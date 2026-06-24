(คลิป)ผงะขยะล้นกุฏิ!!เด็กวัดใช้ขยะซ่อนตัวหนีเข้าค่ายบำบัดยาเสพติด

หนองคาย-ปลัดอำเภอเมืองหนองคาย นำทีมค้นหาผู้เสพยาเสพติดภายในกุฏิวัดเพื่อเข้าค่ายบำบัดฟื้นฟู ผงะ ขยะเกลื่อนกุฏิสูงท่วมหัว สบโอกาสเด็กวัดใช้ขยะแทนบังเกอร์ซ่อนตัว สุดท้ายยอมจำนนเข้าค่ายโดยดี
มีรายงานว่า นายอภิวัฒน์ อินทร์หา ปลัดอำเภอเมืองหนองคายฝ่ายความมั่นคง ได้นำเจ้าหน้าที่ อส.อ.เมืองหนองคาย ปฏิบัติการค้นหาผู้เสพในพื้นที่ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย ที่วัดแห่งหนึ่ง บ้านคุยนางขาว หลังจากทราบว่าที่วัดแห่งนี้มีเด็กวัดเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ภายในวัดมีกุฏิ 2 หลัง มีเพียงพระเจ้าอาวาสจำวัดอยู่รูปเดียว หลังแรกเป็นกุฏิเจ้าอาวาส ส่วนกุฏิหลังที่สองเป็นที่อาศัยของเด็กวัด เมื่อเจ้าหน้าที่เปิดประตูกุฏิออก ก็ต้องผงะกับสิ่งที่เห็นตรงหน้า เป็นกองขยะสูงท่วมตัว
ตลอดทั้งชั้นบนและชั้นล่างของกุฏิขยะเกลื่อนไปทั่วบริเวณ ส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้งไปทั่ว ค้นหาเด็กวัดที่ได้รับแจ้ง หาอยู่นานก็ไม่พบ แต่สุดท้ายก็พบความผิดปกติ บริเวณลังไม้มีช่องอยู่ภายใน พบนายตี๋ อายุประมาณ 20 ปี ไม่สวมเสื้อ หลบอยู่ภายในกองขยะใช้ขยะบังสายตาไว้ และยอมรับแต่โดยดีว่าเสพยาเสพติด
นายอภิวัฒน์ อินทร์หา ปลัดอำเภอเมืองหนองคาย กล่าวว่า อำเภอได้รับการประสานจาก อบต.หนองกอมเกาะ ให้ช่วยค้นหาผู้เสพในชุมชน ตามโครงการค่ายฟื้นฟูทางสังคม ของ อบต.หนองกอมเกาะ ได้นำทีมออกค้นหาผู้เสพตามที่รับแจ้งมาแล้วรอบหนึ่ง ณ วัดแห่งนี้ แต่เนื่องจากฝนตกทำให้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานและหาตัวผู้เสพไม่พบ แต่ผู้ใหญ่บ้านยืนยันว่าผู้เสพนั้นอยู่ภายในกุฏิวัด วันนี้จึงได้นำทีมมาใหม่และเจอตัวผู้เสพตามที่รับแจ้งในกองขยะ
ซึ่งได้พูดคุยกับเจ้าอาวาสขอให้ช่วยสอดส่องดูแลเก็บกวาดกุฏิให้สะอาดสวยงาม และยังกำชับให้ผู้ใหญ่บ้านพร้อมทั้งชาวบ้านดูแลวัดให้เป็นสถานที่สะอาด เหมาะสม วัดต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับประชาชน หลังจากนี้จะได้กำชับทุกหมู่บ้านให้ช่วยกันตรวจสอบ เป็นหูเป็นตาร่วมกัน ส่วนผู้เสพไม่ว่าจะเป็นเด็กวัด หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในฐานะผู้เสพจะถูกนำตัวเข้าค่ายบำบัดฟื้นฟูตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป.