกิดเหตุ และหลักฐานเป็นบิลการขายสร้อยคอทองคำที่ถูกวิ่งราวไป
จากการสอบสวนเบื้องต้น ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าได้นำสร้อยคอทองคำไปขาย และนำเงินที่ได้ไปชำระหนี้ รวมถึงเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งภรรยาและบุตรกลับประเทศเมียนมา
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.โพธิ์แก้ว เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป