(คลิป)หนุ่มลำปางตามเมียซวยซ้ำ!แค่แวะถามวัยรุ่นข้างทาง เรื่องลามโดนแทงยับนับสิบแผล-รุมกินโต๊ะซ้ำ แจ้งความเรื่องไม่คืบ

ลำปาง – หนุ่มลำปางตามเมียดวงซวย..เจอกลุ่มวัยรุ่นไม่รู้จักกันรวมตัวข้างทาง แวะถาม “เห็นเมียกับลูกผมมาทางนี้มั้ย..”กลับโดนต่อว่าไม่ดูแลลูกเมียให้ดี สุดท้ายเรื่องลามโดนรุมทำร้ายทิ้ง จยย.วิ่งหนีตายข้ามแยก ยังถูกไล่ตามแทงนับสิบแผล-รุมกินโต๊ะซ้ำ ก่อนพลเมืองดีมาเจอ-เรียกกู้ภัยนำส่ง รพ. แจ้งความผ่านมา 5 วันเรื่องไม่คืบ
นายวาที หรือ ปอ อายุ 38 ปี เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อดัง ย่านตำบลเวียงเหนือ ใกล้แยกบุญโยง ลำปาง ร้องเรียนสื่อฯว่ากลางดึก 16 มิ.ย.คาบเกี่ยววันที่ 17 มิ.ย. ที่ผ่านมา ถูกกลุ่มวัยรุ่นซึ่งมีประมาณ 6-7 คนรุมทำร้ายร่างกาย ถูกแทงด้วยอาวุธมีดรวมนับสิบแผล ทั้งที่ไม่รู้จักกันและไม่เคยมีเรื่องกันมาก่อน เข้าแจ้งความแล้วแต่จนถึงวันนี้(23 มิ.ย.)เรื่องยังเงียบยังไม่ได้รับการติดต่อจากทางตำรวจ
นายปอ เล่าว่าคืนที่เกิดเหตุ ทะเลาะกับภรรยา มีปากเสียงกัน ภรรยาพาลูกออกจากบ้าน จากนั้นตนก็ได้ขี่ จยย.ออกตามหา เมื่อขี่ออกจากร้าน ก็ไปเจอกลุ่มวัยรุ่นยืนอยู่ที่หน้าร้านหม่าล่า จึงจอดรถจะถามว่าเห็นภรรยากับลูกของตนมาทางนี้บ้างไหม แต่ยังไม่ทันถามกลุ่มวัยรรุ่นก็ถามตนว่า..ตามหาลูกกับเมียใช่ไหม ตนก็บอกว่าใช่และถามว่าเห็นไหม กลุ่มวัยรุ่นกลับตอบตนว่า..ทำไมไม่ดูแลลูกกับเมียให้ดี
ด้วยขณะนั้นตนกำลังว้าวุ่นเพื่อออกตามหาเมียจึงไม่อยากจะพูดคุยด้วยแต่ก็ได้ท้าทายกันว่าเดี๋ยวพวกมึงรออยู่ตรงนี้ ก่อนที่ตนจะขี่ จยย.ออกไปเพื่อไปตามหาลูกกับเมีย แต่ก็ไม่เจอ จึงขี่ จยย.กลับบ้านซึ่งคือทางเดิม
เมื่อมาถึงจุดเดิมใกล้แยก ตนก็ชะลอรถเพื่อจะเลี้ยวขวาเข้าบ้าน แต่กลุ่มวัยรุ่นก็ออกมาขวางและล้อม ในมือมีทั้งมีด ไม้กอล์ฟ จะรุมทำร้ายตนจึงทิ้งรถและวิ่งข้ามแยกไปถึงหน้าบ้านหลังหนึ่งก็ถูกแทงเข้าด้านหลังจนตัวเองเริ่มยืนไม่ได้ สุดท้ายก็ทรุดนั่งพิงรั้วหน้าบ้าน กลุ่มวัยรุ่นก็รุมทำร้ายทั้งๆที่ตนเองก็ร้องขอชีวิตและพยายามใช้มือแขนปัดป้องเพียงอย่างเดียว พร้อมร้องขออย่าทำแต่ไม่ได้ผล
“ตนโดนทั้งแทงเข้าหลายจุดทั้งเตะ ต่อย จนเลือดอาบตัว และเริ่มเบลอก่อนกลุ่มวัยรุ่นจะรีบหนีไป จากนั้นก็มีพลเมืองดี 2คนขับรถผ่านมาเห็นจึงเรียกกู้ภัยและตำรวจมานำตัวส่งโรงพยาบาล ซึ่งตนเองโดนแทงเข้าที่ชายโครงขวาด้านหลัง 1 แผล หน้าขาซ้าย 1 แผล แขนซ้ายแทงทะลุ 1 แผล และ ไม่ทะลุ 1 แผล ข้อซอกขวา 1 แผล บริเวณศีรษะ-ใบหน้า 3 แผล หน้าท้อง 2 แผล รวมประมาณ 10 แผล นอนรักษาตัวอยู่ 2 วัน ต้องรีบออกมาเพราะต้องเปิดร้านค้าขาย”
หลังเกิดเหตุภรรยาทราบข่าวจากเพื่อนจึงรีบไปแจ้งความไว้ที่ สภ.เมืองลำปาง จนถึงวันนี้เรื่องก็ยังเงียบ ยังไม่ได้รีบการติดต่อจากทางตำรวจ โดยทางตำรวจแจ้งว่าขอรอผลการสืบสวนจากตำรวจชุดสืบสวนและรอผลตรวจร่างกายจากแพทย์ก่อน แต่ก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้า
“วัยรุ่นผู้ก่อเหตุตนเองไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวแต่เคยเห็นมาทานก๋วยเตี๋ยวที่ร้านพอจำหน้าได้บางคนแต่ไม่รู้จักเป็นเพียงลูกค้าที่ร้านเท่านั้น”