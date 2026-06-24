ตม.บุกแมนชั่นชายแดนแม่สอด รวบทั้งไทย-พม่า เปิดห้องสุมหัวรับบริการเว็บพนันออนไลน์

ตาก - เจอกำลังแชตตอบ-โฆษณาเชิญชวน รวมทั้งรับสมาชิกใหม่ ฝาก-ถอนเงิน คาตา..สายข่าวแจ้ง ตม.บุกค้นแมนชันชายแดนแม่สอด รวบทั้งไทย-เมียนมา เช่าห้องสุมหัวตั้งคอมพ์-เปิดโน้ตบุ๊ก มือถืออีกกว่า 30 เครื่อง ทำ/บริการเว็บพนันออนไลน์ เจอบัญชีแบงก์-บัตรเอทีเอ็ม เงินหมุนหลักล้าน
พล.ต.ต.สราวุธ คนใหญ่ ผบก.ตม.5, พ.ต.อ.เอกกร บุษบาบดินทร์ รอง ผบก.ตม.5, พ.ต.อ.ศุภฤกษ์ พันธ์โกศล รอง ผบก.ตม.5, พ.ต.อ.ชินกร อัศวภูมิ ผกก.ตม.จว.ตาก และ พ.ต.อ.พิระวัตร์ วงศ์ศิริเมธีกุล ผกก.สส.บก.ตม.5 สั่งการเจ้าหน้าที่ ตม.เข้าตรวจค้นแมนชันแห่งหนึ่งย่านถนนบ้านทุ่ง ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.ที่ผ่านมา ตามหมายค้นที่ ค113/2569 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2569
หลังได้รับแจ้งจากสายลับ (ไม่ประสงค์ออกนาม) แจ้งว่ามีกลุ่มผู้ต้องสงสัยเป็นบุคคลสัญชาติไทย คนต่างด้าวสัญชาติจีน และเมียนมา เช่าห้องพักโดยอาศัยอยู่ร่วมกัน และมีการนำอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ในห้องพักเป็นจำนวนมาก
เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจค้นพบบุคคลสัญชาติไทย จำนวน 2 ราย และบุคคลสัญชาติเมียนมาจำนวน 7 ราย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้น พบทั้งหมดกำลังนั่งประจำเครื่องคอมพิวเตอร์โดยปรากฏหน้าเว็บไซต์ และกล่องข้อความสนทนาบนจอคอมพิวเตอร์ มีการแบ่งกันทำหน้าที่เป็นแอดมิน ตอบแชตลูกค้าในการรับสมัครสมาชิก, ให้บริการถาม-ตอบลูกค้า โฆษณาเชิญชวนให้เข้ามาเล่นการพนันออนไลน์ ดูแลการฝาก-ถอนเงิน และทำบัญชีฝากถอนเงินให้กับเว็บไซต์พนันออนไลน์
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากจึงได้ร่วมกันแจ้งข้อเท็จจริงอันเป็นรายละเอียดแห่งการกระทำความผิด และข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกจับทราบว่า การกระทำของผู้ถูกจับเป็นความผิดฐาน “จัดให้มีการเล่น หรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวน โดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นซึ่งมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน หรือรับอนุญาตแล้วแต่เล่นพลิกแพลง หรือผู้ใดเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นอันขัดต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวง หรือข้อความในใบอนุญาต ตาม ม.12 แห่ง พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ. 2478
จากนั้นจึงได้ควบคุมตัวนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.แม่สอด เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย พร้อมของกลางที่ยึดไว้ ประกอบด้วย 1. คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะจำนวน 13 ชุด 2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 7 เครื่อง 3. โทรศัพท์มือถือ 33 เครื่อง 4. สมุดบัญชีธนาคาร 29 เล่ม 5. บัตรกดเงินสด 26 ใบ มียอดเงินหมุนเวียน 6-7 ล้านบาท ส่วนยอดเงินหมุนเวียนทั้ง 2 เว็บไซต์ ประมาณ 1 ล้านบาท
ส่วนผู้ต้องหาที่ถูกจับครั้งนี้ คือ 1. นายสมศักดิ์ หรือ บอย อายุ 36 ปี 2. นายเกียรติยศ อายุ 21 ปี 3. นายห่าน ตูเอ่า ( MR.HAN THU AUNG) อายุ 21 ปี สัญชาติ เมียนมา 4. MR. AUNG KHANT PAING MYO อายุ 23 ปี สัญชาติ เมียนมา 5. นาย เน แทด จ่อ อายุ 25 ปี สัญชาติเมียนมา 6. MR.AUNG MYO MIN (นายอ่อง เมียว มิน) อายุ 37 ปี สัญชาติเมียนมา 7. MR. CHIT LIN KO อายุ 21 ปี สัญชาติเมียนมา 8. MR. PHYO SITHU อายุ 28 ปี สัญชาติเมียนมา 9. MS. MAY HNIN ZUN (น.ส.เม หนิ่น ซุน) สัญชาติเมียนมา