เมืองพัทยา พร้อมจัดเลือกตั้ง 28 มิ.ย.นี้ย้ำ ปชช.ระวังทำผิด กม.ไม่รู้ตัวส่วนผู้สมัคร 2 ทีมใหญ่ลุยหาเสียงต่อเนื่อง

ศูนย์ข่าวศรีราชา- เมืองพัทยา พร้อมจัดเลือกตั้ง 28 มิ.ย.นี้ ย้ำ ปชช.อย่าถ่ายบัตรเลือกตั้ง-ห้ามนำบัตรออกนอกคูหาระวังทำผิดกฎหมายโดยไม่รู้ตัว ขณะบรรยากาศหาเสียงโค้งสุดท้ายไม่แผ่ว ผู้สมัคร 2ทีมใหญ่ลุยต่อเนื่อง
นายเกียรติศักดิ์ ศรีวงษ์ชัย ปลัดเมืองพัทยา ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเมืองพัทยา เปิดเผยถึงความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 มิ.ย.นี้ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ว่า เมืองพัทยา ได้เตรียมความพร้อมในทุกด้านเรียบร้อยแล้ว ทั้งสถานที่เลือกตั้ง บุคลากรประจำหน่วย บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การรักษาความปลอดภัย และการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
โดยได้จัดเตรียมหน่วยเลือกตั้งจำนวน 113 หน่วย และทุกหน่วยใช้อาคารเป็นสถานที่เลือกตั้งทั้งหมด เพื่อรองรับประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์และลดผลกระทบจากสภาพอากาศในช่วงฤดูฝน
ขณะที่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) เจ้าหน้าที่รักษาความสงบ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ผ่านการอบรมและเตรียมความพร้อมครบทุกหน่วยแล้ว
" ขณะนี้บัตรเลือกตั้ง ได้ส่งมาถึงเมืองพัทยาเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนของคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยบัตรเลือกตั้งครั้งนี้จะไม่มีระบบบาร์โค้ด แต่จะใช้วิธีการประทับตราและลงลายมือชื่อกำกับตามระเบียบที่กำหนด เพื่อใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของบัตรเลือกตั้ง"
นายเกียรติศักดิ์ ยังกล่าวอีกว่า เมืองพัทยา ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง และได้มีการติดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งครบทุกหน่วยแล้ว และอยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องเป็นครั้งสุดท้าย
พร้อมเน้นย้ำถึงข้อห้ามสำคัญที่ประชาชนควรระมัดระวังในการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง โดยห้ามนำบัตรเลือกตั้งออกจากหน่วยเลือกตั้งโดยเด็ดขาด ห้ามทำลายบัตรเลือกตั้ง และห้ามถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งของตนเองภายในคูหาแล้วนำออกมาเผยแพร่ เนื่องจากถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายเลือกตั้ง ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้กระทำได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนด
แดดแรงไม่ถอย! “ปรเมศวร์” นำทีม ส.ม. เขต 2 เคาะประตูบ้านขอคะแนนเสียงถึงหน้าบ้าน
ขณะที่ นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้สมัครนายกเมืองพัทยา หมายเลข 2 กลุ่ม “เรารักพัทยา” พร้อมผู้สมัครสมาชิกสภาเมืองพัทยา (ส.ม.) เขต 2 หมายเลข 13-18 ยังคงลุยทุกพื้นที่หาเสียง โดยเฉพาะภายใน ม. 9 ต.หนองปรือ บริเวณซอยเพนียดช้าง ที่ได้เดินเคาะประตูบ้านพบปะประชาชนเพื่อแนะนำตัวผู้สมัครและนำเสนอนโยบายในช่วงโค้งสุดท้าย
และยังได้นำทีมผู้สมัคร ส.ม. เขต 2 แจกแผ่นพับแนะนำตัวและนโยบาย พร้อมรับฟังความคิดเห็น ปัญหา และข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะเรื่องสาธารณูปโภค การจราจร และคุณภาพชีวิตภายในชุมชน ซึ่งเป็นประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจและสะท้อนความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง
บรรยากาศการหาเสียงเป็นไปอย่างเป็นกันเอง หลายครัวเรือนออกมาพบปะพูดคุยและรับแผ่นพับด้วยตนเอง ขณะที่ทีมงานยังคงเน้นการเดินเข้าถึงประชาชนทุกซอย ทุกตรอก เพื่อให้ข้อมูลการเลือกตั้งและเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ในวันที่ 28 มิ.ย.นี้
"ณัฐพงษ์" นำทัพพรรคประชาชน บุกหาดพัทยากลาง เปิดเวทีปราศรัยใหญ่
ด้าน พรรคประชาชน ได้เปิดเวทีปราศรัยใหญ่ครั้งสำคัญในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งเมืองพัทยา ณ บริเวณหาดพัทยากลาง ท่ามกลางแกนนำและผู้สนับสนุนที่เข้าร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์อย่างคึกคักช่วงค่ำที่ผ่านมา (23 มิ.ย.)
โดยมี นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน พร้อมแกนนำและอดีตนักการเมืองชื่อดัง อาทิ นายปดิพัทธ์ สันติภาดา อดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 และ น.ส.เบญจา แสงจันทร์ อดีต ส.ส. และแกนนำทีมจังหวัดชลบุรี ร่วมระดมพลช่วยรณรงค์หาเสียงให้กับ นายอิทธิวัฒน์ วัฒนศาสตร์สาธร ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา หมายเลข 1 รวมถึงทีมผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา (สม.) ครบทั้ง 4 เขต
และยังได้นำเสนอวิสัยทัศน์ของผู้สมัครสมาชิกสภาเมืองพัทยาแต่ละเขต โดยเน้นการแก้ไขปัญหาใกล้ตัวประชาชน การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการยกระดับบริการสาธารณะ ก่อนเข้าสู่การปราศรัยของแกนนำพรรค
นอกจากนี้ยังยืนยันจุดยืนการทำงานภายใต้แนวคิด “ประชาชนอยู่ข้างบน พรรคอยู่ข้างล่าง” โดยเน้นการบริหารงบประมาณเมืองพัทยากว่า 10,000 ล้านบาทอย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้ ผ่านการทำงานของสมาชิกสภาเมืองพัทยาทั้ง 24 คน