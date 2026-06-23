ตำรวจบ้านบึง จ.ชลบุรี ลุยปราบขบวนการนอมินีต่างชาติถือครองที่ดินกว่า 200ไร่ มูลค่า 346 ล้านบาท

ศูนย์ข่าวศรีราชา - ตำรวจบ้านบึง ลุยปราบขบวนการนอมินีต่างชาติ รวบชายไทย 1รายทำหน้าที่กว้านซื้อที่ดินใน อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี กว่า 200ไร่ มูลค่า 346 ล้านบาทให้กลุ่มทุนจีน ตั้งข้อหาถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าว ส่วนทุนจีนเจอข้อหาประกอบธุรกิจโดยอำพรางการถือหุ้น หรือการถือครองทรัพย์สิน เร่งขยายถึงผู้ร่วมขบวนการ
จากกรณีที่มีการสืบสวนสอบสวนคดีข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดินใน ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี และมีการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษกันหลายคดีในช่วงเดือน เม.ย.-พ.ค. 2569 ที่ผ่านมาจนทำให้ พนักงานสอบสวน สภ.บ้านบึง ได้ตรวจพบข้อมูลและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าว (Nominee Land Holding) จึงได้ดำเนินการขยายผลสืบสวนสอบสวนอย่างต่อเนื่อง
และเมื่อคณะพนักงานสืบสวนสอบสวน ภายใต้อำนวยการของ พ.ต.อ.กฤษณ์ มาสุข ผกก.สภ.บ้านบึง ได้ตรวจสอบข้อมูลจากกรมที่ดิน สถาบันการเงิน กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยังทำให้พบเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงระหว่าง นายสุรพล เล้าตระกูลชัย กับ นายเหวินเซียน เจียง (Wenxian Jiang) สัญชาติจีน
โดยมีการโอนเงินจำนวนมากจากบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนายเหวินเซียน เข้าสู่บัญชีของ นายสุรพล ก่อนนำไปซื้อและพัฒนาที่ดินใน อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
และจากการตรวจสอบพบที่ดินที่เกี่ยวข้องจำนวน 5 แปลง เนื้อที่รวม 268 ไร่ 144 ตารางวา มูลค่าประมาณ 346 ล้านบาท พยานหลักฐานทั้งด้านเอกสาร พยานบุคคล ข้อมูลทางธุรกิจ และเส้นทางการเงิน ซึ่งมีเหตุอันควรให้เชื่อได้ว่าเป็นการใช้บุคคลสัญชาติไทย ถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าว อันเป็นการหลีกเลี่ยงข้อจำกัดตามกฎหมาย
ทำให้เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.2569 พนักงานสอบสวน สภ.บ้านบึง ได้แจ้งข้อกล่าวหา นายสุรพล เล้าตระกูลชัย ในความผิดฐาน ร่วมกันช่วยเหลือหรือสนับสนุนให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจโดยใช้ชื่อบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นหรือถือครองทรัพย์สินแทน และร่วมกันถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าว โดยผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหานั้น
ล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานว่าในวันนี้ ( 23 มิ.ย.) พนักงานสอบสวน สภ.บ้านบึง ได้แจ้งข้อกล่าวหา นายเหวินเซียน เจียง (Wenxian Jiang) สัญชาติจีน ในความผิดฐาน ร่วมกันให้บุคคลสัญชาติไทยถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าว และร่วมกันประกอบธุรกิจโดยอำพรางการถือหุ้นหรือการถือครองทรัพย์สินแทนคนต่างด้าวตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนั้น คณะพนักงานสืบสวนสอบสวน ยังอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อขยายผลไปยังบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อสรุปสำนวนเสนอพนักงานอัยการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปอีกด้วย