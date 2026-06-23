ทลฉ.รับนโยบายคมนาคม เร่งพัฒนาระบบขนส่ง–ลดแออัด รองรับการเติบโตของการขนทางทะเลในอนาคต

ศูนย์ข่าวศรีราชา - ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการจราจร การพัฒนาลานอเนกประสงค์ 83 ไร่ และการทดสอบระบบ Truck Queue เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่าเรือ รองรับการเติบโตของภาคโลจิสติกส์และเศรษฐกิจของประเทศ
วันนี้( 23 มิ.ย.) นายวีระยุทธ งามจิตร ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของท่าเรือแหลมฉบัง โดยมีนางสิริมา กีรตยาคม รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง นายธนะพงษ์ สวัสดิ์ไชย ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี) นายภัทรพล สีดอกบวบ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 พร้อมคณะทำงานและผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง ให้การต้อนรับและร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง
นายวีระยุทธ กล่าวว่า กระทรวงคมนาคมให้ความสำคัญกับการติดตามความคืบหน้าของทั้ง 3 โครงการ โดยเฉพาะการจัดทำแผนแก้ไขปัญหาการจราจรที่ต้องมีกรอบการดำเนินงานชัดเจนทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนและเพิ่มประสิทธิภาพระบบขนส่งในพื้นที่
นอกจากนี้ ยังได้เน้นย้ำให้เร่งพัฒนาพื้นที่ 83 ไร่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยกระบวนการที่โปร่งใส สามารถเพิ่มศักยภาพในการรองรับตู้สินค้าได้อย่างเพียงพอ รวมถึงสนับสนุนการนำระบบ Truck Queue มาใช้ ซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการการจราจร ลดความแออัดของรถบรรทุก และยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการท่าเรือให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล
ทั้งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานในแต่ละโครงการ พร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด เร่งผลักดันการดำเนินงานให้เป็นรูปธรรมและแล้วเสร็จตามแผน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ของประเทศ และรองรับการเติบโตของการขนส่งสินค้าทางทะเลในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ
ขณะที่ นางสิริมา กล่าวว่า ท่าเรือแหลมฉบังให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการเร่งแก้ไขและบรรเทาปัญหาการจราจรภายในพื้นที่ท่าเรือ ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการขนส่งและประชาชนในพื้นที่โดยรอบ จึงได้จัดทำแผนแก้ไขปัญหาการจราจรทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อให้การดำเนินงานเป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืน
ในการประชุมครั้งนี้ ท่าเรือแหลมฉบังได้นำเสนอความคืบหน้าของ 3 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ แผนการแก้ไขปัญหาการจราจรภายในพื้นที่ท่าเรือเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการขนส่ง ความคืบหน้าการพัฒนาพื้นที่ 83 ไร่ เพื่อใช้เป็นลานอเนกประสงค์รองรับตู้สินค้า และการทดสอบใช้งานระบบ Truck Queue ซึ่งจะช่วยบริหารจัดการรถบรรทุกและลดความแออัดภายในท่าเรือได้อย่างมีประสิทธิภาพ