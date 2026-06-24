TCEB ดันอีสานสู่ Net Zero Events! เปิดเวทีประกาศพันธสัญญาไมซ์ยั่งยืน ยกระดับอุตสาหกรรมสู่อนาคต

อุดรธานี-สมาคมธุรกิจไมซ์และท่องเที่ยวยั่งยืนภาคอีสาน (I-MSTA) จับมือเครือข่ายพันธมิตร เตรียมจัดงานใหญ่ “ISAN MICE Sustainability & Net Zero Partnership” หนุนแนวคิด “การขับเคลื่อนอีสานไมซ์ยั่งยืน สู่ Net Zero Events” ปักหมุดขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวระดับภูมิภาค ดัน 3 เมืองไมซ์หลัก “ขอนแก่น-โคราช-อุดรฯ” สู่ต้นแบบการจัดงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม
โดยงานดังกล่าว มีกำหนดจัดขึ้นในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2569 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องภาสกร 2 มลฑาทิพย์ ฮอลล์ จ.อุดรธานี โดยจะเป็นการรวมตัวครั้งสำคัญของผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และผู้แทนจากเมืองไมซ์สำคัญของภาคอีสาน ทั้งขอนแก่น นครราชสีมา และอุดรธานี เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดและกำหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์สู่เป้าหมาย Net Zero ร่วมกัน
ภายในงานจะมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การส่งเสริมเป้าหมาย Net Zero ของอุตสาหกรรมไมซ์อีสาน” โดย ดร.วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ประธานที่ปรึกษาของรองนายกรัฐมนตรี และประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมธุรกิจไมซ์และท่องเที่ยวยั่งยืนภาคอีสาน ซึ่งจะมาฉายภาพรวมและทิศทางนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวในภาคอีสาน
นอกจากนี้ ยังมีเวทีเสวนาไฮไลต์ “พันธสัญญาไมซ์อีสานสู่ Net Zero Events” ซึ่งจะสะท้อนแนวทางการพัฒนาเมืองไมซ์คาร์บอนต่ำของแต่ละจังหวัดที่มีเอกลักษณ์แตกต่างกันไป ประกอบด้วย:
• จังหวัดขอนแก่น: มุ่งเน้นการขับเคลื่อนสู่ Carbon Conscious Events ตามมาตรฐานระดับโลก GDS-Index
• จังหวัดนครราชสีมา: ปักหมุดเป้าหมายการเป็น Green Convention City
• จังหวัดอุดรธานี: ยกระดับศักยภาพและการพัฒนาสู่การเป็น Sustainable Destination
สำหรับอีกหนึ่งช่วงเวลาสำคัญของงานคือ พิธีประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือเครือข่ายอีสานไมซ์ยั่งยืน หรือ “Isan MICE Commitment Toward Net Zero Events” ซึ่งถือเป็นการผนึกกำลังครั้งใหญ่ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคประชาสังคม เพื่อร่วมกันผลักดันอุตสาหกรรมไมซ์ให้เติบโตควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนายั่งยืน (SDGs) ของประเทศ
การเคลื่อนไหวของภาคีเครือข่ายไมซ์ภาคอีสานในครั้งนี้ นับเป็นหมุดหมายสำคัญทางธุรกิจที่ไม่เพียงแต่มุ่งสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวหมุนเวียนในภูมิภาคเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (ESG) พร้อมก้าวสู่การเป็นภูมิภาคต้นแบบด้านการจัดงานอย่างยั่งยืนของประเทศไทยในอนาคต ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในระดับสากลได้อย่างยั่งยืน