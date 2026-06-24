อดีตพ่อเลี้ยงชั่ว-มีดจี้บังคับข่มขืนเด็กหญิงวัย 14 โดนชาวบ้านล้อมจับส่ง ตร.แขวนคอตายคาห้องขัง

พิษณุโลก - ผู้ต้องหา-อดีตพ่อเลี้ยง ชักมีดจี้บังคับข่มขืนเด็กหญิงวัย 14 ปี คากระท่อมริมแก่งโตน ลำน้ำแควน้อย ก่อนโดนชาวบ้านล้อมจับส่ง ตร.ชาติตระการ แขวนคอปลิดชีพตัวเองคาห้องขังโรงพักแล้ว
อดีตพ่อเลี้ยงข่มขืน ด.ญ.วัย 14 ปี ซึ่งถูกชาวบ้าน ต.ท่าสะแก อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ล้อมจับและพาตัวมาส่ง สภ.ชาติตระการ เย็นวันที่ 23 มิ.ย.ที่ผ่านมา ล่าสุดเช้าวันนี้(24 มิ.ย.) ผู้ต้องหาผูกคอตายภายในห้องขังแล้ว
อาสาสมัครหน่วยกู้ภัยบูรพา จุดอำเภอชาติตระการ ซึ่งได้รับแจ้งให้นำศพส่งตรวจตามขั้นตอนพบว่า ผู้เสียชีวิตแต่งกายสวมเสื้อแขนสั้นสีน้ำเงิน กางเกงขาสั้นสีขาว ใช้ผ้าห่มฉีกเป็นเส้นผูกคอปลิดชีพตัวเอง อยู่ภายในห้องขัง ทราบชื่อคือนายสมจิตร อายุ 42 ปี มีภูมิลำเนาเดิมอยู่ ต.ก้านเหลือง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
ทั้งนี้ ร.ต.อ.ปฏิพัทธ์ อินหน่อ พนักงานสอบ สภ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก รับแจ้งเหตุเด็กหญิงถูกลักพาตัวไปข่มขืนกระทำชำเราที่กระท่อมในป่า บริเวณริมแก่งโตน หมู่ 3 ต.ท่าสะแก อ.ชาติตระการ ผู้ต้องหาหลบหนีเข้าป่า เจ้าหน้าที่ตำรวจกระจายกำลังค้นหาแต่ไม่พบ กระทั่งชาวบ้านรุมล้อมจับตัวได้วานนี้
สอบสวนผู้เสียหายชื่อ ด.ญ.เอ (นามสมติ) อายุ 14 ปี ชาว ต.ท่าสะแก อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ให้การว่า ผู้ก่อเหตุเป็นอดีตพ่อเลี้ยงที่เลิกกับแม่ไปแล้ว ได้เข้ามาในบ้านช่วงเวลาประมาณ 8.30 น. 19 มิ.ย.69 ก่อนใช้อาวุธมีดขู่บังคับให้เดินตามออกไปในป่า พยายามจะพาตนข้ามแก่งลำน้ำแควน้อย ไปยังฝั่งตรงข้าม แต่น้ำไหลแรงมากไม่สามารถไปได้ จึงพาเดินไปที่กระท่อมที่อยู่ริมแก่ง ก่อนใช้กำลังบังคับข่มขืนตนจนสำเร็จความใคร่ ตนอาศัยช่วงที่อดีตพ่อเลี้ยงเผลอ แอบพิมพ์ข้อความในโทรศัพท์ส่งไปหาพี่ชายเพื่อขอความช่วยเหลือ
พ.ต.ท.มาวิน บุญมี รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ชาติตระการ กล่าวว่า ผู้ก่อเหตุเป็นคนอีสาน ชอบเมาสุราและใช้ความรุนแรงกับภรรยาเป็นประจำ ล่าสุดได้ทะเลาะกับอดีตภรรยาเรื่องเงินที่ต้องการนำไปซื้อเหล้า แต่อดีตภรรยาบอกว่าจ่ายค่าไถนาไปหมดแล้ว ทำให้ผู้ต้องหาโมโหตรงเข้าบีบคออดีตภรรยาจนต้องเลิกรากัน ก่อนก่อเหตุข่มขืนลูกเลี้ยง แล้วหลบหนีไปซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่ทำให้ถูกชาวบ้านรวบตัวได้