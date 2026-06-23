ราชบุรีเดินหน้าสร้าง “แบรนด์เมือง” พลิกอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่สินทรัพย์สร้างสรรค์ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวยั่งยืน

ราชบุรี – องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองเชิงสร้างสรรค์ เปิดโครงการ “เนรมิตเมือง ร่วมสร้างแบรนด์เมือง สู่สินทรัพย์สร้างสรรค์ จากตัวตนที่แตกต่าง ร่วมกำหนดทิศทางอนาคตของเมือง” มุ่งค้นหาอัตลักษณ์และจุดแข็งของจังหวัด เพื่อนำมาต่อยอดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต
วันนี้( 23 มิ.ย.) นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน โดยมีนายธนวัชร นิติกาญจนา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี คณะผู้บริหาร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาชน เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ที่ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร B องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
นายวิวัฒน์ กล่าวว่า การสร้างแบรนด์เมือง (City Branding) ไม่ได้เป็นเพียงการออกแบบโลโก้หรือสัญลักษณ์ใหม่ แต่เป็นกระบวนการค้นหาตัวตนที่แท้จริงของเมือง เพื่อนำมาพัฒนาเป็นจุดขายที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม ทั้งด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การลงทุน และคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการกำหนดทิศทางการพัฒนาเมืองร่วมกัน
สำหรับโครงการดังกล่าว มุ่งเน้นการพัฒนาเมืองผ่านกระบวนการสร้างแบรนด์เมืองอย่างเป็นระบบ เพื่อยกระดับคุณค่าและอัตลักษณ์ของพื้นที่ โดยเมืองที่ได้รับการคัดเลือกจะเข้าร่วมกระบวนการวิเคราะห์ศักยภาพ ออกแบบแนวทางการพัฒนา และสร้างแบรนด์เมืองที่สะท้อนตัวตนของชุมชนอย่างแท้จริง พร้อมต่อยอดสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยวในอนาคต
การดำเนินงานประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่ การจัดทำกลยุทธ์การยกระดับคุณค่าเมือง (Creative City & Place Branding Strategy) การจัดทำอัตลักษณ์แบรนด์เมือง (City Branding Identity Design) การจัดกิจกรรมสร้างแบรนด์เมือง (City Branding Activation) ทั้งในรูปแบบออนไลน์ ออนไซต์ และออฟไซต์ รวมถึงการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในวงกว้าง
นอกจากนี้ โครงการยังให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปหัตถกรรม อาหาร วิถีชีวิต และแหล่งท่องเที่ยวของราชบุรี เข้ากับแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการของชุมชน สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจแก่ผู้ประกอบการท้องถิ่น และยกระดับภาพลักษณ์ของจังหวัดให้เป็นเมืองแห่งความคิดสร้างสรรค์ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีคาดหวังว่า การสร้างแบรนด์เมืองในครั้งนี้ จะเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนในพื้นที่ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และผลักดันให้ราชบุรีก้าวสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพในการแข่งขัน สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว นักลงทุน และผู้มีความสามารถจากภายนอก อันจะนำไปสู่การพัฒนาเมืองอย่างสมดุลและยั่งยืนในระยะยาว.