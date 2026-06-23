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รพ.มะเร็งลพบุรี เปิด "บ้านดารารัตน์" อาคารพักพิงผู้ป่วยและญาติ ลดภาระค่าใช้จ่าย เพิ่มโอกาสเข้าถึงการรักษา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ลพบุรี – โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี เปิดอาคารพักพิงผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย "บ้านดารารัตน์" อย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นที่พักอาศัยระหว่างรอรับการรักษา ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พัก พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องตามแผนการรักษาของแพทย์

วันนี้( 23 มิ.ย.) นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารพักพิงผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย "บ้านดารารัตน์" แห่งใหม่ ภายในโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี โดยมีคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และบุคลากรของโรงพยาบาลเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

นายแพทย์อัครฐาน กล่าวว่า โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรีเป็นศูนย์รับรักษาผู้ป่วยมะเร็งจากหลายจังหวัดในเขตสุขภาพและพื้นที่ใกล้เคียง ผู้ป่วยจำนวนมากจำเป็นต้องเข้ารับการฉายรังสีหรือเคมีบำบัดอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 4-8 สัปดาห์ ส่งผลให้หลายครอบครัวต้องแบกรับภาระค่าเดินทางและค่าที่พักเป็นจำนวนมาก บางรายถึงขั้นยุติการรักษาเพราะขาดแคลนที่พัก จึงเป็นที่มาของการจัดสร้าง "บ้านดารารัตน์" เพื่อเป็นที่พักพิงที่ปลอดภัย ลดภาระค่าใช้จ่าย และสร้างกำลังใจให้ผู้ป่วยสามารถเข้ารับการรักษาได้อย่างต่อเนื่อง

อาคารพักพิง "บ้านดารารัตน์" ใช้งบประมาณก่อสร้างพร้อมครุภัณฑ์รวม 24 ล้านบาท ตั้งอยู่บนพื้นที่บริจาคของโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมืองลพบุรี สามารถรองรับผู้ป่วยและญาติได้ในระยะแรกจำนวน 40 คน และมีแผนขยายศักยภาพรองรับได้ถึง 72 คนในอนาคต เพื่อรองรับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ภายในอาคารมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นสำหรับการพักอาศัย ทั้งห้องพัก พื้นที่ส่วนกลาง และเจ้าหน้าที่ประจำอาคารคอยดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติสามารถพักอาศัยได้อย่างสะดวกและมีคุณภาพชีวิตที่ดีระหว่างรอเข้ารับการรักษา

โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากคณะที่ปรึกษาโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี ซึ่งระดมทุนผ่านการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อ "บ้านดารารัตน์" เป็นเงินกว่า 880,000 บาท พร้อมมอบตู้เย็นจำนวน 10 เครื่อง และชุดโต๊ะหินอ่อน 6 ชุด เพื่อใช้ประโยชน์ภายในอาคารและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าพัก

นายแพทย์เมธี วงศ์เสนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี ได้นำคณะผู้บริหาร บุคลากรทางการแพทย์ และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมประกอบพิธีทำบุญเปิดอาคาร "บ้านดารารัตน์" เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่สถานที่ บุคลากร ผู้ป่วย และญาติผู้ป่วยที่เข้าพักอาศัย โดยหวังให้อาคารแห่งนี้เป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งทั้งด้านร่างกายและจิตใจ พร้อมสร้างโอกาสให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างเท่าเทียมและต่อเนื่อง ลดอัตราการละทิ้งการรักษา และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งในระยะยาว.










รพ.มะเร็งลพบุรี เปิด "บ้านดารารัตน์" อาคารพักพิงผู้ป่วยและญาติ ลดภาระค่าใช้จ่าย เพิ่มโอกาสเข้าถึงการรักษา
รพ.มะเร็งลพบุรี เปิด "บ้านดารารัตน์" อาคารพักพิงผู้ป่วยและญาติ ลดภาระค่าใช้จ่าย เพิ่มโอกาสเข้าถึงการรักษา
รพ.มะเร็งลพบุรี เปิด "บ้านดารารัตน์" อาคารพักพิงผู้ป่วยและญาติ ลดภาระค่าใช้จ่าย เพิ่มโอกาสเข้าถึงการรักษา
รพ.มะเร็งลพบุรี เปิด "บ้านดารารัตน์" อาคารพักพิงผู้ป่วยและญาติ ลดภาระค่าใช้จ่าย เพิ่มโอกาสเข้าถึงการรักษา
รพ.มะเร็งลพบุรี เปิด "บ้านดารารัตน์" อาคารพักพิงผู้ป่วยและญาติ ลดภาระค่าใช้จ่าย เพิ่มโอกาสเข้าถึงการรักษา
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