ปัดกันวุ่นเสกเหรียญหลวงปู่ศิลา “รุ่นครุฑรวยๆ” ปี 68 ชี้อดีตผู้ว่าฯสร้างเองไม่เกี่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์-แฉยับเหรียญหลวงปู่ศิลา “รุ่นครุฑรวยๆ” ปี 68 อดีต ผู้ว่ากาฬสินธุ์ สร้างเองไม่ใช่โครงการจังหวัด พร้อมระบุบัญชีเช่าเหรียญเป็นบัญชีบุคคล ไม่ใช่บัญชีของจังหวัดกาฬสินธุ์ ด้านคลังจังหวัดยืนยัน เสกเหรียญรุ่นครุฑรวยๆ อดีตผู้ว่าฯสร้างเอง เงินไม่เข้าคลัง ด้านอดีตผวจ.กาฬสินธุ์ ส่งทนายแจ้งความนักธุรกิจ ข้อหาแจ้งความเท็จ
กรณีนายปัญญา นิตยารส นักธุรกิจเข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน สภ.เมืองกาฬสินธุ์ ให้ดำเนินคดีกับ อดีต ผวจ.กาฬสินธุ์ ในช่วงปี 2568 กล่าวหาว่าได้หลอกลวงให้ประชาชนหลงเชื่อ เช่าบูชาเหรียญรุ่นครุฑรวยๆ ที่เสกโดยหลวงปู่ศิลา เกจิดังเมืองน้ำดำ เหตุเกิดระหว่างคณะกรรมการเรี่ยไรจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเรี่ยไรหาเงินก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ไล่เลี่ยกัน
อดีตผู้ว่าฯได้อ้างตัวเป็นประธานสร้างเหรียญรุ่นครุฑรวยๆแฝงไปด้วย ทำให้ประชาชนเข้าใจว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้สร้างเหรียญรุ่นครุฑรวยๆ เพื่อสมทบทุนสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ปรากฏหลักฐานหนังสือสำคัญบังคับให้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้ช่วยซื้ออย่างน้อยหมู่บ้านละ 1 เหรียญ
ล่าสุดวันนี้ ( 23 มิ.ย.) ที่ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้สื่อข่าวได้เข้าสอบถามกรณีตัวแทนชาวบ้าน แจ้งความจับ อดีตผวจ.กาฬสินธุ์ เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงกับ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ และเสมียนตราจังหวัดกาฬสินธุ์ แต่ปรากฏว่าทั้งสองคนไม่อยู่ จึงสอบถามจากแหล่งข่าวบนศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ทราบว่าการสร้างเหรียญรุ่นครุฑรวยๆ ไม่ได้เป็นของจังหวัดกาฬสินธุ์ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรเงินบริจาคก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ ราชการที่ 5 ส่วนบัญชีโอนเงินนั้น ก็เป็นบัญชีส่วนบุคคล ไม่เป็นบัญชีของจังหวัดกาฬสินธุ์
แหล่งข่าวระบุว่า เส้นทางการบริจาคเพื่อสมทบทุนก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2568 สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ยื่นคำขออนุญาตจัดให้มีการเรี่ยไร ต่อคณะกรรมการเรี่ยไรจังหวัดกาฬสินธุ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อสมทบทุนจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ หลังจากนั้น อดีต ผวจ.กาฬสินธุ์ ได้ออกหนังสือด่วนที่สุด เลขที่ กส 0017.3/ ว4242 วันที่ 21 พฤษภาคม 2568 เรื่อง ขอเชิญชวนร่วมสมทบทุนจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5
เชิญชวนให้บริจาค โดยโอนเงินเข้าบัญชี “เรี่ยไร่เพื่อสมทบทุนในการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ ราชการที่ 5 บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขากาฬสินธุ์ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568 โครงการนี้ถือเป็นการทำถูกต้องทางปกครองดำเนินการโดยจังหวัดกาฬสินธุ์ เบื้องต้นเงินได้รับจากการบริจาคเท่าที่รู้ เฉพาะหลวงปู่ศิลา ก็มากถึง 3.9 ล้านบาทแล้ว ที่ยังไม่รวมเงินเรี่ยไรที่ได้รับมา
”แต่กรณีสร้างเหรียญรุ่นครุฑรวยๆ ที่เกิดขึ้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการเรี่ยไร่ของทางจังหวัด เพราะ อดีตผวจ.กาฬสินธุ์ จัดสร้างเอง ในส่วนเงินเช่าเหรียญจึงไม่ได้เข้าจังหวัด เป็นบัญชีส่วนบุคคลที่ผู้เช่าเหรียญได้โอนไปให้ใครก็ไม่รู้” แหล่งข่าวระบุ
ด้านนางศรันยา บุญปราณีต คลังจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่าการสร้างเหรียญรุ่นครุฑรวยๆ ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรเงินของจังหวัดอย่างแน่นอน การสร้างเหรียญเป็นเรื่องของอดีตผู้ว่าฯเท่านั้น ท่านทำเอง รายได้ก็ไม่ได้เข้าบัญชีคลังจังหวัดแต่อย่างใด เมื่อถามว่าเงินไปไหน จึงไม่ทราบว่าได้ยอดเงินเท่าไหร่หรือเงินไปไหน
รายงานแจ้งว่าช่วงบ่ายวันเดียวกัน ทนายผู้รับมอบอำนาจจากนายสนั่น พงษ์อักษร อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เดินทางมาแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน สภ.เมืองกาฬสินธุ์ กล่าวหานายปัญญา นิตยารส ในข้อหาแจ้งความเท็จ ขณะที่นายปัญญา เมื่อทราบข่าวบอกว่าเป็นเรื่องปกติที่เมื่อจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมก็จะต้องมีสองฝ่าย ตนไม่รู้สึกกังวลอะไร เพราะความจริงก็คือความจริง ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนให้ถึงที่สุด ส่วนจะดำเนินการทางคดีว่าตนแจ้งความเท็จ ก็ว่าไปตามกระบวนการยุติธรรม
ตอนนี้หากตำรวจสามารถสืบสวนสอบสวน รวมไปถึงพยานหลักฐานก็จะรู้ว่าคดีจะเป็นอย่างไร และอดีต ผวจ.คนนี้ มีพฤติกรรมหลอกลวงประชาชนให้หลงเชื่ออย่างไร มีการบังคับให้ซื้อเหรียญ ที่ตนเองสร้างอย่างไร ก็ไม่ขอลงรายละเอียด แต่หากเห็นเส้นเงินที่ชัดเจนจะรู้ว่ามีใครไปเอี่ยวกับ อดีต ผวจ. คนนี้บ้าง ก็ขอให้ติดตามกันต่อไป