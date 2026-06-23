(คลิป)ชีวิตไม่มีเกียร์ถอย! “โอบะ-สัปเหร่อไร้ขา” เปิดใจเป็นอุทาหรณ์ ขี่สามล้อคู่ใจเก็บขยะ-ปลงศพ 3 วัด

สุโขทัย – เปิดใจ “โอบะ-สัปเหร่อไร้ขา” เป็นเบาหวาน โดนตัดขาทั้งสองข้างแบบห่างกันแค่ 2 ปี แต่ไม่เคยท้อ..ยืนหยัดทำหน้าที่ พร้อมขี่สามล้อคู่ใจเก็บขยะกองรวม 3 เดือนขนขายครั้งหนึ่ง-รับแห่ป้ายโฆษณา เป็นรายได้เสริมรวมเบี้ยยังชีพผู้พิการ-บัตรประชารัฐ เลี้ยงครอบครัว
ใครท้อแท้สิ้นหวัง หรือหมดกำลังใจในการก้าวเดินต่อไปข้างหน้า อยากให้ดูชีวิตของนายไพรสน บุญเพ็ชร์ หรือที่ชาวบ้านเรียก “โอบะ” อายุ 52 ปี ชาวบ้านคลองตะเคียน ต.บ้านสวน อ.เมืองสุโขทัย ไว้สร้างพลังบวก เพราะถึงแม้จะพิการไร้ขาทั้ง 2 ข้าง แต่ยังคงสู้ชีวิตอย่างไม่ย่อท้อ
นายโอบะ เผยชีวิตให้ฟังว่า ตนเองทำหน้าที่เป็นสัปเหร่อในวัดคลองตะเคียนมานาน 20 ปีแล้ว เดิมมีร่างกายแข็งแรงปกติ แต่หลังป่วยด้วยโรคเบาหวานมีการติดเชื้อ ทำให้ต้องตัดขาขวาทิ้งเมื่อปี 2564 ส่วนขาซ้ายถูกตัดทิ้งเมื่อปี 2566 แม้จะกลายเป็นคนพิการขาด้วน เดินลำบาก แต่ก็ไม่เคยหมดกำลังใจ หรือท้อถอย และยังคงทำหน้าที่สัปเหร่อในวัดเหมือนเดิม
พร้อมประกอบอาชีพเสริมด้วยการขี่สามล้อเครื่องคู่ใจ รับจ้างแห่ป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง รวมทั้งตระเวนหาเก็บขวดขยะของเก่า เอามากองรวมไว้ 3 เดือน ถึงจะขายได้เงินประมาณ 500 บาท ใช้เลี้ยงปากท้องครอบครัว บวกกับเบี้ยยังชีพคนพิการเดือนละ 800 บาท และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แค่นี้ก็พออยู่ได้
“ชีวิตไม่มีเกียร์ถอยหลัง ต้องเดินหน้าสู้อย่างเดียว หลายคนคิดว่าตัวเองแย่และลำบาก แต่ผมลำบากยิ่งกว่าพวกคุณเยอะ ผมขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนสู้สู้ครับ” นายโอบะ กล่าวย้ำให้กำลังใจทุกคน
ขณะที่ชาวบ้านซึ่งต่างรู้จัก “โอบะ” มานานนับสิบปี ต่างก็กล่าวชื่นชม และพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ชายคนนี้เป็นคนดี ขยันทำมาหากิน แล้วยังเคยทำหน้าที่เป็นสัปเหร่อถึง 3 วัด คือ วัดคลองตะเคียน วัดบึง และวัดตาลเตี้ย อ.เมืองสุโขทัย แม้ปัจจุบันจะกลายเป็นคนพิการไร้ขา 2 ข้าง แต่ก็ยังทำหน้าที่สัปเหร่อเช่นเคย
อย่างไรก็ตาม คนที่อยากแบ่งปันน้ำใจช่วยเหลือ ส่งสิ่งของจำเป็น ข้าวสาร อาหารแห้ง มาได้ที่ นายไพรสน หรือโอบะ บ้านเลขที่ 122/4 หมู่ 6 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.สุโขทัย 64220