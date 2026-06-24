มข.จับมือ VAXION ลงนาม พัฒนานักศึกษาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลฯ ยกระดับมาตรฐานการศึกษาไทย

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับบริษัท VAXION KOREA และบริษัท VAXION (ประเทศไทย) จำกัด พัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรม และผู้ประกอบการยุคใหม่ พร้อมสนับสนุนทุนการศึกษา ฝึกงาน และพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก
ที่ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น บริษัท แวคชั่น โคเรีย (VAXION KOREA) จำกัด และบริษัท แวคซิออน (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อร่วมขับเคลื่อนการพัฒนานักศึกษา เทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรม และนวัตวณิชย์ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ระดับนานาชาติ
พิธีลงนามครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและนวัตวณิชย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี มีผู้ร่วมลงนามประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรี บูชิตชน คณบดีคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนายเฮจิน พยอน กรรมการบริษัท แวคชั่น โคเรีย จำกัด และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แวคซิออน (ประเทศไทย) จำกัด
ความร่วมมือครั้งนี้เกิดจากการที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายกิจการนักศึกษาและนวัตวณิชย์ ร่วมกับคณะสหวิทยาการ เล็งเห็นศักยภาพและความโดดเด่นของ VAXION KOREA และ Vextelon Thailand ในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลจากประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษาและสนับสนุนการยกระดับมหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่การเป็นสถาบันการศึกษาระดับโลก
ภายใต้กรอบความร่วมมือดังกล่าว บริษัทจะสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมพัฒนาทักษะผู้ประกอบการดิจิทัล สนับสนุนการพัฒนา E-Platform ของ KKU Market ให้เป็นต้นแบบการเรียนรู้ด้านธุรกิจดิจิทัล และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้ารับการฝึกงานในเครือข่ายองค์กรของ VAXION KOREA ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ความร่วมมือดังกล่าวยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์สำคัญของมหาวิทยาลัยขอนแก่นใน 2 ด้าน ได้แก่ Education Transformation หรือการเปลี่ยนผ่านรูปแบบการศึกษาไปสู่พลวัตดิจิทัล เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีทักษะด้านดิจิทัลที่สอดคล้องกับความต้องการของโลกยุคใหม่ และ High Performing University ที่มุ่งขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรม และนวัตวณิชย์อย่างครบวงจร พร้อมต่อยอดทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่จำนวนมาก สู่เครือข่ายเชิงพาณิชย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและนวัตวณิชย์ มข. กล่าวว่าความร่วมมือครั้งนี้มุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีโอกาสเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ พร้อมเสริมสร้างทักษะด้านดิจิทัล โดย VAXION KOREA และ Vextelon Thailand ถือเป็นองค์กรชั้นนำด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากประเทศเกาหลีใต้ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI เข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ซึ่งจะช่วยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต
หนึ่งในโครงการสำคัญภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้ คือการนำแพลตฟอร์ม “Trigger” ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับคนรุ่นใหม่จากประเทศเกาหลีใต้ มาเปิดโอกาสให้เยาวชนไทย โดยเฉพาะนักศึกษาในจังหวัดขอนแก่น ได้เรียนรู้ สร้างเครือข่ายกับผู้ใช้งานทั่วโลก ร่วมกิจกรรม เกม และภารกิจต่างๆ เพื่อสะสมคะแนน ซึ่งสามารถนำไปแลกเป็นสินค้าและบริการจากร้านค้าพันธมิตรในท้องถิ่นได้จริง ถือเป็นการผสานความรู้ ความสนุก และการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในรูปแบบใหม่
ด้านนายเฮจิน พยอน กรรมการบริษัท แวคชั่น โคเรีย จำกัด และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แวคซิออน (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น และตลอดระยะเวลา 3 ปีของความร่วมมือ จะมีการดำเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อสร้างประโยชน์และโอกาสใหม่ๆให้กับนักศึกษาและสังคมไทยอย่างเป็นรูปธรรม
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการเชื่อมโยงความร่วมมือกับภาคเอกชนระดับนานาชาติ เพื่อพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัล ส่งเสริมนวัตกรรม และยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศในอนาคต