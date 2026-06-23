ผบช.ปส.นำแถลงจับกุมยาเสพติดรายสำคัญ 2 คดี ยึดยาบ้ากว่า 7.3 ล้านเม็ด-ไอซ์ 250 กก. พบดัดแปลงทำช่องลับใช้เสื้อผ้ามือสองอำพรางซ้ำ

เชียงใหม่ - ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนำแถลงผลจับกุมเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ 2 คดีในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ รวบผู้ต้องหา 3 ราย ยึดยาบ้ากว่า 7,330,000 เม็ด และไอซ์ 250 กิโลกรัม พบดัดแปลงช่องลับในรถบรรทุกซุกซ่อนยาเสพติดโดยใช้เสื้อผ้ามือสองอำพราง ก่อนขยายผลจับกุมและตรวจยึดเพิ่มไปถึงจุดพักรอกลางสวนผลไม้
วันนี้ (23 มิ.ย. 69) ที่กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (ส่วนหน้า) จังหวัดเชียงใหม่ พลตำรวจโท อาชยน ไกรทอง ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด พร้อมพลโท ชายแดน กฤษณสุวรรณ แม่ทัพน้อยที่ 3 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงผลปฏิบัติการทลายเครือข่ายค้ายาเสพติดรายสำคัญ หลังเจ้าหน้าที่ติดตามรถยนต์ต้องสงสัยที่ลำเลียงยาเสพติดออกจากพื้นที่อำเภอแม่แตง ก่อนสกัดตรวจค้นบริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรแม่โจ้ อำเภอสันทราย และจับกุมผู้ต้องหาได้ 1 ราย พร้อมไอซ์ 250 กิโลกรัม ซุกซ่อนอยู่ในช่องลับภายในรถ โดยใช้เสื้อผ้ามือสองอำพรางเพื่อเตรียมขนส่งเข้าสู่พื้นที่ภาคกลาง ผู้ต้องหารับสารภาพว่าเคยลักลอบขนยาเสพติดมาแล้วหลายครั้ง
จากนั้นเจ้าหน้าที่จึงขยายผลต่อเนื่องจนพบจุดพักยาเสพติดลับภายในสวนผลไม้แห่งหนึ่งในตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ จับกุมผู้ต้องหาเพิ่มเติมได้อีก 2 ราย พร้อมยึดยาบ้าได้อีก 7,330,000 เม็ด โดยขุดหลุมฝังซุกซ่อนไว้ใต้ดินเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจค้น ปฏิบัติการครั้งนี้สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้รวม 3 ราย ยึดยาบ้า 7,330,000 เม็ด และไอซ์ 250 กิโลกรัม ถือเป็นการตัดวงจรเครือข่ายค้ายาเสพติดรายใหญ่ และสกัดยาเสพติดจำนวนมหาศาลไม่ให้แพร่กระจายสู่ชุมชน
ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดย้ำว่า หากยาเสพติดล็อตดังกล่าวหลุดรอดไปได้จะสร้างผลกระทบต่อเยาวชนและสังคมอย่างรุนแรง พร้อมยืนยันเดินหน้าขยายผลถึงผู้สั่งการและยึดทรัพย์เครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังอย่างเด็ดขาด