xs
xsm
sm
md
lg

ขอนแก่นเดินหน้ายกระดับ “หม่ำเมืองพล”สู่ Soft Power ด้านวัฒนธรรมอาหาร ขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นเติบโตยั่งยืน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าวขอนแก่น-อำเภอพลระดมทุกภาคส่วนรวมพลัง จัดงาน “มหกรรมเสน่ห์หม่ำเมืองพล : The Taste of Isan Soft Power 2026” เดินหน้ายกระดับ “หม่ำเมืองพล” มรดกภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่นอีสาน สู่การเป็น Soft Power ด้านวัฒนธรรมอาหาร ขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นเติบโตอย่างยั่งยืนบนฐานทุนวัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยว


ที่เทศบาลเมืองเมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น นางสาวสรัสนันท์ อรรณนพพร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมเสน่ห์หม่ำเมืองพล : The Taste of Isan Soft Power 2026”โดยมีนายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ผู้แทนอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นายพัฐศิษฏ์ ธนชวาลย์ ผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายเกียรติศักดิ์ มูลไธสง นายอำเภอพล ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หัวหน้าส่วนราชการ สภาวัฒนธรรม และประชาชนเข้าร่วมงานจำนวนมาก

นายเกียรติศักดิ์ มูลไธสง นายอำเภอพล กล่าวว่า “หม่ำเมืองพล” ถือเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้านอาหารที่สะท้อนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาการถนอมอาหารของบรรพบุรุษชาวอำเภอพล ซึ่งได้รับการสืบทอดมาอย่างยาวนานจนกลายเป็นสัญลักษณ์สำคัญของจังหวัดขอนแก่น การจัดงานครั้งนี้จึงเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับหม่ำเมืองพลจากอาหารพื้นถิ่น สู่การเป็น Soft Power ด้านอาหารวัฒนธรรมอีสานในระดับประเทศและนานาชาติ ควบคู่กับการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหาร


ขณะที่นายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล ระบุถึงการจัดงานหม่ำเมืองพลมีวัตถุประสงค์สำคัญ 3 ประการ ได้แก่ การยกระดับหม่ำเมืองพลให้เป็น Soft Power ด้านอาหารวัฒนธรรมอีสาน การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจแก่ผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการชุมชนผ่านแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และการอนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่ภูมิปัญญาการผลิตหม่ำเมืองพลให้คงอยู่ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของชุมชนอย่างยั่งยืน

ปัจจุบันอาหารไม่ได้เป็นเพียงปัจจัยในการดำรงชีวิต แต่ยังเป็น Soft Power สำคัญที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สร้างแบรนด์ท้องถิ่น และยกระดับสู่เวทีระดับชาติและนานาชาติได้ โดยเฉพาะแนวคิด Cultural Gastronomy ที่เชื่อมโยงอาหาร วัฒนธรรม วิถีชีวิต และการท่องเที่ยวเข้าไว้ด้วยกันอย่างสร้างสรรค์ ซึ่ง “หม่ำเมืองพล” มีศักยภาพสูงในการต่อยอดสู่สินค้าวัฒนธรรมร่วมสมัย สร้างรายได้ สร้างอาชีพ และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้กับชุมชน




ด้าน ดร.สมยงค์ แก้วสุพรรณ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น เทศบาลเมืองเมืองพล และเครือข่ายสภาวัฒนธรรมในพื้นที่ 9 อำเภอ เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ และเผยแพร่คุณค่าของหม่ำเมืองพลให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง พร้อมสร้างความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมอาหารอีสาน

ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ การแข่งขันส้มตำลีลาหม่ำเมืองพล นิทรรศการเรื่องเล่าหม่ำเมืองพล การสาธิตการทำหม่ำเมืองพลดั้งเดิม การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชน และการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์และประวัติความเป็นมาของหม่ำเมืองพลอย่างงดงาม


นางสาวสรัสนันท์ อรรณนพพร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงวัฒนธรรมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจวัฒนธรรม ภายใต้แนวคิด “ไทยสร้างพลังวัฒนธรรม สร้างสุข สร้างอนาคต” หรือ C3 : Cultural Economy ซึ่งมุ่งแปลงทุนทางวัฒนธรรมให้มีคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

“หม่ำเมืองพลถือเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนในการนำมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีมาอย่างยาวนาน มาต่อยอดเป็นพลังทางวัฒนธรรม สร้างรายได้ กระตุ้นการท่องเที่ยว และสร้างชื่อเสียงให้จังหวัดขอนแก่นและประเทศไทยบนเวทีระดับสากล อันจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและความเข้มแข็งของชุมชนในอนาคตอย่างยั่งยืน”นางสาวสรัสนันท์กล่าว

ขอนแก่นเดินหน้ายกระดับ “หม่ำเมืองพล”สู่ Soft Power ด้านวัฒนธรรมอาหาร ขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นเติบโตยั่งยืน
ขอนแก่นเดินหน้ายกระดับ “หม่ำเมืองพล”สู่ Soft Power ด้านวัฒนธรรมอาหาร ขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นเติบโตยั่งยืน
ขอนแก่นเดินหน้ายกระดับ “หม่ำเมืองพล”สู่ Soft Power ด้านวัฒนธรรมอาหาร ขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นเติบโตยั่งยืน
ขอนแก่นเดินหน้ายกระดับ “หม่ำเมืองพล”สู่ Soft Power ด้านวัฒนธรรมอาหาร ขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นเติบโตยั่งยืน
ขอนแก่นเดินหน้ายกระดับ “หม่ำเมืองพล”สู่ Soft Power ด้านวัฒนธรรมอาหาร ขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นเติบโตยั่งยืน
+1