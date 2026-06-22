นรข.หนองคายสนธิกำลัง ยึดยาบ้าริมโขงกว่า 1,600,000 เม็ด

หนองคาย-นรข.หนองคาย สนธิกำลังลาดตระเวน พบแก๊งค้ายาบ้าลำเลียงยาบ้าข้ามแม่น้ำโขงขึ้นฝั่ง เจอเจ้าหน้าที่เผ่นหนีกระเจิง ตรวจสอบพบยาบ้าล็อตใหญ่ รวมกว่า 1,595,600 เม็ด มูลค่ากว่า 48 ล้านบาท คาดเตรียมนำเข้าพื้นที่ตอนในของประเทศ
วันนี้ ( 22 มิ.ย.) ที่หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขง เขตหนองคาย อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย, น.อ.ชลทัย รัตนเรือง รองผบ.นรข., น.อ.วิศิษฐ์พงศ์ เจริญวิชยเดช ผบ.นรข.เขตหนองคาย, พ.อ.บริสุทธิ์ สุจินพรัหม รองผบ.บก.ควบคุมที่ 2 (ร.13), นายจรัล กลางประดิษฐ์ นายอำเภอศรีเชียงใหม่, นายสมควร ใจซื่อ นายอำเภอท่าบ่อ, พ.ต.อ.เตชรัฐ ประทุมชาติ ผกก.สภ.ท่าบ่อ,
น.ท.คมสัน จ้อยลี หัวหน้าสถานีเรือศรีเชียงใหม่, นางสาววรรณา ผู้อุตส่าห์ นายด่านศุลกากรหนองคาย ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรหนองคาย พร้อมเจ้าหน้าที่ ตำรวจ ทหาร ตรวจคนเข้าเมือง ตชด. นรข. ได้ร่วมกันแถลงข่าวการตรวจยึดยาบ้า 1,595,600 เม็ด มูลค่าประมาณ 48,000,000 บาท
การตรวจยึดครั้งนี้ น.ท.คมสัน จ้อยลี หัวหน้าสถานีเรือศรีเชียงใหม่ สืบทราบว่า จะมีเครือข่ายยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่ บริเวณบ้านท่ามะเฟือง ต.โพนสา อ.ท่าบ่อ จึงรายงานผู้บังคับบัญชาแล้วบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกลาดตระเวน จนกระทั่งเวลาประมาณ 00.30 น. วันที่ 21 มิ.ย.69 เจ้าหน้าที่พบเรือหางยาวข้ามฝั่งจากประเทศเพื่อนบ้านมาเทียบริมแม่น้ำโขงหลังวัดเทพนิมิตสถิตฐาราม ต.โพนสา มีคนบนเรือ 3 คน มีกระเป๋าวางอยู่ในเรือหลายใบ
เมื่อเรือเทียบฝั่งมีชาย 2 คน ยืนรออยู่ช่วยกันลำเลียงกระเป๋าจากเรือมาวางไว้จำนวน 5 ใบ เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบ กลุ่มชายทั้งหมดแตกตื่นอาศัยความมืดหลบหนีไป คาดว่าจะเตรียมนำเข้าพื้นที่ตอนในของประเทศ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ลาดตระเวนอย่างเข้มงวดตรวจพบเสียก่อน และจะได้นำส่งให้กับพนักงานสอบสวน สภ.ท่าบ่อ ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป