รวบเพื่อนบ้านหื่นอุ้มเด็กหญิง 7 ปี เข้าพุ่มไม้หวังข่มขืน พลเมืองดีเห็นช่วยทัน

อุบลราชธานี-เพื่อนบ้านสุดหื่นฉวยโอกาสขณะเด็กหญิงวัย 7 ขวบเผลอ อุ้มเข้าพุ่มไม้หวังทำอนาจาร อ้างเมาขาดสติ พร้อมยื่นข้อเสนอให้เงิน 20 บาทแลกกับการถอดเสื้อผ้า แต่เคราะห์ดีพลเมืองดีได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือจึงบุกเข้าช่วยไว้ได้ทันท่วงที
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลา 18.00 น. ของวันที่ 21 มิ.ย. 2569 ศูนย์วิทยุ 191 ราชธานี ได้รับแจ้งเหตุคนร้ายพยายามข่มขืนเด็กหญิงแต่ไม่สำเร็จ ก่อนจะนำตัวไปทิ้งไว้ในพุ่มไม้ภายในสวนสาธารณะของหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี จึงประสาน ด.ต.ปราโมทย์ บุระพร หัวหน้าชุดสายตรวจตำบลขามใหญ่ และ ร.ต.อ.รวงศักดิ์ รุ่งเรือง ร้อยเวรป้องกันปราบปราม เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ
เมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึง พบชาวบ้านกำลังช่วยกันควบคุมตัว นายจรุงกิต พิลา อายุ 45 ปี ผู้ก่อเหตุ ในสภาพเมาสุราอย่างหนัก จากการสอบสวนเบื้องต้น นายจรุงกิต ยอมรับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุอุ้ม เด็กหญิงเอ (นามสมมุติ) อายุ 7 ปี จากหน้าบ้านไปที่สวนสาธารณะ โดยตั้งใจจะให้เงินจำนวน 20 บาท เพื่อแลกกับการล่วงละเมิดทางเพศ แต่เด็กหญิงเอไม่ยินยอมและขัดขืนจนกระทั่งมีพลเมืองดีเข้ามาช่วยเหลือ
ด้าน นายพร (นามสมมุติ) พลเมืองดีผู้เข้าช่วยเหลือเหตุการณ์ เล่าว่า ขณะกำลังรดน้ำต้นไม้อยู่ใกล้กับร้านค้า นายจรุงกิตซึ่งเป็นเพื่อนบ้านในหมู่บ้านได้เดินตามเด็กหญิงเอที่เพิ่งซื้อขนมเสร็จออกไป ตนไม่ได้เอะใจในตอนแรก จนกระทั่งได้ยินเสียงเด็กหญิงเอะอะร้องโวยวายรอบที่สองและสังเกตเห็นความผิดปกติ จึงรีบเดินไปดูพบว่านายจรุงกิต นอนหงายและมีเด็กหญิงเอ นั่งอยู่บนตัว จึงรีบเข้าไปช่วยเหลือเด็กและแจ้งชาวบ้านให้มาช่วยกันควบคุมตัวผู้ก่อเหตุส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจ
สำหรับ นายจรุงกิต เป็นที่ทราบกันดีในหมู่บ้านว่ามีนิสัยชอบดื่มสุราและสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้เพื่อนบ้านเป็นประจำ อีกทั้งยังเคยถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมในข้อหาเมาสุราประพฤติตนวุ่นวายมาแล้วหลายครั้ง เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหา "พยายามกระทำชำเราเด็กหญิง" และนำตัวส่ง ร.ต.ท.ญ.กุลวรินทร์ ชุติสิริกุลศักดิ์ รอง สว.สอบสวน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป