พี่สาวโวย! ตร.CIB กระหน่ำแทงน้องชายป่วยจิตเวชไส้ทะลัก หลังมีปากเสียงทะเลาะกัน โร่แจ้งความ-ขอความเป็นธรรม

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- พี่สาวโคราชโวย ตำรวจสวมเสื้อ CIB ก่อเหตุทำร้ายกระหน่ำแทงน้องชายหนุ่มวัย 33 ปี ป่วยจิตเวช ไส้ทะลักสาหัส หน้าร้านค้า อ.สีคิ้ว โคราช ถูกส่งต่อรักษา รพ.มหาราชฯ เผยมีปากเสียงทะเลาะกันก่อนก่อเหตุลงมือแทง ชี้คนป่วยจิตเวชไม่ควรทำรุนแรงสาหัสขนาดนี้ พร้อมโร่แจ้งความ และร้องขอความเป็นธรรมให้น้องชาย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อคืนนี้ ( 21 มิ.ย.69) เวลา 19.25 น. นางสาวจีราพร ปานถม อายุ 37 ปี ผู้เป็นพี่สาว รุดไปดูอาการน้องบาดเจ็บที่ถูกมีดแทงบริเวณหน้าร้านค้าแห่งหนึ่งในพื้นที่บ้านอุดมทรัพย์พัฒนา หมู่ที่ 17 ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา โดยผู้บาดเจ็บคือ นายสิทธิพร ปานถม อายุ 33ปี ถูกแทงบริเวณหน้าท้องหลายจุดจนไส้ทะลักออกมา นอนร้องเสียงโอดครวญ จนกระทั่งชาวบ้านได้มีการแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้ามาช่วยเหลือ ต่อมาพี่สาวได้ถามว่า ใครเป็นคนทำพบว่าคนที่ก่อเหตุแทงนั้นเป็นตำรวจ สวมเสื้อ CIB สีดำ จึงได้เกิดปากเสียงทะเลาะกันเกิดขึ้น ต่อมาทางญาติของผู้บาดเจ็บได้เดินทางมาที่ สภ.สีคิ้วเพื่อเข้าแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ ส่วนผู้ถูกแทงอาการสาหัสจึงได้นำตัวส่งโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาในเวลาต่อมา
นางสาวจีราพร ปานถม อายุ 37 ปี พี่สาวของผู้บาดเจ็บ เปิดเผยว่า น้องชายของตนนั้นเป็นผู้ป่วยจิตเวชเพิ่งไปรับการรักษามาแล้วเข้ามาพักอาศัยอยู่ที่บ้านอีกหลัง ซึ่งอาศัยอยู่คนเดียว ซึ่งตอนเกิดเหตุตนได้ชวนพ่อว่าจะออกไปดูน้องชายที่อยู่บ้าน แต่ปรากฏว่าพอเดินทางมาก็พบว่าน้องชายนอนจมกองเลือดอยู่หน้าร้านค้าพร้อมกับมอเตอร์ไซด์ ตนเห็นตกใจกับเหตุการณ์มาก จึงได้ไปถามว่าเกิดอะไรขึ้น จนกระทั่งมารู้ว่า คนที่ก่อเหตุแทงน้องชายคือตำรวจ เสื้อดำ CIB ( กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง) ตนก็โกรธและโมโหมาก ก็มีปากเสียงกัน
ส่วนสาเหตุนั้น ร้านค้าที่น้องตนไปถูกทำร้ายนอนบาดเจ็บอยู่นั้น ปกติก็มีปากเสียงกับบ้านตนมาตลอดเพราะบ้านอยู่ติดกันจนครอบครัวตนทนไม่ไหวต้องย้ายหนี แต่น้องชายออกมาจากการบำบัดจิตเวชแล้วกลับมาอยู่บ้าน อยู่ในช่วงกินยาก็มักจะขับรถเล่นในหมู่บ้านประจำ ส่วนเหตุการณ์เห็นว่าน้องชายเกิดความรำคาญเพราะเห็นว่าตำรวจกลุ่มดังกล่าวมี 3 คน ชอบนั่งตั้งวงดื่มสุราเสียงดัง น่าจะมีการด่าทอและมีปากเสียงกัน เห็นว่าฝ่ายร้านค้ามาด่าพ่อแม่ด้วย จนถึงขั้นลงมือก่อเหตุแทงน้องชายตน ซึ่งคนแทงเป็นตำรวจ แต่ด้วยความที่น้องชายเป็นผู้ป่วยจิตเวชก็ไม่น่าจะทำกันรุนแรงแบบนี้ จนถึงบาดเจ็บสาหัส ส่วนตำรวจคนที่ลงมือแทงนั้นเป็นลูกเขยของร้านค้าด้วย อย่างไรก็ตามตนได้เดินทางมาแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ที่ สภ.สีคิ้วและอยากขอความเป็นธรรมให้กับน้องชายตนด้วย