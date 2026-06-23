รวบสองหนุ่มลาวขนไอซ์/ยาบ้ามูลค่า300ล้านซุกรถหรูขับเข้าไทย

หนองคาย-สองหนุ่มชาวลาว ขับรถหรูจากฝั่งลาวเข้าไทย ข้ามด่านพรมแดนหนองคาย เจอศุลกากรหนองคายตรวจเข้ม ค้นละเอียดเจอซ่อนยาบ้า 200,000 เม็ด ไอซ์ 88 กิโลกรัม มูลค่ารวมกว่า 300 ล้านบาทไว้ในรถทั่วคัน สองผู้ต้องหาสารภาพรับจ้างขนเข้าไทย 2 แสนบาท
เมื่อเวลา 14.15 น. วันนี้(23 มิ.ย.) ที่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 อ.เมืองหนองคาย นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย, พล.ต.ต.อัทธชนม์ ช่วงงาม ผบก.ภ.จว.หนองคาย, นางสาววรรณา ผู้อุตส่าห์ นายด่านศุลกากรหนองคายปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรหนองคาย, พ.ต.อ.นพดล รักชาติ ผกก.ตม.หนองคาย พร้อมหน่วยงานความมั่นคง ทหาร ตำรวจ ตรวจคนเข้าเมือง ตชด ศุลกากร นรข และฝ่ายปกครอง ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจับกุม นายพอนไซ อายุ 32 ปี และ นายอนงสัก อายุ 27 ปี ทั้งสองเป็นชาวลาว พร้อมของกลาง ไอซ์ 88 ห่อ น้ำหนักประมาณ 88 ก.ก. , ยาบ้าประมาณ 200,000 เม็ด, รถยนต์โตโยต้า เลกซัส สีขาว ทะเบียนลาว กถ 3335 นครหลวงเวียงจันทน์ ห
ทั้งนี้ช่วงเวลาประมาณ 16.30 น. วันที่ 22 มิ.ย.ที่ผ่านมา ขณะที่เจ้าหน้าที่ศุลกากรหนองคายปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบความเรียบร้อยรถยนต์ที่เข้าออกด่านตามปกติ ขณะนั้นได้มีรถยนต์โตโยต้าเลกซัส ทะเบียนลาว ขับเข้าประเทศมา มีนายพอนไซ เป็นคนขับ นายอนงสัก นั่งโดยสารมาด้วย เจ้าหน้าที่ได้ขอตรวจสอบ และพบพิรุธจึงได้ตรวจค้นอย่างละเอียด
ปรากฏว่ามียาเสพติดทั้งยาบ้าและไอซ์ ซุกซ่อนอยู่ภายในรถหลายแห่ง ทั้งบริเวณพื้นห้องโดยสารด้านหลังคนขับใช้พรมทับไว้ ซุกซ่อนในเบาะรถ ไฟท้ายรถ นำรถเข้าเครื่องเอกซเรย์อย่างละเอียด และพบยาเสพติดทั้งหมด มูลค่าประมาณ 300 ล้านบาท
สอบสวนเบื้องต้นทราบว่า มีผู้ว่าจ้างให้นำยาเสพติดทั้งหมดข้ามพรมแดนมาในพื้นที่จังหวัดหนองคาย จากนั้นจะแจ้งพิกัดนำส่งอีกครั้ง แลกกับค่าจ้าง 200,000 บาท จึงได้ควบคุมตัวทั้งสองคนไว้และยึดของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองหนองคาย ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป