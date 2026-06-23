ผัวโคราชหึงโหด! กระหน่ำแทงเมีย 5 แผลดับคาบ้านพัก ก่อนหนีไปจบชีวิตตัวตัวเองกลางป่าริม“ผาชมพู”

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา– ผัวโคราช 49 ปีหึงโหด ใช้มีดกระหน่ำแทงเมียวัย 45 ปี 5 แผล เสียชีวิตคาบ้านพักแล้วควบกระบะหลบหนี ตำรวจ สภ.สีคิ้วโคราชประสานฝ่ายปกครองระดมกำลังไล่ล่า ก่อนพบเป็นศพจบชีวิตตัวเองหนีความผิดบนต้นไม้กลางป่าริมผาชมพู ห่างบ้านจุดเกิดเหตุ 4 กิโลฯ
วันนี้ ( 23 มิ.ย.69) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลาประมาณ 01.00 น. ได้เกิดเหตุสะเทือนขวัญภายในบ้านพัก ในหมู่หมู่บ้านเลิศมงคล ตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สีคิ้ว ได้รับแจ้งเหตุหญิงถูกอาวุธมีด แทงเสียชีวิตภายในบ้านพัก โดยหลังจากรับแจ้ง พ.ต.อ.ธัชพล ชิณวงศ์ ผู้กำกับการ (ผกก.) สถานีตำรวจภูธร (สภ.) สีคิ้ว พร้อมพนักงานสอบสวน เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน และอาสากู้ภัยฮุก 31 นครราชสีมา จุดสีคิ้ว ได้รุดเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุทันที
โดยพบร่างผู้เสียชีวิต เป็นหญิง 1 ราย ทราบชื่อคือ นางสาวมาลิสา ศรีระนันท์ อายุ 45 ปี นอนเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่บริเวณหน้าห้องน้ำภายในบ้าน สภาพศพมีบาดแผลถูกแทงด้วยอาวุธมีด บริเวณลำตัว จำนวน 5 แผล เจ้าหน้าที่ จึงได้กันพื้นที่ไว้ตรวจสอบ ก่อนประสานเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจเก็บพยานหลักฐานและวัตถุพยานในที่เกิดเหตุอย่างละเอียด
จากการสอบถามพยานและบุคคลใกล้ชิด เบื้องต้นทราบว่า ผู้ก่อเหตุคือ นาย ประญัติ ขุลียศ อายุ 49 ปี เป็นสามีของผู้เสียชีวิต ซึ่งหลังก่อเหตุได้ขับรถยนต์กระบะ แคป ยี่ห้อ ฟอร์ด เรนเจอร์ สีขาว ทะเบียน ยจ-7514 นม. ออกไปจากบ้าน ไม่ทราบทิศทาง ไปก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเดินทางมาถึง โดยสาเหตุคาดว่า เกิดจากปัญหาความขัดแย้งภายในครอบครัวและเรื่องหึงหวง จนนำไปสู่เหตุรุนแรงดังกล่าว
เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งรวบรวมพยานหลักฐาน พร้อมติดตามตัวผู้ต้องสงสัยมาสอบสวน และดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็ว ส่วนร่างผู้เสียชีวิตให้กู้ภัยฯ ถูกส่งให้แพทย์ รพ.สีคิ้ว ชันสูตรอย่างละเอียด ก่อนนำมาประกอบสำนวนคดีดำเนินคดีตามกฎหมาย
ต่อมา พ.ต.อ.ธัชพล ชิณวงศ์ ผกก.สภ.สีคิ้ว เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนได้ออกติดตามตัวผู้ต้องสงสัยอย่างต่อเนื่อง และมีการโพสต์ภาพลงในโซเชียลตามหาตัว ระบุว่า ผู้ก่อเหตุซึ่งใช้อาวุธมีดทำร้ายภรรยาเสียชีวิต ได้ขับรถยนต์กระบะยี่ห้อ ฟอร์ด เรนเจอร์ แคป สีขาว เบียน ยจ 7514 นครราชสีมา หลบหนีไป โดยผู้ที่พบเห็นห้ามเข้าใกล้ ห้ามจับกุมเอง แต่ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ สภ.สีคิ้ว หรือโทร.สายด่วน 191 ได้ทันที
กระทั่งวันเดียวกัน เจ้าหน้าที่ได้รับรายงานว่า พบศพ นายประญัติ ขุลียศ อายุ 49 ปี ภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่ 85 หมู่ 7 ต.หนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จ.นครราชสีมา สามีของนางสาวมาลิสา ได้ผูกคอเสียชีวิตหนีความผิด ที่ต้นไม้บริเวณริมผาชมพู หมู่ 12 ต.ดอนเมือง อ.สีคิ้ว
จึงนำกำลังเข้าตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน หน่วยกู้ภัย และฝ่ายปกครองในพื้นที่ และเก็บรวบรวมพยานหลักฐานในพื้นที่ จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบ กระบอกไฟฉาย 1 กระบอก และกระป๋องบรรจุน้ำมันผูกติดกับเชือกที่ใช้ก่อเหตุ โดยรถกระบะของผู้เสียชีวิต จอดอยู่ห่างจากจุดผูกคอประมาณ 1 กิโลเมตร ขณะที่จุดพบศพอยู่ห่างจากบ้านพักซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุฆาตกรรมราว 4 กิโลเมตร เบื้องต้นสันนิษฐานว่า หลังจากก่อเหตุ นายประญัติ ได้เดินเท้าเข้าไปในไร่มันสำปะหลังซึ่งเป็นพื้นที่ทำกินของตนเอง ก่อนตัดสินใจจบชีวิตเพื่อหลีกหนีความผิด
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่จะดำเนินการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมด เพื่อสรุปสาเหตุและลำดับเหตุการณ์อย่างละเอียด พร้อมกับผลการชันสูตรร่างของนายประญัติฯ และภรรยา ผู้เสียชีวิตทั้งสองราย มาประกอบสำนวนคดี เพื่อยืนยันสาเหตุการเสียชีวิต ตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป
นายรุ่งฤทธิ์ ขอโน้มกลาง อายุ 44 ปี ผู้ร่วมค้นหา เปิดเผยว่า ช่วงเช้าวันเกิดเหตุได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่ให้ช่วยค้นหาผู้ก่อเหตุ หลังพบรถยนต์ของผู้ต้องสงสัยจอดทิ้งไว้บริเวณเชิงเขา จึงร่วมกับเจ้าหน้าที่และชาวบ้านเดินค้นหาตามพื้นที่ไร่และแนวภูเขา กระทั่งพบร่างชายคนหนึ่งใช้เชือกผูกคอเสียชีวิตอยู่บริเวณยอดเขา ห่างจากจุดจอดรถพอสมควร เมื่อสังเกตลักษณะบุคคลและคราบเลือดที่ติดอยู่ตามร่างกายและเสื้อผ้า จึงเชื่อว่าเป็นบุคคลเดียวกับผู้ก่อเหตุ ก่อนรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ร่วมปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่เข้าตรวจสอบ
ด้าน นายสิริวัฒน์ หล่อนขันทึก กำนันตำบลดอนเมือง กล่าวว่า หลังได้รับรายงานเหตุฆาตกรรมจากผู้ใหญ่บ้านเมื่อช่วงกลางดึก ได้มีการแจ้งข้อมูลผ่านกลุ่มไลน์กระจายข่าวในพื้นที่ เพื่อช่วยกันเฝ้าระวังและติดตามตัวผู้ก่อเหตุ กระทั่งช่วงเช้าได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบรถยนต์ต้องสงสัยจอดอยู่ในพื้นที่ จึงประสานผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบ เมื่อไปถึง พบเพียงรถจอดทิ้งไว้ ก่อนเจ้าหน้าที่และชาวบ้านจะช่วยกันเดินค้นหาโดยรอบ และพบรอยเท้า มุ่งหน้าเข้าไปในพื้นที่ไร่มันสำปะหลัง ซึ่งเป็นที่ดินทำกินของผู้ต้องสงสัย จึงนำกำลังเดินลัดเลาะตามแนวป่าและภูเขา กระทั่งพบร่างผู้ต้องสงสัยเสียชีวิตอยู่ใต้ต้นไม้บริเวณริมหน้าผา โดยจุดดังกล่าวสามารถมองเห็นพื้นที่ตำบลลำสมพุง จังหวัดสระบุรี ได้อย่างชัดเจน ขณะที่พื้นที่ด้านบนเป็นเขตตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว จ.นครราชสีมา เจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจสอบและดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย พร้อมสรุปสำนวนคดีต่อไป