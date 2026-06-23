ตำรวจวิสามัญฯ ผู้ต้องหาคดียาเสพติด หลังยิง อส.ตร.เจ็บสาหัส ขณะเข้าตรวจค้นบ้าน พบยาบ้า-ไอซ์ในรถ

ราชบุรี – ตำรวจ สภ.บ้านโป่ง สนธิกำลังตำรวจ สภ.โพธาราม และหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ปิดล้อมจับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติดรายสำคัญ หลังใช้อาวุธปืนยิง อส.ตร.ได้รับบาดเจ็บสาหัส ระหว่างเข้าตรวจค้นบ้านพัก เกิดการยิงตอบโต้ กระทั่งพบผู้ต้องหาเสียชีวิตภายในรถยนต์ พร้อมยึดของกลางยาบ้า ยาไอซ์ และเงินสดจำนวนมาก
ค่ำวานนี้( 22 มิ.ย.) ร.ต.อ.อุเทน อำนวย รองสารวัตร (สอบสวน) สภ.โพธาราม รับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ อส.ตร.ถูกยิงได้รับบาดเจ็บ บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 23 หมู่ 2 ตำบลชำแระ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี จึงรายงานผู้บังคับบัญชาและเข้าตรวจสอบ พร้อมกำลังตำรวจชุดสืบสวน สภ.โพธาราม ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ในที่เกิดเหตุพบกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บ้านโป่ง นำโดย พ.ต.อ.กอบโชค เล็กตระกูล ผู้กำกับการ สภ.บ้านโป่ง กำลังปิดล้อมพื้นที่ โดยผู้ได้รับบาดเจ็บทราบชื่อคือ นายธนกร แพ่งผล อายุ 45 ปี เจ้าหน้าที่อาสาสมัครตำรวจ ซึ่งถูกนำส่งโรงพยาบาลโพธารามไปก่อนหน้านี้ อาการสาหัส
จากการตรวจสอบพบรถยนต์เก๋งฮอนด้า แจ๊ส สีขาว จอดอยู่ภายในบริเวณบ้าน โดยเชื่อว่าผู้ต้องหา คือ นายกิตติภูมิ แย้มกลัด หรือ “ภูมิ ชำแระ” อายุ 38 ปี หลบอยู่ภายในรถ เจ้าหน้าที่ได้ปิดล้อมพื้นที่และพยายามเกลี้ยกล่อมให้มอบตัว พร้อมประสานญาติช่วยพูดคุย แต่ไม่เป็นผล ใช้เวลานานกว่า 1 ชั่วโมงก็ยังไม่มีการตอบสนอง
ต่อมา เจ้าหน้าที่ได้นำโดรนขึ้นบินสำรวจรอบรถยนต์ และประเมินสถานการณ์ร่วมกับตำรวจภูธรภาค 7 ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี และหน่วยปฏิบัติการพิเศษ (นปพ.) ก่อนตัดสินใจเข้าตรวจสอบรถอย่างใกล้ชิด โดยใช้โล่ป้องกันกระสุนและอุปกรณ์ทุบกระจกเข้าถึงตัวผู้ต้องหา
เมื่อเปิดรถได้ พบ นายกิตติภูมิเสียชีวิตอยู่บริเวณเบาะคนขับในลักษณะเอนเบาะนอน มือขวาถืออาวุธปืนขนาด 9 มม. วางอยู่บนหน้าอก ภายในรถพบแมกกาซีนปืน 3 อัน ปืนลักษณะคล้ายปืนปลอม 1 กระบอก และตรวจพบร่องรอยถูกยิงหลายแห่งบริเวณแขนและลำตัวด้านขวา ขณะที่ประตูรถมีร่องรอยกระสุนปืนจำนวนหลายรู
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังตรวจพบเงินสดจำนวนหนึ่ง พร้อมยาเสพติดประเภท ยาบ้าและยาไอซ์ ซุกซ่อนอยู่ภายในรถ จึงตรวจยึดไว้เป็นหลักฐานเพื่อขยายผลทางคดีต่อไป
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า ผู้เสียชีวิตเป็นบุคคลที่อยู่ในข่ายเฝ้าระวังด้านยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และมีข้อมูลจากญาติว่ากลับไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีกครั้ง หลังเคยต้องโทษในคดียาเสพติดและพ้นโทษมาได้ประมาณ 2 ปี
เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน สภ.บ้านโป่ง ได้ติดตามตัวผู้ต้องหาจากพื้นที่อำเภอบ้านโป่ง ก่อนทราบว่าเดินทางมาพักที่บ้านมารดาในพื้นที่ตำบลชำแระ จึงเข้าตรวจสอบ แต่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ผู้ต้องหาได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่จนได้รับบาดเจ็บสาหัส ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ที่อยู่ใกล้เคียงต้องใช้อาวุธปืนยิงตอบโต้เพื่อป้องกันตัว ก่อนจะมีการปิดล้อมพื้นที่และพบว่าผู้ต้องหาเสียชีวิตอยู่ภายในรถในเวลาต่อมา
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเป็นกรณีการเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน เจ้าหน้าที่ได้ประสานแพทย์ พนักงานอัยการ ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียด ตามขั้นตอนของคดีวิสามัญฆาตกรรม เพื่อสรุปข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกระบวนการกฎหมายต่อไป.