“ผกก.สีคิ้ว”เผย ผู้ก่อเหตุแทงหนุ่มโคราชป่วยจิตเวชไส้ทะลัก เป็น ตร. CIB จริง ยันให้ความเป็นธรรมทั้ง 2 ฝ่าย

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา - ผู้กำกับฯ สภ.สีคิ้ว เผย ผู้ก่อเหตุแทงหนุ่มโคราชวัย 33 ปีไส้ทะลักสาหัส เป็นตำรวจยศ “สิบตำรวจตรี”สังกัด CIB จริง อ้างนั่งอยู่หน้าร้านก่อนผู้บาดเจ็บเข้ามาหาเรื่องและมีเหตุทะเลาะกัน ขณะผู้บาดเจ็บเป็นผู้ป่วยจิตเวชเคยมีพฤติกรรมชอบหาเรื่องชาวบ้านและวันเกิดเหตุพกมีดมาด้วยก่อนชกต่อยยื้อแย่งนำไปสู่แทงกัน ยันให้ความเป็นธรรมทั้ง 2 ฝ่าย
วันนี้ ( 22 มิ.ย.69) ผู้สื่อข่าวรายงาน ความคืบหน้า กรณี นายสิทธิพร อายุ 33 ปี ถูกอาวุธมีดแทงบริเวณหน้าท้องหลายจุด ได้รับบาดเจ็บสาหัส ไส้ทะลัก เหตุเกิดบริเวณหน้าร้านค้าแห่งหนึ่งในพื้นที่ บ้านอุดมทรัพย์พัฒนา หมู่ 17 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เมื่อช่วงค่ำวันที่ 21 มิถุนายน 2569 ที่ผ่านมา โดยหลังเกิดเหตุ มีคลิปวิดีโอเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งญาติของผู้บาดเจ็บ ระบุว่า ผู้ก่อเหตุเป็นตำรวจสวมเสื้อ “CIB” และเรียกร้องให้มีการดำเนินคดีอย่างเป็นธรรม ตามที่เสนอข่าวแล้วนั้น
ล่าสุดวันนี้ พ.ต.อ.ธัชพล ชิณวงศ์ ผู้กำกับการ (ผกก.) สถานีตำรวจภูธร (สภ.) สีคิ้ว เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่า ผู้ก่อเหตุเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ ยศ สิบตำรวจตรี สังกัดหน่วย CIB (กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง) จริง โดยวันเกิดเหตุนั่งอยู่บริเวณหน้าร้านค้าดังกล่าว ก่อนที่ผู้บาดเจ็บจะเดินเข้ามาหาเรื่อง และมีเหตุทะเลาะวิวาทกัน
จากข้อมูลการสืบสวนพบว่า ผู้บาดเจ็บมีประวัติเป็นผู้ป่วยจิตเวช และในวันเดียวกันก่อนเกิดเหตุ ยังมีผู้เสียหายรายอื่นเดินทางเข้าแจ้งความร้องทุกข์ว่า ถูกผู้บาดเจ็บหาเรื่องและทำร้ายร่างกายด้วย นอกจากนี้ในที่เกิดเหตุยังพบข้อมูลว่าผู้บาดเจ็บมีอาวุธมีดติดตัวอยู่ ก่อนจะเกิดการชกต่อยและยื้อแย่งกัน จนนำไปสู่เหตุแทงกันได้รับบาดเจ็บ
อย่างไรก็ตาม ฝ่ายผู้ก่อเหตุได้การอ้างว่า เป็นการป้องกันตัว ขณะที่พนักงานสอบสวนยังอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน สอบปากคำพยานแวดล้อม และตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน เพื่อพิจารณาว่าการกระทำเข้าข่ายความผิดในลักษณะใด
เบื้องต้น ผู้บาดเจ็บยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา ขณะที่พนักงานสอบสวน สภ.สีคิ้ว อยู่ระหว่างรอผลการรักษาและผลสอบสวนอย่างละเอียด ก่อนพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาต่อผู้เกี่ยวข้องตามพยานหลักฐานและขั้นตอนของกฎหมายต่อไป