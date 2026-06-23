“มิสแกรนด์บุรีรัมย์”โร่แจ้งความ! ถูกนายทหารอดีตแฟนเพื่อนบุกคุกคามถึงบ้าน ส่งรูปอาวุธสงครามข่มขู่ ผวาไม่ปลอดภัย

บุรีรัมย์- “น้องอาย” มิสแกรนด์บุรีรัมย์ ปี 2024 ควงทนายโร่แจ้งความ อ้างถูกนายทหารอดีตเพื่อนแฟนบุกคุกคามถึงบ้าน ซ้ำโพสต์หมิ่นทำให้เสียหาย และส่งรูปอาวุธสงครามข่มขู่ ผวาไม่ปลอดภัย แต่ยังงงไม่พอใจหรือโกรธเรื่องอะไร คาดเข้าใจผิดว่าเป็นต้นเหตุให้เขาเลิกกันหรือไม่
วันนี้ (23 มิ.ย.69) น.ส.ธัญญารัตน์ กองศรี หรือ อาย อายุ 27 ปี มิสแกรนด์บุรีรัมย์ ปี 2024 และกรรมการตัดสิน มิสแกรนด์บุรีรัมย์ ปี 2025 พร้อมด้วย นายศุภโชค มหิทธิโชติ ทนายความ ได้นำเอกสารหลักฐานข้อความการโพสต์หมิ่นประมาท และข่มขู่ เข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน สภ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ อ้างว่า ถูกนายทหารคนหนึ่ง ซึ่งเป็นอดีตแฟนของเพื่อน มีพฤติกรรมข่มขู่คุกคาม ทั้งไปถามหาถึงที่บ้าน โพสต์หมิ่นประมาท และส่งรูปถ่ายอาวุธสงครามไปข่มขู่ ทำให้ส่งผลกระทบต่อหน้าที่การงาน และหวาดกลัวเกรงจะไม่ปลอดภัยกับชีวิต
น.ส.ธัญญารัตน์ เปิดเผยว่า รู้จักกับชายคนดังกล่าวผ่านทางเพื่อนที่เคยคบหากัน โดยในช่วงที่ผ่านมาเคยมีปากเสียงและเกิดความเข้าใจผิดกันเล็กน้อย เมื่อช่วงเดือน มี.ค.69 ที่ผ่านมา แต่ได้พูดคุยปรับความเข้าใจกันแล้ว ก็คิดว่าเรื่องราวจบแล้ว แต่หลังจากนั้นเขาก็ทักมาแล้วเอารูปโปรไฟล์ของตัวเองไปโพสต์ลักษณะประกาศตามหาตัว ซึ่งตอนนั้นตนก็ยังงงว่าทำไมเขาทำแบบนั้น
ตนเองรู้จักกับนายทหารคนนี้ประมาณ 2 ปีเพราะเป็นแฟนของเพื่อน เคยเจอหน้าพูดคุยเคยร่วมวงดื่มกินด้วยกันเพราะเป็นแฟนของเพื่อน ซึ่งทราบว่าตอนนี้เขาเลิกกันแล้ว หรือเขาอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าสาเหตุที่เลิกกันเป็นเพราะตนเองหรือไม่ ซึ่งยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวเลย หรืออาจจะไม่พอใจเรื่องเดิมที่เคยมีปากเสียงกันมาก่อนหน้านี้หรือเปล่า ก็ได้แค่คาดเดาเพราะไม่รู้ว่าเขาไม่พอใจตนเองเรื่องอะไร
ตนเองรู้จักกับนายทหารคนนี้ประมาณ 2 ปีเพราะเป็นแฟนของเพื่อน เคยเจอหน้าพูดคุยเคยร่วมวงดื่มกินด้วยกันเพราะเป็นแฟนของเพื่อน ซึ่งทราบว่าตอนนี้เขาเลิกกันแล้ว หรือเขาอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าสาเหตุที่เลิกกันเป็นเพราะตนเองหรือไม่ ซึ่งยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวเลย หรืออาจจะไม่พอใจเรื่องเดิมที่เคยมีปากเสียงกันมาก่อนหน้านี้หรือเปล่า ก็ได้แค่คาดเดาเพราะไม่รู้ว่าเขาไม่พอใจตนเองเรื่องอะไร
ทราบว่าเขาไปตามหาถึงที่บ้าน ซึ่งตอนนั้นตนเองไม่อยู่ แล้วยังมีการโพสต์ข้อความในลักษณะหมิ่นประมาทให้เสียหาย ทั้งยังโพสต์รูปอาวุธสงครามมาลักษณะข่มขู่อีก ก็รู้สึกไม่ปลอดภัย เพราะจากพฤติการณ์ที่เขาไปถึงที่บ้าน และส่งรูปอาวุธสงครามมาแบบนี้ และไม่รู้ว่ารูปอาวุธสงครามเขามีจริงหรือไม่ แต่กลัวจะไม่ปลอดภัย จึงได้ร้องเรียนทนายความ เพื่อพาเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้ดำเนินการตามกฎหมายกับนายทหารคนดังกล่าว
ด้าน นายศุภโชค มหิทธิโชติ ทนายความ เปิดเผยว่า จากข้อมูลและหลักฐานเบื้องต้นที่ได้รับจากผู้เสียหาย พบว่ามีทั้งประเด็นการหมิ่นประมาทและการข่มขู่ โดยเฉพาะการส่งภาพอาวุธปืนในลักษณะที่อาจทำให้ผู้รับเกิดความหวาดกลัว ซึ่งเข้าข่ายพฤติการณ์ที่ต้องให้พนักงานสอบสวนพิจารณา ทั้งนี้ จะมีการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมาย และอาจพิจารณาใช้สิทธิฟ้องร้องต่อศาลหากมีเหตุอันสมควร
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับเรื่องไว้แล้ว และอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน จากนั้นจะได้เรียกผู้ถูกกล่าวหามาสอบปากคำ เพื่อดำเนินการตามกระบวนการขั้นตอนต่อไป
ขณะที่ทีมข่าวได้ติดต่อไปยังนายทหารผู้ถูกกล่าวหา เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงจากอีกฝ่าย แต่เจ้าตัวระบุว่ายังไม่สะดวกให้ข้อมูล เนื่องจากอยู่ระหว่างทำงาน