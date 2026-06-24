บ่อดิน ”นครนายก” เล่นลิเกแหกตา อ้างถูกชาวบ้านร้องเรียนกลั่นแกล้ง

เจ้าของบ่อดิน “ศีรษะกระบือ” จังหวัดนครนายกเล่นละครแหกตา ยื่นอุทธรณ์ขอขุดดินต่อ อ้างถูกชาวบ้านกลั่นแกล้ง ร้องเรียนรถบรรทุกขนดินสร้างความเดือดร้อน จนถูกสั่งปิดกิจการ
แหล่งข่าวจากชาวบ้าน ตำบลศีรษะกระบือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกแจ้งว่า เมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา นายสุปรีย์ แสงสว่าง เจ้าของเพจดัง “พี่หนุ่ม ช่วยได้” ของจังหวัดนครนายก ได้ยื่นหนังสือในฐานะตัวแทนผู้ได้รับมอบอำนาจจากนายสามารถ ทะบาง เจ้าของบ่อดิน ตำบลศีรษะกระบือ อุทธรณ์ขอเปิดบ่อขุดดิน หลังจากถูกคำสั่งปิดตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา เนื่องจากถูกร้องเรียนว่าขุดดินอย่างผิดกฎหมาย และรถบรรทุกดินสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านมายาวนาน
แหล่งข่าวกล่าวว่า ในคำอุทธรณ์ที่ยื่นขุดดินใหม่ระบุว่า ชาวบ้านที่ร้องเรียนขอให้หยุดการขุดดิน ซึ่งเป็นการตัดวงจรการบรรทุกขนส่งดินที่สร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านในพื้นที่มายาวนานประมาณ 2 ปีนั้น เป็นการร้องเรียนเพื่อกลั่นแกล้งผู้ประกอบการขุดดินและขนส่งดิน จึงขอความเป็นธรรมต่อจังหวัดเพื่อพิจารณาอนุมัติให้กลับมาดำเนินการขุดและขนดินอีกครั้ง
“นายสุปรีย์หรือฉายา พี่หนุ่ม ช่วยได้ เจ้าของเพจดังของนครนายก ก่อนหน้านี้เคยลงพื้นที่ที่มีการขุดและขนส่งดินเพื่อเก็บข้อมูล และแสดงความเห็นใจชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ จนชาวบ้านคิดว่า จะมาเป็นปากเป็นเสียงแทนชาวบ้าน แต่สุดท้าย เลือกไปปกป้องผลประโยชน์เจ้าของบ่อดินที่สร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้าน” แหล่งข่าวกล่าว
แหล่งข่าวกล่าวอีกว่า ข้ออ้างว่าชาวบ้านตำบลศีรษะกระบือร้องเรียนกบลั่นแกล้งบ่อดินและรถบรรทุกขนดินนั้น เป็นการโกหกอย่างไม่ละอายแก่ใจ เพราะชาวบ้านทั่วไปที่ไหนจะกล้ากลั่นแกล้งบ่อดิน ซึ่งเจ้าของมักเป็นนักการเมือง หรือผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ โดยบ่อดินที่ตำบลศีรษะกระบือ ก็เป็นที่รู้กันอยู่ว่า เจ้าของตัวจริงเป็นอดีต ส.ส.สังกัดพรรคการเมืองที่ร่วมรัฐบาลในปัจจุบัน เพียงแต่เป็น ส.ส.สอบตกมาแล้ว 2 สมัย
สำหรับบ่อดินตำบลศีรษะกระบือ ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการขนส่งดิน โดยรถบรรทุกดินน้ำหนักเกิน เศษดินตกลงบนผิวจราจร เกิดฝุ่นฟุ้งกระจาย และถนน บ้านเรือนของชาวบ้านชำรุดเสียหาย เคยร้องเรียนไปแทบทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบ แต่ไม่ได้รับการแก้ไข จนต้องถวายฏีกาในหลวง จนในที่สุดปัญหาได้รับการแก้ไข แต่คนที่ถวายฏีกากลับถูกข่มขู่
ส่วนนายสามารถ ทะบาง เจ้าของบ่อดิน เคยถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจค้นจับกุมในความผิดขุดดินผิดกฏหมาย เมื่อเดือนเมษายนปี 2568 ขณะตรวจค้นจับกุม พบอาวุธปืนยาวพร้อมลำกล้องในความครอบครอง ส่วนคนขับรถบรรทุกในพื้นที่จับกุม ตรวจค้นพบยาเสพติดและตรวจฉี่เป็นสีม่วง โดยไม่มีรายงานว่า คดีมีความคืบหน้าไปอย่างไร