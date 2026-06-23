คนขอนแก่นไม่เห็นด้วย ให้ประชาชนร่วมจ่ายค่าไฟทางสาธารณะ

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-ชาวขอนแก่นไม่เห็นด้วย หลังตีแผ่ข้อมูลความจริง ค่าไฟฟ้าทางสาธารณะ ถูกรวมในบิลค่าไฟฟ้าให้ประชาชนช่วยจ่าย เผยเอาเปรียบประชาชน รัฐควรเอางบประมาณจากภาษีประชาชนไปจ่ายค่าไฟฟ้า
หลังจากนายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รมว.พลังงาน ออกมาเปิดเผยถึงเบื้องหลังโครงสร้างราคาค่าไฟฟ้า ที่ประชาชนถูกเอาเปรียบมานานกว่า 10 ปี โดยระบุว่าตรวจพบต้นทุนแฝงจากการนำ ‘ค่าไฟทางสาธารณะ’ ทั่วประเทศ มาคำนวณรวมไว้ในบิลค่าไฟของประชาชนในรูปแบบของค่าความสูญเสียพลังงาน จากปกติแล้วความสูญเสียในระบบไฟฟ้าจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน
คือความสูญเสียเชิงเทคนิค เช่นความร้อนที่เกิดขึ้นขณะส่งกระแสไฟผ่านสาย ซึ่งเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ แต่กลับมีการนำค่าไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะไปซ่อนไว้ในส่วนที่สอง เป็นความสูญเสียที่ไม่ใช่เชิงเทคนิคแล้วผลักกลับมาเป็นต้นทุนในค่าไฟฐาน บวกอยู่ในยอด 3.78 บาท จากค่าไฟเฉลี่ย 3.95 บาท คิดเป็นเงินที่ประชาชนต้องร่วมกันแบกรับโดยไม่รู้ตัวถึงประมาณ 10 สตางค์ต่อหน่วย หรือรวมแล้วกว่าหมื่นล้านบาทต่อปี
จากเรื่องดังกล่าวนั้น สร้างข้อกังขาให้กับประชาชนทั่วประเทศ รวมทั้งนาวสาวราตรี แก้วผิวอาจ ชาวจังหวัดขอนแก่น ก็ตกใจกับข่าวที่เกิดขึ้น โดยบอกว่า ตั้งแต่เกิดมาอายุ 47 ปี เพิ่งได้ยินข่าวว่า ประชาชนต้องช่วยจ่ายค่าไฟฟ้ากับค่าไฟฟ้าของกรมทางหลวง เพราะคิดว่าจะนำเงินภาษีมาจ่ายค่าไฟฟ้า แต่กลับให้ประชาชนมาแบกรับค่าไฟฟ้าร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ กับเรื่องดังกล่าวอยากให้มีการออกมาชี้แจงว่า ทำไมประชาชนต้องออกมาแบกรับภาระ
ขณะนี้ค่าไฟฟ้าถือว่าแพงมาก แล้วจะต้องมารับภาระช่วยภาครัฐจ่ายค่าไฟทางสาธารณะ ซึ่งที่บ้านมีสมาชิกในครอบครัว 4 คน และต้องจ่ายค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือน 3,000-4,000 บาท การที่นำเงินจ่ายค่าไฟฟ้าของประชาชน ไปช่วยจ่ายค่าไฟสาธารณะไม่ยุติธรรม อยากให้นายกรัฐมนตรียกเลิกโครงสร้างราคาค่าไฟฟ้าดังกล่าว เพราะเอาเปรียบประชาชน ควรเอางบประมาณประเทศที่เก็บจากภาษีประชาชนจ่ายค่าไฟฟ้า ไม่ใช้ให้ประชาชนร่วมจ่าย
ขณะที่นางบุญเรือง เซดลัด บอกว่า ค่าไฟฟ้าไฟทางหลวงหรือทางสาธารณะ ทำไมต้องให้ประชาชนร่วมจ่าย ควรใช้งบประมาณมาจ่ายไม่ใช่เอาเงินจากประชาชนไปร่วมจ่าย เพราะประชาชนได้จ่ายภาษีให้กับรัฐไปแล้ว ควรนำเงินภาษีมาจ่ายค่าไฟฟ้า ทุกคนที่จ่ายค่าไฟฟ้าก็จ่ายแพงขึ้น แต่ถูกนำไปร่วมจ่ายกับภาครัฐนั้นไม่ถูกต้อง อยากให้ปรับลดค่าไฟฟ้าลง เพราะปัจจุบัน ค่าไฟฟ้าถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่แพง ลำพังเงินกินอยู่ในชีวิตประจำวันยังไม่พอ ยังมาเจอค่าไฟฟ้าที่สูงกว่าเดิมอีก