ระทึก! รถบัสรับส่งนักเรียนชนท้ายรถเทรลเลอร์ เจ็บเล็กน้อย 9 ราย คาดเบรกกะทันหัน

ศูนย์ข่าวศรีราชา - เกิดอุบัติเหตุรถบัสรับส่งนักเรียนของโรงเรียนเทศบาลนครแหลมฉบัง ชนท้ายรถบรรทุกเทรลเลอร์ บริเวณแยกไฟแดง บนถนนสุขุมวิท อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ส่งผลให้นักเรียนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 9 ราย ขณะที่คนขับรถบัสระบุ รถบรรทุกด้านหน้าเบรกกะทันหัน ทำให้เบรกไม่ทันและพุ่งชนท้าย
เมื่อเวลาประมาณ 16.00 น. วันนี้( 22 มิ.ย.) ศูนย์วิทยุหน่วยกู้ภัยสว่างประทีปศรีราชา จังหวัดชลบุรี รับแจ้งเหตุรถบัสรับส่งนักเรียนชนท้ายรถบรรทุกเทรลเลอร์ บริเวณแยกไฟแดงไทยออยล์ บนถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จึงประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แหลมฉบัง พร้อมหน่วยกู้ภัยและรถพยาบาลเข้าตรวจสอบ
ในที่เกิดเหตุพบรถบรรทุกเทรลเลอร์คันแรกจอดอยู่บริเวณเลนขวาสุดหน้าแยกไฟแดง โดยมีรถบรรทุกเทรลเลอร์อีกคันจอดต่อท้าย ซึ่งสภาพด้านหน้าพังเสียหายจากแรงชน ขณะที่รถบัสรับส่งนักเรียนของโรงเรียนเทศบาลนครแหลมฉบัง จอดอยู่ท้ายสุด สภาพด้านหน้ารถพังเสียหายอย่างหนัก
ภายในรถมีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษารวมกว่า 40 คน โดยครูและเจ้าหน้าที่ได้เร่งอพยพนักเรียนลงจากรถไปพักยังศาลาริมทาง พร้อมตรวจสอบอาการบาดเจ็บเบื้องต้น ท่ามกลางความแตกตื่นของเด็กนักเรียนที่ส่วนใหญ่ยังอยู่ในอาการตกใจจากแรงกระแทก
จากการตรวจสอบพบว่า นักเรียนได้รับบาดเจ็บส่วนใหญ่มีอาการจุกเสียด ฟกช้ำ และเคล็ดขัดยอกจากแรงกระแทก ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส เจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงลำเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บที่ประสงค์เข้ารับการรักษา จำนวน 9 ราย พร้อมคนขับรถบรรทุกเทรลเลอร์คันที่ 2 ส่งโรงพยาบาลใกล้เคียง เพื่อให้แพทย์ตรวจรักษาอย่างละเอียด ขณะที่นายสายชล สุขสุวรรณ อายุ 50 ปี คนขับรถบัส ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยบริเวณต้นขา
นายสายชล เปิดเผยว่า ขณะกำลังขับรถรับส่งนักเรียนกลับบ้าน เมื่อมาถึงบริเวณจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นทางแยกสัญญาณไฟ รถบรรทุกเทรลเลอร์คันหน้าสุดได้เบรกกะทันหัน ส่งผลให้รถเทรลเลอร์คันที่อยู่ด้านหน้ารถบัสต้องเบรกตามอย่างกะทันหันเช่นกัน ขณะที่ตนกำลังเร่งความเร็วเพื่อผ่านแยก จึงไม่สามารถหยุดรถได้ทัน ทำให้รถพุ่งชนท้ายรถเทรลเลอร์อย่างแรง
ด้านนายฌานิศชาญ แปงสอน อายุ 45 ปี คนขับรถบรรทุกเทรลเลอร์คันแรก เปิดเผยว่า ขณะจอดรถตามสัญญาณไฟแดง ได้ถูกรถบรรทุกที่ขับตามหลังพุ่งชนท้าย ก่อนที่รถบัสรับส่งนักเรียนจะชนซ้ำอีกครั้ง หลังเกิดเหตุรีบลงมาตรวจสอบและแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที พร้อมให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่อยู่ในรถบัส
หลังเกิดเหตุ ผู้บริหารเทศบาลนครแหลมฉบัง ครูผู้ควบคุมนักเรียน และผู้ปกครองบางส่วน ได้เดินทางมายังจุดเกิดเหตุเพื่ออำนวยความสะดวกและให้กำลังใจนักเรียน ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เร่งจัดการจราจร เนื่องจากอุบัติเหตุเกิดขึ้นบริเวณทางแยกสำคัญ ส่งผลให้การจราจรติดขัดเป็นระยะ ก่อนเคลื่อนย้ายรถออกจากพื้นที่เพื่อเปิดการจราจรให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติ
เบื้องต้น ร.ต.อ.บุรินทร์ ชนะ รองสารวัตร (สอบสวน) สภ.แหลมฉบัง ได้ตรวจสอบและบันทึกภาพจุดเกิดเหตุไว้เป็นหลักฐาน พร้อมสอบปากคำผู้ขับขี่และพยานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเตรียมตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณสี่แยก เพื่อสรุปสาเหตุของอุบัติเหตุและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป โดยเหตุการณ์ครั้งนี้ถือว่ายังเคราะห์ดีที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต แม้รถบัสจะบรรทุกนักเรียนมามากกว่า 40 คนก็ตาม.