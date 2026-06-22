ผู้บัญชาการ ตร.ภาค5 แถลงจับขบวนการค้ายาเสพติดรายสำคัญ3คดี ยึดของกลางยาบ้ากว่า5.2ล้านเม็ด

เชียงใหม่ - ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 นำแถลงผลการจับกุมสกัดกั้นขบวนการค้ายาเสพติดรายสำคัญ 3 คดี ยึดของกลางยาบ้ากว่า 5.2 ล้านเม็ด ขณะเดียวกันเผยผลการปฏิบัติการตั้งแต่ 1 ต.ค.69-21 มิ.ย.69 จับกุมยาเสพติดรวมแล้วกว่า 2.2 หมื่นคดี ตรวจยึดของกลางยาบ้ารวมกว่า 388 ล้านเม็ด ไอซ์กว่า 7,700 กิโลกรัม ยึดทรัพย์กว่า 880 ล้านบาท
วันนี้(22 มิ.ย.69) ที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่ พลตำรวจโทกฤตธาพล ยี่สาคร ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 นำผู้แทนฝ่ายทหาร,ฝ่ายปกครอง และสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.)ภาค 5 รวมทั้งหน่วยงานเกี่ยวข้อง แถลงผลการจับกุมและสกัดกั้นขบวนการค้ายาเเสพติดรายสำคัญในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน รวม 3 คดี โดยยึดของกลางเป็นยาบ้ารวมทั้งสิ้น 5.274 ล้านเม็ด,รถยนต์ 2 คัน และจับกุมผู้ต้องหาได้ 1 คน
ทั้งนี้คดีแรก เมื่อวันที่19มิ.ย.69 เจ้าหน้าที่สามารถสกัดตรวจยึดยาบ้าจำนวน 2.48 ล้านเม็ด ได้ในพื้นที่อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน หลังจากได้รับแจ้งจากสายลับว่ามีรถยนต์เก๋งฮอนด้า สีเขียว ทะเบียน กต 5647 นครสวรรค์ ลักลอบลำเลียงยาเสพติดผ่านมาทางเชียงราย-เชียงใหม่-ลำพูน จึงสะกดรอยตามจนถึงแยกดอยติ แต่รถคันดังกล่าวไหวตัวทันและขับรถฝ่าด่านสกัดของตำรวจ สภ.เมืองลำพูน ก่อนจะไปจอดรถทิ้งไว้ในสวนลำไย ส่วนคนขับอาศัยความมืดวิ่งหลบหนีไปได้ จากการตรวจสอบภายในรถพบยาบ้าซุกซ่อนอยู่ในถุงดำรวม 14 ถุง
ขณะที่คดีที่สอง คืนวันที่ 19 มิ.ย.69 ต่อเนื่องถึงวันที่ 20 มิ.ย.69 เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนทำการจับกุมผู้ต้องหา 1 คน คือ นายเขมทัตหรือมด อายุ 42 ปี ชาวกรุงเทพมหานคร พร้อมของกลางยาบ้า 1.8 ล้านเม็ด และรถยนต์ฮอนด้า CRV สีขาว ทะเบียน ฎณ 4493 กทม. โดยจับกุมได้บริเวณสี่แยกไฟแดง ตำบลส่ันทราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย หลังจากเจ้าหน้าที่เฝ้าติดตามพฤติกรรมรถคันดังกล่าวที่ขับวนเวียนในลักษณะมีพิรุธจนกระทั่งจอดติดไฟแดง จึงเข้าแสดงตัวขอตรวจค้นและพบยาบ้าซุกซ่อนในกระสอบสีน้ำเงินและกระสอบหลากสีรวม 9 กระสอบอยู่บริเวณห้องโดยสารด้านหลังและที่เก็บสัมภาระ
ส่วนคดีที่สาม เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.69 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ตำบลแม่สูน ว่าพบวัตถุต้องสงสัยถูกทิ้งไว้ข้างถนนสาธารณะบ้านล่องอ้อ เมื่อเข้าตรวจสอบร่วมกับฝ่ายปกครองพบกระสอบหลากสี ถุงผ้าสีขาวดำ และกล่องพลาสติกสีน้ำเงิน ภายในบรรจุยาบ้ารวมกันทั้งสิ้น 994,000 เม็ด จึงได้ทำการตรวจยึดเพื่อขยายผลหาตัวผู้กระทำความผิดต่อไป
ขณะเดียวกันตำรวจภูธรภาค 5 เปิดเผยสรุปผลการจับกุมยาเสพติดในห้วงตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.68-21 มิ.ย.69 มีการจับกุมคดียาเสพติดไปแล้วถึง 22,267 คดี เป็นคดีรายสำคัญ 268 คดี สามารถตรวจยึดยาบ้าได้มากกว่า 388 ล้านเม็ด,ไอซ์กว่า 7,702 กิโลกรัม,เฮโรอีนกว่า 86 กิโลกรัม,เคตามีนกว่า 1,170 กิโลกรัม,ฝิ่นกว่า 315 กิโลกรัม และยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมูลค่ารวมกว่า 880 ล้านบาท