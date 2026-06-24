“เสก โลโซ” พ้นเรือนจำกลางเพชรบุรี รับพระราชทานอภัยลดโทษ พักการลงโทษคุมประพฤติ ติดกำไล EM กว่า 1 ปีครึ่ง

เพชรบุรี - “เสก โลโซ” หรือ เสก โลโซ ได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำกลางเพชรบุรี หลังได้รับพระราชทานอภัยลดโทษและผ่านการพิจารณาพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ โดยต้องเข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติ พร้อมติดกำไลอิเล็กทรอนิกส์ (EM) เป็นเวลา 1 ปี 5 เดือน 21 วัน ท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากครอบครัว แฟนคลับ และสื่อมวลชน
วันนี้( 24 มิ.ย.) เจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ได้ดำเนินการปล่อยตัวผู้ต้องขังที่เข้าเกณฑ์ได้รับการปล่อยตัวตามหลักเกณฑ์ของกรมราชทัณฑ์ โดยหนึ่งในนั้นคือ นายเสกสรรค์ ศุขพิมาย หรือ “เสก โลโซ” ศิลปินร็อกชื่อดังของไทย ซึ่งได้รับการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษและได้รับการปล่อยตัวในวันดังกล่าว ที่เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
บรรยากาศบริเวณหน้าเรือนจำเป็นไปอย่างคึกคัก โดยมี นางวิภากร ศุขพิมาย ภรรยา นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ อดีตนักเคลื่อนไหวทางการเมือง สื่อมวลชนจากหลายสำนัก รวมถึงแฟนคลับจำนวนมาก เดินทางมารอให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
สำหรับนายเสกสรรค์ เป็นนักโทษเด็ดขาดในคดีฐานมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน และเสพยาเสพติด โดยศาลมีคำพิพากษากำหนดโทษจำคุก 2 ปี 12 เดือน 20 วัน (หักวันขัง 3 วัน) นับตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2568 ซึ่งเดิมมีกำหนดพ้นโทษในวันที่ 31 พฤษภาคม 2571
อย่างไรก็ตาม นายเสกสรรค์ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมอบรมโครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ หลักสูตร “การน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตของผู้ต้องขัง” ภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ณ เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง ระหว่างวันที่ 23 มกราคม – 23 มิถุนายน 2569
ต่อมา ภายหลังพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2569 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2569 นายเสกสรรค์เข้าเกณฑ์ได้รับพระราชทานอภัยลดโทษตามมาตรา 9 (2) และมาตรา 10 (2) เป็นเวลา 5 เดือน 20 วัน ทำให้โทษคงเหลือ 2 ปี 6 เดือน 30 วัน และกำหนดพ้นโทษใหม่ในวันที่ 13 ธันวาคม 2570
นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษ ได้มีมติเห็นชอบให้พักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2569 และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้อนุมัติเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2569 ส่งผลให้เรือนจำกลางเพชรบุรีดำเนินการปล่อยตัวเข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติ
ทั้งนี้ นายเสกสรรค์ได้รับโทษจำคุกมาแล้ว 1 ปี 1 เดือน 9 วัน และยังคงมีระยะเวลาคุมประพฤติอีก 1 ปี 5 เดือน 21 วัน โดยจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของเจ้าหน้าที่คุมประพฤติอย่างเคร่งครัด พร้อมติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ตลอดระยะเวลาที่เหลือ จนกว่าจะพ้นโทษตามกฎหมาย
การได้รับการปล่อยตัวของศิลปินร็อกชื่อดังในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากประชาชนและแฟนเพลงทั่วประเทศ ซึ่งต่างจับตาการกลับมาใช้ชีวิตภายนอกเรือนจำ รวมถึงการกลับมาสร้างสรรค์ผลงานในวงการดนตรี ภายใต้เงื่อนไขการคุมประพฤติที่กฎหมายกำหนดไว้ต่อไป