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ตำรวจบ้านบึง จ.ชลบุรี ลุยปราบขบวนการนอมินีต่างชาติถือครองที่ดินกว่า 200ไร่ มูลค่า 346 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์




ศูนย์ข่าวศรีราชา - ตำรวจบ้านบึง ลุยปราบขบวนการนอมินีต่างชาติ รวบชายไทย 1รายทำหน้าที่กว้านซื้อที่ดินใน อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี กว่า 200ไร่ มูลค่า 346 ล้านบาทให้กลุ่มทุนจีน ตั้งข้อหาถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าว ส่วนทุนจีนเจอข้อหาประกอบธุรกิจโดยอำพรางการถือหุ้น หรือการถือครองทรัพย์สิน  เร่งขยายถึงผู้ร่วมขบวนการ

จากกรณีที่มีการสืบสวนสอบสวนคดีข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดินใน ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี และมีการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษกันหลายคดีในช่วงเดือน เม.ย.-พ.ค. 2569 ที่ผ่านมาจนทำให้ พนักงานสอบสวน สภ.บ้านบึง ได้ตรวจพบข้อมูลและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าว (Nominee Land Holding) จึงได้ดำเนินการขยายผลสืบสวนสอบสวนอย่างต่อเนื่อง

และเมื่อคณะพนักงานสืบสวนสอบสวน ภายใต้อำนวยการของ พ.ต.อ.กฤษณ์ มาสุข ผกก.สภ.บ้านบึง ได้ตรวจสอบข้อมูลจากกรมที่ดิน สถาบันการเงิน กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยังทำให้พบเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงระหว่าง นายสุรพล เล้าตระกูลชัย กับ นายเหวินเซียน เจียง (Wenxian Jiang) สัญชาติจีน

โดยมีการโอนเงินจำนวนมากจากบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนายเหวินเซียน เข้าสู่บัญชีของ นายสุรพล ก่อนนำไปซื้อและพัฒนาที่ดินใน อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี




และจากการตรวจสอบพบที่ดินที่เกี่ยวข้องจำนวน 5 แปลง เนื้อที่รวม 268 ไร่ 144 ตารางวา มูลค่าประมาณ 346 ล้านบาท พยานหลักฐานทั้งด้านเอกสาร พยานบุคคล ข้อมูลทางธุรกิจ และเส้นทางการเงิน ซึ่งมีเหตุอันควรให้เชื่อได้ว่าเป็นการใช้บุคคลสัญชาติไทย ถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าว อันเป็นการหลีกเลี่ยงข้อจำกัดตามกฎหมาย

ทำให้เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.2569 พนักงานสอบสวน สภ.บ้านบึง ได้แจ้งข้อกล่าวหา นายสุรพล เล้าตระกูลชัย ในความผิดฐาน ร่วมกันช่วยเหลือหรือสนับสนุนให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจโดยใช้ชื่อบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นหรือถือครองทรัพย์สินแทน และร่วมกันถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าว โดยผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหานั้น


ล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานว่าในวันนี้ ( 23 มิ.ย.) พนักงานสอบสวน สภ.บ้านบึง ได้แจ้งข้อกล่าวหา นายเหวินเซียน เจียง (Wenxian Jiang) สัญชาติจีน ในความผิดฐาน ร่วมกันให้บุคคลสัญชาติไทยถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าว และร่วมกันประกอบธุรกิจโดยอำพรางการถือหุ้นหรือการถือครองทรัพย์สินแทนคนต่างด้าวตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนั้น คณะพนักงานสืบสวนสอบสวน ยังอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อขยายผลไปยังบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อสรุปสำนวนเสนอพนักงานอัยการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปอีกด้วย




ตำรวจบ้านบึง จ.ชลบุรี ลุยปราบขบวนการนอมินีต่างชาติถือครองที่ดินกว่า 200ไร่ มูลค่า 346 ล้านบาท
ตำรวจบ้านบึง จ.ชลบุรี ลุยปราบขบวนการนอมินีต่างชาติถือครองที่ดินกว่า 200ไร่ มูลค่า 346 ล้านบาท
ตำรวจบ้านบึง จ.ชลบุรี ลุยปราบขบวนการนอมินีต่างชาติถือครองที่ดินกว่า 200ไร่ มูลค่า 346 ล้านบาท
ตำรวจบ้านบึง จ.ชลบุรี ลุยปราบขบวนการนอมินีต่างชาติถือครองที่ดินกว่า 200ไร่ มูลค่า 346 ล้านบาท
ตำรวจบ้านบึง จ.ชลบุรี ลุยปราบขบวนการนอมินีต่างชาติถือครองที่ดินกว่า 200ไร่ มูลค่า 346 ล้านบาท