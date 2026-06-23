สวนสัตว์โคราชส่งมอบนกกระเรียนพันธุ์ไทยให้เวียดนาม เดินหน้าร่วมมืออนุรักษ์ ฉลอง 50 ปีสัมพันธ์สองประเทศ

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา– สวนสัตว์โคราช ทำพิธีส่งมอบนกกระเรียนพันธุ์ไทย 6 ตัว ให้แก่สาธารณรัฐสังคมเวียดนาม เดินหน้าโครงการความร่วมมือด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูนกกระเรียนพันธุ์ไทย ระหว่างไทย-เวียดนาม เพื่อเพิ่มประชากรนกกระเรียนและรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของภูมิภาคอาเซียน และฉลอง 50 ปีสัมพันธ์สองประเทศ
วันนี้ ( 23 มิ.ย.69) ผู้สื่อข่าวรายว่า เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา ณ ศูนย์เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์นกกระเรียนพันธุ์ไทย สวนสัตว์นครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา นางจงกลนี แก้วสด ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดพิธีส่งมอบนกกระเรียนพันธุ์ไทย ชุดที่ 2 จำนวน 6 ตัว อายุ 8-9 เดือนตัวผู้ 2 ตัวตัวเมีย 4 ตัว ให้แก่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ภายใต้โครงการความร่วมมือด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูนกกระเรียนพันธุ์ไทย ระหว่างประเทศไทยและเวียดนาม
พิธีดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีผู้บริหารองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย คณะผู้แทนจากประเทศเวียดนาม และนาย Pham Viet Hung เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการส่งมอบนกกระเรียนพันธุ์ไทยอย่างเป็นทางการ
ก่อนพิธีส่งมอบ ทั้ง 2 ฝ่ายได้ร่วมประชุมหารือและซักซ้อมกระบวนการขนย้าย การดูแลสุขภาพสัตว์ และแผนการดำเนินงานตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง เพื่อให้การเคลื่อนย้ายนกกระเรียนเป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัยสูงสุด โดยได้ปรับรูปแบบการส่งมอบจากเดิมที่ดำเนินการ ณ จุดผ่านแดน มาเป็นการจัดพิธีส่งมอบตั้งแต่ต้นทางที่สวนสัตว์นครราชสีมา จ.นครราชสีมา เพื่อลดระยะเวลาการขนส่งและลดผลกระทบต่อสวัสดิภาพของสัตว์
การส่งมอบนกกระเรียนพันธุ์ไทยในครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญของความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติระหว่างประเทศไทยและเวียดนาม รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสองประเทศ
นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือถึงแนวทางความร่วมมือในอนาคตเกี่ยวกับการส่งมอบนกกระเรียนพันธุ์ไทยเพิ่มเติม รวมทั้งการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการเพาะขยายพันธุ์และการอนุรักษ์สัตว์ป่าหายาก เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์ในระดับภูมิภาคให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป
สำหรับนกกระเรียนพันธุ์ไทยที่ส่งมอบในครั้งนี้ จะถูกนำไปดูแลและขยายพันธุ์ในประเทศเวียดนาม ภายใต้โครงการอนุรักษ์ร่วมกัน เพื่อเพิ่มประชากรนกกระเรียนและรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไป