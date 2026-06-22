ระทึก!! คุณตาวัย 82 ปีขับเก๋งพุ่งชนร้าน CJ ใน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พังยับพนักงาน-ลูกค้าเจ็บ 3 ราย

ศูนย์ข่าวศรีราชา- ระทึก!! คุณตาวัย 82 ปีขับเก๋ง MG4 พุ่งชนร้าน CJ ใน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พังยับทำพนักงาน-ลูกค้าเจ็บ 3 ราย ส่วนเจ้าตัวไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด เผยตั้งใจจะเหยียบเบรกแต่พลาดเหยียบคันเร่งจนเกิดอุบุติเหตุขึ้น พร้อมรับผิดชอบต่อเหตุการณ์
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 09.20 น.วันนี้ ( 22 มิ.ย.) ได้เกิดอุบัติเหตุรถเก๋งพุ่งชนร้านสะดวกซื้อ CJ สาขาเขาคันธมาทน์ ม. 9 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี จนส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 3 ราย หลังเกิดเหตุศูนย์วิทยุหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานสัตหีบ ได้ประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยฯ พร้อมรถกู้ชีพ เข้าให้การช่วยเหลือ
ในที่เกิดเหตุพบรถยนต์ EV รุ่น MG4 สีฟ้า หมายเลขทะเบียน จย-2891 ชลบุรี สภาพพุ่งชนอัดกระจกหน้าร้านแตกยับ ภายในบริเวณโซนบาร์ชงกาแฟ ถูกชนพังพินาศ โดยมี นายผก แซ่ตั้น อายุ 82 ปี ซึ่งเป็นคนขับ และไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด ยืนรอให้ปากคํากับเจ้าหน้าที่ตํารวจ
และในที่เกิดเหตุยังพบผู้ได้รับบาดเจ็บ 3 ราย เป็นพนักงานชงกาแฟ 2 ราย คือ นายวสันต์ ผ่องจิตร์ อายุ 61 ปี ได้รับบาดเจ็บพวกช้ำตามร่างกาย และ น.ส.กฤษยา จันทร์ศิริ อายุ 68 ปี มีอาการทางกระดูก ฟกช้ำภายใน และขาซ้ายมีบาดแผลฉกรรจ์จากการถูกกระแทกอย่างแรง
ส่วนอีกรายเป็นลูกค้าที่ยืนซื้อกาแฟ คือ น.ส.วราภรณ์ ปัญญา อายุ 58 ปี ได้รับบาดเจ็บและอาการทางกระดูก ขาทั้งสองข้างมีบาดแผลจากการถูกกระจกบาด
เบื้องต้น หน่วยกู้ภัยฯ ได้ให้การปฐมพยาบาลคนเจ็บทั้ง 3 ราย ก่อนเร่งนําตัวส่งรักษายังห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10
นายวสันต์ หนึ่งในผู้ได้รับเจ็บเล่าถึงวินาทีชีวิตว่า ขณะเกิดเหตุตนเองและพนักงานอีกหนึ่งคนกําลังชงกาแฟให้กับลูกค้า เมื่อรู้ตัวอีกครั้งร่างก็กระเด็นไปคนละทิศทาง แต่ก็นับเป็นความโชคดีที่ไม่ผู้ใดถูกรถเหยียบทับ ไม่เช่นนั้นอาจจะเกิดความสูญเสียขึ้นกับอุบัติเหตุในครั้งนี้ได้
จากการสอบถาม นายผก แซ่ตั้น คนขับรถคันเกิดเหตุทราบว่า ตนเองได้ขับรถเพื่อมาซื้อของในร้านสะดวกซื้อดังกล่าว ขณะมาถึงลานจอดรถหน้าร้านฯตั้งใจจะเหยียบเบรก แต่กลับพลาดไปเหยียบคันเร่งจนทําให้รถพุ่งชนเข้าไปภายในร้าน
และตนเองยอมรับผิดต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และหลังเกิดเหตุได้แจ้งเจ้าหน้าที่ประกันภัยให้เข้ามาดําเนินการ รวมทั้งดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บแล้ว