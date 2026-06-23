ขอนแก่นเดินหน้ายกระดับ “หม่ำเมืองพล”สู่ Soft Power ด้านวัฒนธรรมอาหาร ขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นเติบโตยั่งยืน

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-อำเภอพลระดมทุกภาคส่วนรวมพลัง จัดงาน “มหกรรมเสน่ห์หม่ำเมืองพล : The Taste of Isan Soft Power 2026” เดินหน้ายกระดับ “หม่ำเมืองพล” มรดกภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่นอีสาน สู่การเป็น Soft Power ด้านวัฒนธรรมอาหาร ขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นเติบโตอย่างยั่งยืนบนฐานทุนวัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยว
ที่เทศบาลเมืองเมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น นางสาวสรัสนันท์ อรรณนพพร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมเสน่ห์หม่ำเมืองพล : The Taste of Isan Soft Power 2026”โดยมีนายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ผู้แทนอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นายพัฐศิษฏ์ ธนชวาลย์ ผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายเกียรติศักดิ์ มูลไธสง นายอำเภอพล ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หัวหน้าส่วนราชการ สภาวัฒนธรรม และประชาชนเข้าร่วมงานจำนวนมาก
นายเกียรติศักดิ์ มูลไธสง นายอำเภอพล กล่าวว่า “หม่ำเมืองพล” ถือเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้านอาหารที่สะท้อนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาการถนอมอาหารของบรรพบุรุษชาวอำเภอพล ซึ่งได้รับการสืบทอดมาอย่างยาวนานจนกลายเป็นสัญลักษณ์สำคัญของจังหวัดขอนแก่น การจัดงานครั้งนี้จึงเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับหม่ำเมืองพลจากอาหารพื้นถิ่น สู่การเป็น Soft Power ด้านอาหารวัฒนธรรมอีสานในระดับประเทศและนานาชาติ ควบคู่กับการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหาร
ขณะที่นายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล ระบุถึงการจัดงานหม่ำเมืองพลมีวัตถุประสงค์สำคัญ 3 ประการ ได้แก่ การยกระดับหม่ำเมืองพลให้เป็น Soft Power ด้านอาหารวัฒนธรรมอีสาน การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจแก่ผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการชุมชนผ่านแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และการอนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่ภูมิปัญญาการผลิตหม่ำเมืองพลให้คงอยู่ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของชุมชนอย่างยั่งยืน
ปัจจุบันอาหารไม่ได้เป็นเพียงปัจจัยในการดำรงชีวิต แต่ยังเป็น Soft Power สำคัญที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สร้างแบรนด์ท้องถิ่น และยกระดับสู่เวทีระดับชาติและนานาชาติได้ โดยเฉพาะแนวคิด Cultural Gastronomy ที่เชื่อมโยงอาหาร วัฒนธรรม วิถีชีวิต และการท่องเที่ยวเข้าไว้ด้วยกันอย่างสร้างสรรค์ ซึ่ง “หม่ำเมืองพล” มีศักยภาพสูงในการต่อยอดสู่สินค้าวัฒนธรรมร่วมสมัย สร้างรายได้ สร้างอาชีพ และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้กับชุมชน
ด้าน ดร.สมยงค์ แก้วสุพรรณ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น เทศบาลเมืองเมืองพล และเครือข่ายสภาวัฒนธรรมในพื้นที่ 9 อำเภอ เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ และเผยแพร่คุณค่าของหม่ำเมืองพลให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง พร้อมสร้างความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมอาหารอีสาน
ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ การแข่งขันส้มตำลีลาหม่ำเมืองพล นิทรรศการเรื่องเล่าหม่ำเมืองพล การสาธิตการทำหม่ำเมืองพลดั้งเดิม การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชน และการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์และประวัติความเป็นมาของหม่ำเมืองพลอย่างงดงาม
นางสาวสรัสนันท์ อรรณนพพร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงวัฒนธรรมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจวัฒนธรรม ภายใต้แนวคิด “ไทยสร้างพลังวัฒนธรรม สร้างสุข สร้างอนาคต” หรือ C3 : Cultural Economy ซึ่งมุ่งแปลงทุนทางวัฒนธรรมให้มีคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
“หม่ำเมืองพลถือเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนในการนำมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีมาอย่างยาวนาน มาต่อยอดเป็นพลังทางวัฒนธรรม สร้างรายได้ กระตุ้นการท่องเที่ยว และสร้างชื่อเสียงให้จังหวัดขอนแก่นและประเทศไทยบนเวทีระดับสากล อันจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและความเข้มแข็งของชุมชนในอนาคตอย่างยั่งยืน”นางสาวสรัสนันท์กล่าว