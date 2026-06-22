ลุยยื่น ป.ป.ช.ฟัน ม.157 อดีตผู้ว่าฯ ลวงให้เช่าบูชาเหรียญเสกโดยหลวงปู่ศิลา

กาฬสินธุ์-ตัวแทนประชาชนลุยยื่น ปปช.จ.กาฬสินธุ์ ฟัน ม.157 อดีตผู้ว่าฯ ลวงขายเหรียญครุฑรวยๆ ปลุกเสกโดย”หลวงปู่ศิลา” กำนันคนดังเผยโดยส่วนตัวไม่ได้ถูกบังคับให้เช่าเหรียญ ซึ่งตนก็ไม่เช่าเพราะเป็นสิทธิส่วนบุคคล ขณะที่ผู้เสียหายเตรียมตัวให้ปากคำพนักงานสอบสวนเร็วๆนี้
วันนี้(22 มิ.ย.) เวลา 11.00 น.ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ นายปัญญา นิตยารส อาชีพนักธุรกิจ บ้านเลขที่ 58 หมู่ที่ 5 ต.ลาดพัฒนา อ.เมือง จ.มหาสารคาม เข้าพบ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อยื่นหนังสือร้องทุกข์กล่าวโทษ นายสนั่น พงษ์อักษร อดีต ผวจ.กาฬสินธุ์ พร้อมพวก ระหว่างดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริต
ในกรณีเมื่อปี 2568 ก่อนเกษียณอายุราชการ นายสนั่น พงษ์อักษร ผวจ.กาฬสินธุ์ ได้จัดทำโครงการสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 และมีการเรี่ยไรเงินผ่านคณะกรรมการเรี่ยไรจังหวัดกาฬสินธุ์ ขณะเดียวกันก็ได้มีการจัดสร้างเหรียญครุฑรวยๆ แอปแฝงไปกับโครงการเรี่ยไร การก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ที่อ้างให้ประชาชนเชื่อว่าเหรียญครุฑรวยๆ เสกมาเพื่อสมทบทุนสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ถือได้ว่าการเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ ได้บังอาจปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต
นายปัญญา กล่าวว่า หลังจากที่ได้เข้าพบพนักงานสอบสวน สภ.เมืองกาฬสินธุ์ และได้แจ้งความดำเนินคดีกับ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ไปแล้ว เพื่อให้บทลงโทษครอบคลุมทุกด้านในการตรวจสอบเอาผิด จึงได้ทำหนังสือยื่นร้องทุกข์กล่าวโทษกับทาง ปปช.จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้ดำเนินการพิจารณาโทษทางวินัยและให้ถึงศาลอาญาทุจริต
ส่วนกรณีการเข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน สภ.เมืองกาฬสินธุ์ จะมีการสอบปากคำพยานในเร็ววันนี้ ซึ่งผู้เสียหายมีทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ส่วนใหญ่หลงเชื่อว่าการเช่าซื้อเหรียญครุฑรวยๆ ก็เพื่อที่จะร่วมกันสมทบการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน
“ประเด็นสำคัญ และข้อสังเกตที่ได้รับรู้มาจากประชาชนนั้น ยังมีข้อสงสัยถึงมูลค่าในการก่อสร้างพระบรมฯเนื่องจากมีข้อมูลที่ได้รับมาเป็นเอกสารใบเสร็จรับเงินนั้นในช่วงที่มีการเรี่ยไร การก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ปรากฏมี พระราชวัชรธรรมโสภณ หรือหลวงปู่ศิลา เกจิดังแห่งเมืองกาฬสินธุ์ ได้บริจาคเงินให้ทางจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2568 เป็นจำนวนเงินถึง 3.9 ล้านบาท มีลายเซ็นหลวงปู่ศิลา เป็นผู้มอบเงินและ มีลายเซ็น นายสนั่น พงษ์อักษร ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นผู้รับเงิน
เมื่อคำนวณขนาดการก่อสร้างและราคาการก่อสร้าง พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เงินบริจาคของ หลวงปู่ศิลา จำนวน 3.9 ล้านบาท(สามล้านเก้าแสนบาท) ก็เพียงพอแล้วในการก่อสร้าง แต่ปรากฏว่ายังมีการเปิดเรี่ยไร จึงต้องถามกันต่อไปว่า เงินที่ได้รับจากการเรี่ยไร ผ่านคณะกรรมการเรี่ยไรจังหวัด มียอดจำนวนเท่าไหร่ และประเด็นสำคัญ เหรียญครุฑรวยๆ ที่มี อดีต ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานจัดสร้างในเวลาไล่เลี่ยกัน พบว่าไม่มีความเกี่ยวพันกับการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 แต่ได้ทำให้ประชาชน ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หลงเชื่อ มีวัตถุประสงค์อะไรและเงินที่ได้นำไปใช้ประโยชน์อะไร“
นายปัญญา กล่าวต่อว่า การปลุกเสกเหรียญให้ประชาชนเช่าบูชา ถือเป็นเรื่องที่ปกติในสังคมไทยตามความเชื่อ เพราะส่วนใหญ่การเสกเหรียญปลุกพระ จะเกิดขึ้นระหว่างทางวัด ชาวบ้านหรือเอกชนที่มีจิตศรัทธา มีวัตถุประสงค์ในการเสกเหรียญชัดเจน ส่วนใหญ่จะเป็นการสร้างเสกเหรียญขึ้นก็เพื่อทำนุบำรุงวัดและพระศาสนา ส่วนผู้ที่เช่าบูชาก็เชื่อว่าเหรียญที่ได้รับมีพุทธคุณในการปกปักรักษาตามความเชื่อของแต่ละบุคคล จึงมีการจัดสร้างกันมายาวนาน
แต่สำหรับการเสกเหรียญรุ่นครุฑรวยๆนี้ ถือได้ว่าเป็นการบังคับ โดยการใช้อำนาจหน้าที่ขณะที่อยู่ในการดำรงตำแหน่ง ที่ถือว่าประพฤติผิดทางปกครองและกฎหมาย
ต่อมาที่ ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปสอบถามเส้นทางการจัดซื้อเหรียญครุฑรวยๆ จัดสร้างโดย อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนางสาวทักษกร ราชาไกร เสมียนตราอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ตนไม่ทราบว่าเหรียญครุฑรวยๆ มีความเกี่ยวพันกับการสมทบทุนสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หรือไม่ หรือเป็นโครงการสร้างเหรียญของทางจังหวัดกาฬสินธุ์ หรือไม่ ตนไม่ทราบ เพียงแต่ทำตามที่นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์สั่ง ก็คือ การรับสั่งจองจากผู้มีความประสงค์จะบูชาเหรียญเท่านั้น ส่วนใหญ่ก็จะมี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้านมาเช่าบูชา
ซึ่งจำนวนเหรียญที่สั่งจอง เฉพาะอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ก็จะประมาณ 500 เหรียญขึ้นไป เป็นเงินก็เยอะพอสมควร ที่ได้รวบรวมเงินไปส่งให้ สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นเงินสดแต่ถูกปฏิเสธ เพราะทางสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งว่า จะรับเป็นเงินโอน ตนจึงได้นำเงินทั้งหมดผ่านเข้าบัญชีของตน แล้วก็ได้โอนให้กับ บุคคล ที่ทางสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งมาเท่านั้น และก็จำไม่ได้ว่าได้โอนให้บุคคลท่านใด
ด้าน นายภักดี ภูมีแหลม กำนันตำบลหลุบ อ.เมืองกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ส่วนตัวนั้น เหรียญครุฑรวยๆ ของ อดีตผู้ว่าฯ ทางกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เชื่อกันว่า เป็นการเสกเหรียญขึ้นเพื่อสมทบทุนก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5 ซึ่งก็ไม่ได้บังคับว่าแต่ละหมู่บ้านจะต้องเช่าจำนวนเท่าไหร่ แต่มีการขอความอนุเคราะห์กันเท่านั้น ส่วนจะเช่าหรือไม่เช่าก็แล้วแต่ตัวบุคคล แต่ส่วนตัวก็ไม่ได้เช่ามาบูชา ส่วนการที่มีการเปิดเผยข้อมูลอีกด้านนั้น ไม่ขอออกความเห็น ตนพูดไม่ได้ เพราะก็ต้องรู้ๆอยู่ว่าทุกวันนี้สังคมไทยเป็นและอยู่กันอย่างไร