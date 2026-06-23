เพชรบุรี ลุยสำรวจอาคารย่านเมืองเก่าถนนพานิชเจริญ เชิงรุกป้องกันทรุดตัว-เสริมความปลอดภัยประชาชน

เพชรบุรี - จังหวัดเพชรบุรีบูรณาการหลายภาคส่วนลงพื้นที่สำรวจอาคารย่านเมืองเก่าถนนพานิชเจริญ เดินหน้าเชิงรุกป้องกันความเสื่อมโทรมและความเสี่ยงอาคารทรุดตัว เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน พร้อมอนุรักษ์คุณค่าทางประวัติศาสตร์ของเมือง
เย็นวันนี้ (23 มิ.ย.) นายภคพัส ส่งวัฒนายุทธ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (ฝ่ายความมั่นคง) ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย นายพลกฤต พวงวลัยสิน ปลัดจังหวัดเพชรบุรี นายศรัณย์ เกตุทอง นายอำเภอเมืองเพชรบุรี นายชัยยุทธ จิตติธีระนนท์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี พร้อมด้วยวิศวกรโยธาจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี วิศวกรจากเทศบาลเมืองเพชรบุรี และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสำรวจความมั่นคงแข็งแรงของอาคารบ้านเรือน บริเวณย่านเมืองเก่าถนนพานิชเจริญ ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี
นายภคพัส เปิดเผยว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการดำเนินงานเชิงรุกตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และความห่วงใยของนางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรี เขต 1 ที่มีต่อความปลอดภัยของประชาชน โดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนเก่าแก่ซึ่งมีอาคารบ้านไม้และตึกแถวโบราณที่ก่อสร้างมานานหลายสิบปี จึงจำเป็นต้องเร่งสำรวจโครงสร้างและประเมินความเสี่ยงอย่างรอบด้าน
จังหวัดเพชรบุรีได้ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ส่งทีมวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบสภาพอาคาร เก็บข้อมูลทางกายภาพเบื้องต้น เพื่อใช้ประกอบการประเมินและวางแผนปรับปรุงซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดทรุดโทรมตามสภาพกาลเวลา ก่อนจะเกิดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงเพื่ออนุรักษ์คุณค่าทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองเพชรบุรีให้คงอยู่ต่อไป
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่พูดคุยสร้างความเข้าใจกับเจ้าของอาคารในย่านดังกล่าว ซึ่งให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยในระยะต่อไป เทศบาลเมืองเพชรบุรีจะรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเพื่อนำไปใช้ในการวางแผนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการสำรวจเชิงลึกอีกครั้ง
หลังจากได้ผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการแล้ว จังหวัดเพชรบุรีและเทศบาลเมืองเพชรบุรีจะสรุปข้อมูลแจ้งให้เจ้าของอาคารรับทราบ เพื่อร่วมกันหาแนวทางบำรุงรักษาและปรับปรุงโครงสร้างให้มีความมั่นคงปลอดภัยอย่างยั่งยืนต่อไป