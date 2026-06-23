สวนสัตว์เชียงใหม่ทำบุญครบรอบ49ปีพร้อมเปิดส่วนจัดแสดงสัตว์เลื้อยคลานแห่งใหม่ ชูท่องเที่ยวสร้างสรรค์เรียนรู้อนุรักษ์

เชียงใหม่ - สวนสัตว์เชียงใหม่จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาและพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 49 ปี พร้อมเปิดส่วนจัดแสดงสัตว์เลื้อยคลานแห่งใหม่ ที่ก่อสร้างด้วยงบประมาณกว่า 49 ล้านบาท รวบรวมจัดแสดงสัตว์เลื้อยคลานหลากหลายชนิดจากทั้งในประเทศและต่างประเทศกว่า 160 ตัว ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์สมัยใหม่ ชูเป็นแหล่งเรียนรู้อนุรักษ์สัตว์ป่าและท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
วันนี้ (23มิ.ย.69) นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย นางจงกลนี แก้วสด ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในกิจกรรมครบรอบ 49 ปี สวนสัตว์เชียงใหม่ และพิธีเปิดส่วนจัดแสดงสัตว์เลื้อยคลานแห่งใหม่ โดยมีนายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ นำคณะผู้บริหารและพนักงานให้การต้อนรับ ซึ่งในช่วงเช้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สวนสัตว์เชียงใหม่ได้ร่วมกันประกอบพิธีสักการะศาลพระพรหม ศาลพ่อปู่ ศาลตายาย และสักการะพระพุทธรูป ณ วัดกู่ดินขาว เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่การดำเนินงานของสวนสัตว์เชียงใหม่ ก่อนที่ประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 49 ปี สวนสัตว์เชียงใหม่ ณ ห้องประชุมเวียงเจ็ดลิน อาคารสำนักงานสวนสัตว์เชียงใหม่ โดยมีบุคลากรของสวนสัตว์เชียงใหม่ทั้งในอดีตและปัจจุบัน พร้อมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วม
จากนั้นภายหลังเสร็จสิ้นพิธีทำบุญครบรอบ 49 ปี สวนสัตว์เชียงใหม่ แล้ว นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย นางจงกลนี แก้วสด ผู้อำนวยการองค์การ สวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ประชุมพบปะคณะผู้บริหาร พนักงาน และบุคลากรของสวนสัตว์เชียงใหม่ เพื่อมอบนโยบาย แนวทางการดำเนินงาน และรับฟังผลการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ โดยเน้นย้ำการพัฒนาสวนสัตว์ให้เป็นแหล่งอนุรักษ์ การศึกษา และการท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานสากล ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชน
ขณะที่ในช่วงบ่ายประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดส่วนจัดแสดงสัตว์เลื้อยคลานแห่งใหม่ ของสวนสัตว์เชียงใหม่ ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดแสดงสัตว์ให้สอดคล้องกับหลักสวัสดิภาพสัตว์สมัยใหม่ ควบคู่กับการส่งเสริมภารกิจด้านการอนุรักษ์ การศึกษา และการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญของสัตว์เลื้อยคลานในระบบนิเวศแก่ประชาชนและเยาวชน ซึ่งส่วนจัดแสดงสัตว์เลื้อยคลานแห่งใหม่ได้รับงบประมาณก่อสร้างจากองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ 2568 วงเงิน 49.39 ล้านบาท รองรับการจัดแสดงสัตว์เลื้อยคลานกว่า 160 ตัว ใน 26 ส่วนจัดแสดง โดยมีระบบสาธารณูปโภคและการจัดการที่ทันสมัย รวมทั้งยังมีการนำเทคโนโลยี Smart Zoo มาใช้ในการสื่อความหมายและการเรียนรู้ ผ่านระบบ Smart Map และสื่อดิจิทัลแบบ Interactive รองรับ 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน รวมถึงสื่อภาพยนตร์ 3 มิติ เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่ทันสมัยสำหรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม
ทั้งนี้ นายบุญชอบ กล่าวว่า ส่วนจัดแสดงสัตว์เลื้อยคลานแห่งใหม่นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการพัฒนาสวนสัตว์เชียงใหม่ให้เป็นแหล่งอนุรักษ์สัตว์ป่า แหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่มีมาตรฐาน พร้อมส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแก่ประชาชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนอันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ซึ่งภายในรวบรวมสัตว์เลื้อยคลานหลากหลายชนิดจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย ระบบ Smart Zoo และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย โดยเปิดให้เข้าชมทุกวันภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ เพื่อร่วมสร้างความตระหนักรู้และปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าอย่างยั่งยืน พร้อมกับเน้นย้ำความงมั่นขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสวนสัตว์เชียงใหม่ ในการยกระดับงานด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่า การศึกษา และการให้บริการประชาชน ควบคู่กับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้มีมาตรฐานในระดับสากลต่อไป