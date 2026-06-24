แม่ทัพภาคที่3นำตรวจติดตามความก้าวหน้าพัฒนา"คลองแม่ข่า"แก้น้ำเสีย-ฟื้นฟูลำน้ำคู่เมืองเชียงใหม่

เชียงใหม่-แม่ทัพภาคที่3 นำคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาคลองแม่ข่า ทั้งการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียและการรื้อถอนสิ่งกีดขวางรุกล้ำทางน้ำ พร้อมสนับสนุนจิตอาสาร่วมฟื้นฟูสายน้ำคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่
วันนี้ (24 มิ.ย. 69) พลโทวรเทพ บุญญะ แม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานพัฒนาคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งจุดแรกแม่ทัพภาคที่ 3 ได้ติดตามการดำเนินงานพัฒนาคลองแม่ข่า ที่ บริเวณสะพานแม่ข่า (ระแกง) อำเภอเมืองเชียงใหม่ หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “คลองโอตารุเมืองไทย” โดยได้รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนาคลองแม่ข่า ภายใต้การบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดเชียงใหม่
ขณะเดียวกันได้มีการมอบถุงยังชีพให้แก่กลุ่มเปราะบางที่อาศัยอยู่ริมคลองแม่ข่าในพื้นที่ดังกล่าว จำนวน 3 ราย เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน รวมทั้งยังมีการจัดกำลังทหารและจิตอาสามาร่วมกันรื้อถอนเสาไม้กีดขวางทางน้ำ รวมถึงกำจัดเศษขยะบริเวณด้านทิศเหนือสะพานแม่ข่า (ระแกง) จากนั้น แม่ทัพภาคที่ 3 ได้เดินทางไปยังบริเวณสะพานศรีดอนชัย เพื่อเยี่ยมชมกิจกรรมจิตอาสาของประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดของคลองแม่ข่า เพื่อยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคลองแม่ข่าให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่
นอกจากนี้แม่ทัพภาคที่3 ยังได้ลงพื้นที่ไปตรวจติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย ที่ บริเวณสะพานแม่ข่า (อัษฎาธร) ซึ่งถือเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว โดยเบื้องต้นยังพบปัญหาการลักลอบปล่อยน้ำเสียและตะกอนสะสม ซึ่งขณะนี้ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ กำลังเร่งแก้ไขปัญหาในจุดรั่วไหล รวมถึงดำเนินการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย และเพิ่มการเติมน้ำดีเพื่อไล่น้ำเสียให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น