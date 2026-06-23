(คลิป)ตร.รวบยกแก๊ง 4 โจ๋ นศ.ปวช.เชียงใหม่ ลักสายไฟ-อุปกรณ์ไฟฟ้าบ้านหรูเสียหายเป็นแสน

เชียงใหม่ - ตำรวจหางดงแกะรอยวงจรปิดตามรวบคาบ้านพักย่านสารภี..4 โจ๋นักศึกษา ปวช.ช่างยนต์วิทยาลัยดังเชียงใหม่ วัย 14-17 ปี รวมตัวลักสายไฟปอกเอาทองแดง-อุปกรณ์ไฟฟ้าบ้านหรูกำลังก่อสร้างเสียหายกว่าแสน สารภาพหาเงินซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ แถมยอมรับเคยทำมาแล้วหลายรอบ
พ.ต.ต.ไอยศูรย์ ชาวผ้าขาว สว.สส.สภ.หางดง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุด ชป.2 กก.สส.1 บก.สส.ภ.5 นำกำลังเข้าจับกุมกลุ่มผู้ต้องหาเยาวชนจำนวน 4 ราย อายุระหว่าง 16-17 ปี ซึ่งเป็นนักศึกษาชั้น ปวช.แผนกช่างยนต์ของวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่
หลังร่วมกันตระเวนก่อเหตุลักทรัพย์สายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านพักที่กำลังก่อสร้างในพื้นที่อำเภอหางดง สร้างความเสียหายรวมมูลค่ากว่า 120,000 บาท
ทั้งนี้ ผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน สภ.หางดง ว่าบ้านพักที่กำลังก่อสร้างในพื้นที่ตำบลสันผักหวานถูกรื้อถอนและขโมยสายไฟ ตู้เมนไฟฟ้า รวมถึงสวิตช์ไฟหายไปหลายรายการ เจ้าหน้าที่จึงลงพื้นที่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดจนพบเบาะแสของกลุ่มวัยรุ่นทั้ง 4 คนขี่รถจักรยานยนต์มาจอดใกล้ที่เกิดเหตุ ก่อนจะเดินเข้าไปขโมยทรัพย์สินใส่กระสอบขนาดใหญ่แล้วพากันหลบหนีไป
ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สืบสวนแกะรอยเส้นทางหลบหนีจนพบว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุได้พากันไปซ่อนตัวอยู่ที่บ้านพักหลังหนึ่งในตำบลดอนแก้ว อ.สารภี จึงได้ประสานผู้นำชุมชนเข้าตรวจสอบเมื่อวันที่ 22 มิ.ย.ที่ผ่านมา และพบรถจักรยานยนต์คันที่ใช้ก่อเหตุจอดอยู่ เมื่อตรวจค้นภายในบ้านพักก็พบตัวเยาวชนทั้ง 4 คน พร้อมของกลางเป็นทองแดงและเศษสายไฟซุกซ่อนอยู่ จึงได้ทำการตรวจยึดและควบคุมตัวพร้อมเชิญผู้ปกครองมาร่วมรับฟังการสอบสวนที่สถานีตำรวจ
สอบสวนขยายผลกลุ่มผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าได้ร่วมกันก่อเหตุจริง โดยหนึ่งในกลุ่มเยาวชนเคยเป็นลูกมือผู้รับเหมาก่อสร้างมาก่อน จึงมีความชำนาญในการตัดและลอกสายไฟเป็นอย่างดี ส่วนสาเหตุที่ทำไปเพราะต้องการนำเงินไปใช้ซ่อมรถจักรยานยนต์ที่เพิ่งประสบอุบัติเหตุเฉี่ยวชนจนพังเสียหาย
นอกจากนี้ยังยอมรับว่าก่อนหน้านี้ได้ตระเวนก่อเหตุในลักษณะเดียวกันมาแล้วหลายครั้งในพื้นที่อำเภอหางดง ทั้งที่บ้านหรูในหมู่บ้านพื้นที่ตำบลบ้านแหวน ตำบลสันผักหวาน ก่อนจะมาถูกจับกุมได้ในที่สุด เจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งข้อหาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป