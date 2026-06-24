หญิงชาวเชียงรายเตือนภัยคนมีแฟนฝรั่ง เผยเคยถูกเฒ่านิวซีแลนด์แอบถ่ายคลิป-ภาพร่วมรักโพสต์ขายบริการทั่วโลก

เชียงราย – อุทาหรณ์สาวไทยชอบแฟนฝรั่ง..หญิงชาวเชียงรายวัย 62 ปี เผยถูกอดีตแฟนคนนิวซีแลนด์วัย 75 แอบถ่ายทั้งคลิป-ภาพนิ่งขณะร่วมรัก โพสต์เผยแพร่ไปทั่วโลก แถมระบุข้อความขายบริการซ้ำ
วันนี้ (24 มิ.ย.) หญิงชาว จ.เชียงราย อายุ 62 ปี คนหนึ่งชื่อ "อ๋อย" แจ้งกับผู้สื่่อข่าวว่าตนเคยมีแฟนเป็นชาวนิวซีแลนด์วัยกว่า 75 ปีแล้ว ได้เดินทางมาอยู่กินกันที่ จ.เชียงราย นานกว่า 9 ปี แต่ล่าสุดได้เลิกรากันไปแล้ว เพราะทราบภายหลังว่าอดีตแฟนได้แอบถ่ายคลิปและภาพขณะที่ร่วมรักกัน จากนั้นนำไปโพสต์เผยแพร่ไปทั่วโลก
รวมทั้งมีการนำข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนของตนแนบไปกับคลิปและภาพ พร้อมข้อความระบุว่าเป็นการขายบริการทางเพศ ช่องทางการติดต่อ ส่งผลทำให้มีคนโทรศัพท์เข้ามาตามหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งขอซื้อบริการหลายราย
ยายอ๋อย กล่าวว่าเดิมได้อยู่กินกันตามปกติเพราะเราต่างมีอายุมากแล้วคิดว่าคงไม่มีปัญหาอะไร แต่ช่วงหลังๆ มานี้มีคนโทรศัพท์เข้ามาหาและทักแชทเพื่อขอซื้อบริการ บางคนขอวีดิโอคอลทำให้ตนรู้สึกผิดสังเกต เมื่อตนเปิดเข้าไปในเว็บไซต์ที่คนโทรศัพท์เข้ามาแจ้งก็ถึงกับตกใจ เพราะเป็นรูปตนที่เปลือยกาย และบางรูปอยู่กับอดีตแฟนคนดังกล่าว จึงรู้ว่าภาพออกไปจากอดีตแฟนของตนนั่นเอง
และเมื่อสบโอกาสก็ได้ให้คนมีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือไอทีไปดูคอมพิวเตอร์ของอดีตแฟนที่ตั้งอยู่ในบ้าน พบการซ่อนรูปภาพต่างๆ เอาไว้เป็นจำนวนมาก นอกจากภาพของตนยังมีของหญิงชาวไทยและต่างประเทศถูกเผยแพร่ผ่านเซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศพร้อมข้อความขายบริการเช่นเดียวกัน
ยายอ๋อย กล่าวอีกว่าเมื่อพบกับอดีตแฟนก็ได้เจรจาเพื่อให้เขาลบคลิป ภาพ และข้อความเหล่านี้ออก เพราะตนกลัวว่าลูกๆ จะทราบเรื่อง เมื่อจำนนต่อหลักฐานอดีตแฟนจึงยอมรับสารภาพว่ามีพฤติกรรมแอบถ่ายคลิปและภาพขณะมีเพศสัมพันธ์กันจริง จากนั้นนำไปโพสต์ขายในเว็บไซต์ต่างประเทศ มีการแนบชื่อจริงและภาพบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับลูกค้าด้วย
เมื่อเขายอมลบคลิป ภาพ และข้อความที่เกี่ยวกับตนออกไปจากระบบทั้งหมดแล้วตนก็ได้ขอแยกทางกันไป ตนจึงอยากฝากเป็นข้อคิดเตือนใจสำหรับหญิงไทยที่มีแฟนเป็นชาวต่างชาติให้ศึกษาพฤติกรรมและดูประวัติของเขาให้ดีไม่เช่นนั้นอาจสายเกินไป.