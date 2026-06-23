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กรมทางหลวงเปิดใช้ ทล.3206 และ ทล.3510 จ.เพชรบุรี ยกระดับคมนาคมเชื่อมเพชรบุรี–ราชบุรี หนุนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เพชรบุรี – กรมทางหลวงเปิดใช้โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3206 และ 3510 สายบ้านห้วยยางโทน–ทางแยกเข้าอำเภอหนองหญ้าปล้อง ตอน 2 จังหวัดเพชรบุรี อย่างเป็นทางการ หลังดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ เพื่อยกระดับโครงข่ายคมนาคมภาคตะวันตก เชื่อมโยงจังหวัดเพชรบุรีและราชบุรี รองรับการเดินทาง การขนส่ง และการเติบโตด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในอนาคต

นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3206 และ 3510 สายบ้านห้วยยางโทน–ทางแยกเข้าอำเภอหนองหญ้าปล้อง ตอน 2 จังหวัดเพชรบุรี ระยะทางรวม 11.425 กิโลเมตร วงเงินงบประมาณ 649.382 ล้านบาท แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย พร้อมเปิดให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่างเต็มรูปแบบ

โครงการดังกล่าวได้ปรับปรุงและขยายถนนจากเดิม 2 ช่องจราจร เป็นทางหลวงมาตรฐานชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร (ไป–กลับ ข้างละ 2 ช่องจราจร) พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง เครื่องหมายจราจร และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยตลอดแนวเส้นทาง เพื่อเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน

อธิบดีกรมทางหลวง กล่าวว่า เส้นทางสายนี้มีความสำคัญต่อการเชื่อมโยงพื้นที่ด้านตะวันตกของจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดราชบุรี โดยเฉพาะอำเภอหนองหญ้าปล้อง อำเภอแก่งกระจาน และอำเภอสวนผึ้ง ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ได้รับความนิยม อีกทั้งยังสามารถใช้เป็นเส้นทางสำรองฝั่งตะวันตกเชื่อมโยงการเดินทางสู่ภาคใต้ และรองรับการขนส่งสินค้าระหว่างภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การเปิดใช้เส้นทางดังกล่าวจะช่วยเพิ่มศักยภาพของโครงข่ายทางหลวง รองรับปริมาณการจราจรที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคต ลดปัญหาการจราจรติดขัด ลดระยะเวลาและต้นทุนในการเดินทางและการขนส่งสินค้า ตลอดจนเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่

นอกจากนี้ โครงการยังมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดราชบุรี รวมถึงช่วยกระจายความเจริญสู่พื้นที่ภูมิภาค ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และสอดคล้องกับนโยบายของกรมทางหลวงในการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมให้มีมาตรฐาน ทันสมัย และปลอดภัย เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน.








กรมทางหลวงเปิดใช้ ทล.3206 และ ทล.3510 จ.เพชรบุรี ยกระดับคมนาคมเชื่อมเพชรบุรี–ราชบุรี หนุนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
กรมทางหลวงเปิดใช้ ทล.3206 และ ทล.3510 จ.เพชรบุรี ยกระดับคมนาคมเชื่อมเพชรบุรี–ราชบุรี หนุนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
กรมทางหลวงเปิดใช้ ทล.3206 และ ทล.3510 จ.เพชรบุรี ยกระดับคมนาคมเชื่อมเพชรบุรี–ราชบุรี หนุนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
กรมทางหลวงเปิดใช้ ทล.3206 และ ทล.3510 จ.เพชรบุรี ยกระดับคมนาคมเชื่อมเพชรบุรี–ราชบุรี หนุนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
กรมทางหลวงเปิดใช้ ทล.3206 และ ทล.3510 จ.เพชรบุรี ยกระดับคมนาคมเชื่อมเพชรบุรี–ราชบุรี หนุนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว