(คลิป)ระทึก! หนุ่มอังกฤษร่างยักษ์ คลั่งขี่บิ๊กไบค์บุกต่อยเทศกิจกลางประตูท่าแพ

เชียงใหม่ – รุมจับกันระทึก ฝรั่งสัญชาติอังกฤษรูปร่างอย่างกับยักษ์ปักหลั่น แพ้เสียงในหัว-เกลียดคนในเครื่องแบบ คลั่งขี่บิ๊กไบค์บุกต่อยเทศกิจคาประตูท่าแพ กลางเมืองเชียงใหม่
วันนี้ (23 มิ.ย.) เกิดเหตุระทึกใจกลางเมืองเชียงใหม่ เมื่อชายชาวต่างชาติรูปร่างสูงใหญ่ กำยำ ล่ำสัน สัญชาติอังกฤษ อายุประมาณ 30 กว่าปี ขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์คู่ใจสีดำ บุกเข้ามาหาเรื่องเจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลนครเชียงใหม่ ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่บริเวณข่วงประตูท่าแพด้านใน
โดยชาวต่างชาติรายนี้ได้ตรงดิ่งเข้ามาต่อว่าด้วยถ้อยคำหยาบคาย พร้อมทั้งชูนิ้วกลางใส่เจ้าหน้าที่อย่างไม่เกรงกลัวกฎหมาย
เมื่อเจ้าหน้าที่เทศกิจเห็นท่าสถานการณ์อาจบานปลาย จึงได้วิทยุสื่อสารเพื่อขอกำลังเสริมมาช่วยระงับเหตุ แต่ในระหว่างนั้น ฝรั่งร่างยักษ์กลับฟิวส์ขาด ปรี่เข้าทำร้ายร่างกายด้วยการชกต่อยเจ้าหน้าที่เทศกิจจนเกิดความวุ่นวาย จนต้องประสานแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองเชียงใหม่ และตำรวจท่องเที่ยวเชียงใหม่ ให้รีบเดินทางมาช่วยกันเข้าระงับเหตุและควบคุมตัวฝรั่งคลั่งรายนี้ไว้ได้ในที่สุด ก่อนจะนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองเชียงใหม่ เพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนกฎหมาย
สำหรับฝรั่งคนดังกล่าวที่ผ่านมาเคยมาหาเรื่องลักษณะนี้มาแล้ว แต่รอบนี้หนักกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา