ประมงประจวบฯ เร่งตรวจสอบหลังชาวประมงพบปลาหมอคางดำใกล้ท่าเรือน้ำลึก ออกเรือตรวจจุดเกิดเหตุแล้วแต่ยังไม่พบตัว

ประจวบคีรีขันธ์ - ประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สนธิกำลังเจ้าหน้าที่และชาวประมงออกตรวจสอบพื้นที่หลังได้รับแจ้งพบปลาหมอคางดำติดอวนดักหมึกบริเวณแนวหินร่องน้ำใกล้ท่าเรือน้ำลึกประจวบฯ ใช้ไฟส่องสำรวจตลอดแนวลานทิ้งหินและร่องน้ำลึก 12-15 เมตร แต่ยังไม่พบปลาหมอคางดำเพิ่มเติม พร้อมเปิดช่องทางให้ชาวประมงแจ้งเบาะแสหากพบการแพร่กระจายของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นดังกล่าว
วันนี้ ( 23 มิ.ย.) ว่าที่ร้อยตรี สมนึก พรหมศร ประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยกรณีชาวประมงเรือไดหมึกพบปลาหมอคางดำติดอวนดักหมึกในพื้นที่ทะเลอำเภอบางสะพาน ว่า หลังได้รับแจ้งเหตุ เจ้าหน้าที่ได้เร่งลงพื้นที่ตรวจสอบทันที
โดยเมื่อช่วงค่ำของวันที่ 22 มิถุนายนที่ผ่านมา ระหว่างเวลา 18.00-21.00 น. เจ้าหน้าที่ประมงอำเภอบางสะพาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จังหวัดชุมพร รวมทั้งชาวประมงเรือไดหมึกที่เป็นผู้พบปลา ได้ร่วมกันนำเรือออกสำรวจบริเวณจุดที่พบปลาหมอคางดำ
จากการตรวจสอบพบว่า จุดดังกล่าวไม่ได้อยู่กลางทะเล แต่เป็นบริเวณลานทิ้งหินและร่องน้ำใกล้ท่าเรือน้ำลึกของบริษัทท่าเรือประจวบ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีเรือขนาดใหญ่เข้า-ออกเป็นประจำ มีความลึกประมาณ 12-15 เมตร
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ใช้ไฟส่องสำรวจอย่างละเอียดตลอดแนวพื้นที่ที่ได้รับแจ้ง แต่ยังไม่พบปลาหมอคางดำเพิ่มเติมแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และขอความร่วมมือจากชาวประมง หากพบเห็นปลาหมอคางดำในพื้นที่ สามารถแจ้งข้อมูลมายังสำนักงานประมงจังหวัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันที เพื่อเข้าตรวจสอบและดำเนินการตามมาตรการควบคุมการแพร่กระจาย
ว่าที่ร้อยตรี สมนึก กล่าวว่า เบื้องต้นได้จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบเสนอให้อธิบดีกรมประมงรับทราบแล้ว และจะติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันผลกระทบต่อระบบนิเวศและทรัพยากรสัตว์น้ำในพื้นที่ต่อไป