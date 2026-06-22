ตำรวจ-ฝ่ายปกครองบุกทลายรังยาผักไห่ รวบผู้ต้องหาพร้อมยาบ้า- ไอซ์ 5.5 กรัม ขณะจับกุมมีลูกค้าโผล่ซื้อยาอีก 3 ราย

พระนครศรีอยุธยา – ตำรวจชุดสืบสวน สภ.ผักไห่ สนธิกำลังฝ่ายปกครองอำเภอผักไห่ บุกจับผู้ต้องหาคดียาเสพติดภายในบ้านพัก หลังสืบทราบลักลอบจำหน่ายยาบ้าให้กับผู้เสพในพื้นที่ พบของกลางยาบ้า-ไอซ์ และอุปกรณ์แบ่งบรรจุจำนวนมาก ขณะเข้าจับกุมยังมีผู้เสพเดินทางมาซื้อยาอีก 3 ราย ถูกควบคุมตัวดำเนินคดีทันที
วันนี้( 22 มิ.ย.) พ.ต.อ.ศุภกร อ้นสุวรรณ์ ผู้กำกับการ สภ.ผักไห่ สั่งการให้ ร.ต.อ.ปิยะ หัทยา รองสารวัตรสืบสวน สภ.ผักไห่ ซึ่งเป็นเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. พร้อมกำลังชุดสืบสวน ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอผักไห่ นำโดย นางสาวเขมรินทร์ นุชมาก เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ เข้าตรวจค้นบ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่ 8 ตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลังได้รับข้อมูลว่ามีการลักลอบจำหน่ายยาเสพติดให้กับกลุ่มผู้เสพในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง
จากการตรวจค้นพบ นายวีรชาติ หรือ "ชาติ" อายุ 36 ปี อยู่ภายในห้องนอน มีอาการลุกลี้ลุกลน เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าตรวจค้น ก่อนที่ผู้ต้องหาจะรับว่ามียาเสพติดซุกซ่อนอยู่ภายในกระบอกน้ำ เมื่อตรวจสอบพบยาบ้า และ ไอซ์ รวมทั้งถุงซิปพลาสติกสำหรับแบ่งบรรจุยาเสพติดจำนวนหนึ่ง จึงตรวจยึดไว้เป็นของกลาง
ระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการจับกุม ได้มีบุคคลเดินทางมายังบ้านพักเพื่อขอซื้อยาเสพติดอีก 3 ราย เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวทั้งหมดไว้เพื่อตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมาย
จากการสอบสวนเบื้องต้น นายวีรชาติให้การรับสารภาพว่า ได้ซื้อยาบ้ามาจากบุคคลที่รู้จักกันในชื่อ "นายแบงค์" ครั้งละ 2 ถุง ถุงละ 200 เม็ด ในราคาถุงละ 2,000 บาท เพื่อนำมาเสพและแบ่งจำหน่ายให้ลูกค้าในพื้นที่ โดยจำหน่ายในราคาเม็ดละ 25 บาท ก่อนจะถูกเจ้าหน้าที่เข้าจับกุมได้เสียก่อน
เบื้องต้น พนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหา จำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) โดยมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย อันเป็นการกระทำเพื่อการค้า และเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 โดยฝ่าฝืนกฎหมาย ก่อนควบคุมตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.ผักไห่ ดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมเร่งขยายผลติดตามผู้ที่ถูกกล่าวอ้างว่าเป็นแหล่งจำหน่ายยาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่มาดำเนินคดีต่อไป.