รพ.มะเร็งลพบุรี เปิด "บ้านดารารัตน์" อาคารพักพิงผู้ป่วยและญาติ ลดภาระค่าใช้จ่าย เพิ่มโอกาสเข้าถึงการรักษา

ลพบุรี – โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี เปิดอาคารพักพิงผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย "บ้านดารารัตน์" อย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นที่พักอาศัยระหว่างรอรับการรักษา ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พัก พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องตามแผนการรักษาของแพทย์
วันนี้( 23 มิ.ย.) นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารพักพิงผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย "บ้านดารารัตน์" แห่งใหม่ ภายในโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี โดยมีคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และบุคลากรของโรงพยาบาลเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง
นายแพทย์อัครฐาน กล่าวว่า โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรีเป็นศูนย์รับรักษาผู้ป่วยมะเร็งจากหลายจังหวัดในเขตสุขภาพและพื้นที่ใกล้เคียง ผู้ป่วยจำนวนมากจำเป็นต้องเข้ารับการฉายรังสีหรือเคมีบำบัดอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 4-8 สัปดาห์ ส่งผลให้หลายครอบครัวต้องแบกรับภาระค่าเดินทางและค่าที่พักเป็นจำนวนมาก บางรายถึงขั้นยุติการรักษาเพราะขาดแคลนที่พัก จึงเป็นที่มาของการจัดสร้าง "บ้านดารารัตน์" เพื่อเป็นที่พักพิงที่ปลอดภัย ลดภาระค่าใช้จ่าย และสร้างกำลังใจให้ผู้ป่วยสามารถเข้ารับการรักษาได้อย่างต่อเนื่อง
อาคารพักพิง "บ้านดารารัตน์" ใช้งบประมาณก่อสร้างพร้อมครุภัณฑ์รวม 24 ล้านบาท ตั้งอยู่บนพื้นที่บริจาคของโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมืองลพบุรี สามารถรองรับผู้ป่วยและญาติได้ในระยะแรกจำนวน 40 คน และมีแผนขยายศักยภาพรองรับได้ถึง 72 คนในอนาคต เพื่อรองรับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ภายในอาคารมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นสำหรับการพักอาศัย ทั้งห้องพัก พื้นที่ส่วนกลาง และเจ้าหน้าที่ประจำอาคารคอยดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติสามารถพักอาศัยได้อย่างสะดวกและมีคุณภาพชีวิตที่ดีระหว่างรอเข้ารับการรักษา
โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากคณะที่ปรึกษาโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี ซึ่งระดมทุนผ่านการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อ "บ้านดารารัตน์" เป็นเงินกว่า 880,000 บาท พร้อมมอบตู้เย็นจำนวน 10 เครื่อง และชุดโต๊ะหินอ่อน 6 ชุด เพื่อใช้ประโยชน์ภายในอาคารและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าพัก
นายแพทย์เมธี วงศ์เสนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี ได้นำคณะผู้บริหาร บุคลากรทางการแพทย์ และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมประกอบพิธีทำบุญเปิดอาคาร "บ้านดารารัตน์" เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่สถานที่ บุคลากร ผู้ป่วย และญาติผู้ป่วยที่เข้าพักอาศัย โดยหวังให้อาคารแห่งนี้เป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งทั้งด้านร่างกายและจิตใจ พร้อมสร้างโอกาสให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างเท่าเทียมและต่อเนื่อง ลดอัตราการละทิ้งการรักษา และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งในระยะยาว.