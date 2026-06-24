“รองผู้ว่าฯโคราช”ชี้ช่องโหว่ทุจริตสอบท้องถิ่น เชื่อแก้คะแนนจากไฟล์สแกนคำตอบ-จี้ตรวจสอบจุดชุดคำเฉลยรั่วไหล

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- “มนัส” รองผู้ว่าฯโคราช หนึ่งในบุคคลสำคัญร่วมร่าง TOR ใช้ดำเนินการสอบราชการส่วนท้องถิ่นปี’68 ชี้ช่องโหว่ทุจริตสอบท้องถิ่นเชื่อมีการแก้คะแนนจากไฟล์สแกนคำตอบ เผย TOR กำหนดให้มหาวิทยาลัยผู้รับผิดชอบการสอบเป็นผู้เก็บรักษาชุดคำเฉลยข้อสอบไว้เป็นความลับแต่เพียงฝ่ายเดียว กรมส่งเสริมฯไม่สามารถเข้าถึงได้ จึงเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องตรวจสอบว่าคำเฉลยรั่วไหลได้อย่างไร ย้ำหากทุกฝ่ายปฏิบัติตาม TOR อย่างเคร่งครัดสามารถป้องกันทุจริตได้
วันนี้ (24 มิ.ย.69) ความคืบหน้า กรณีการตรวจสอบขบวนการทุจริตการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจค้นและพบเอกสารสำคัญเกี่ยวกับการแก้ไขกระดาษคำตอบ นั้น
ล่าสุดวันนี้ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ.คลองไผ่ ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย การศึกษาและจัดทำรายงานสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ เขื่อนลำตะคอง โดยมี นายมนัส สุวรรณรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งผู้สื่อข่าวได้เข้าไปขอสัมภาษณ์นายมนัส ก่อนที่จะเปิดงานฯ ในประเด็นเกี่ยวกับการจัดทำ TOR (ขอบเขตงาน) ที่ใช้ในการดำเนินการสอบราชการส่วนท้องถิ่น ปี 2568 แต่ นายมนัส ปฏิเสธให้สัมภาษณ์ โดยแจ้งว่า “ไม่ต้องการให้เรื่องดังกล่าวขยายวงกว้างไปมากกว่านี้” พร้อมแนะนำให้สื่อมวลชน นำข้อความที่ได้โพสต์ไว้ในเฟซบุ๊กไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการนำเสนอข่าวได้
ผู้สื่อข่าวจึงตรวจสอบดูข้อมูลที่นายมนัส โพสต์แสดงความคิดเห็นถึงประเด็นดังกล่าวเอาไว้ล่าสุด ว่า “ตนเองเป็นหนึ่งในบุคลากรสำคัญที่ร่วมร่าง TOR ฉบับดังกล่าว และเชื่อว่า หากทุกฝ่ายปฏิบัติตาม TOR อย่างเคร่งครัดจะสามารถป้องกันการทุจริตได้ แต่หากมีการละเมิดขั้นตอนหรือเกิดการทุจริตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเอง ก็จำเป็นต้องมีการตรวจสอบและชี้แจงข้อเท็จจริง
พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า เอกสารกระดาษคำตอบที่ปรากฏเป็นข่าวก่อนหน้านี้ อาจไม่ใช่กระดาษคำตอบต้นฉบับ แต่เป็นเอกสารที่พิมพ์ออกมาจากไฟล์ PDF ซึ่งถูกสแกนเก็บไว้ระหว่างกระบวนการตรวจข้อสอบตามที่ TOR กำหนด โดยเครื่องตรวจข้อสอบจะต้องสามารถสแกน และบันทึกภาพกระดาษคำตอบไว้ได้ทันที พร้อมจัดเก็บข้อมูลลงในฮาร์ดดิสก์ส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หากมีการแก้ไขคะแนน อาจเริ่มจากการนำสำเนากระดาษคำตอบที่พิมพ์จากไฟล์สแกนมาแก้ไขให้สอดคล้องกับเฉลย ก่อนจะดำเนินการกับกระดาษคำตอบต้นฉบับ โดยย้ำว่า เป็นเพียงข้อสังเกตจากกระบวนการที่กำหนดไว้ใน TOR ส่วนผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์เอกสารหรือการดำเนินการดังกล่าว เป็นเรื่องที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่
นอกจากนี้ นายมนัส ยังตั้งคำถามถึงการเข้าถึงชุดคำเฉลยข้อสอบ จำนวน 87 ชุด ซึ่งตาม TOR กำหนดให้มหาวิทยาลัยผู้รับผิดชอบการสอบ เป็นผู้เก็บรักษาไว้เป็นความลับแต่เพียงฝ่ายเดียว ขณะที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ จึงเป็นอีกประเด็นสำคัญที่ต้องมีการตรวจสอบ ว่า เอกสารคำเฉลยรั่วไหลออกมาได้อย่างไร
ทั้งนี้ ประเด็นดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการสืบสวนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงและหาผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต หากพบการกระทำผิดจะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป