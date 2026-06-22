ระทึก! คนขับเหยียบเบรกผิด เก๋งพุ่งทะลุโรงเก็บถัง NGV กลางปั๊ม ปตท.ลำปาง

ลำปาง - เกิดเหตุอุทาหรณ์สุดระทึก..คนขับวัย 60 ขับเก๋งออกจากบ้านไปสถานีขนส่งลำปางรอรับลูก ระหว่างหาที่จอดรถตั้งใจเหยียบเบรก แต่พลาดเป็นเหยียบคันเร่งรถเกียร์ออโต้พุ่งชนทะลุโรงเก็บถังก๊าซ NGV หนักกว่า 4 ตัน เดชะบุญไม่บึ้มซ้ำ
พนักงานสอบสวน สภ.เมืองลำปาง พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องเร่งเข้าตรวจสอบเหตุรถยนต์เก๋งพุ่งชนที่เก็บถังก๊าซ NGV ภายในปั๊มน้ำมัน ปตท. ใกล้สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง เทศบาลนครลำปาง คืนที่ผ่านมา (21 มิ.ย.)
เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุพบรถยนต์ Honda City สีบรอนซ์เงิน ทะเบียนจังหวัดลำปาง สภาพด้านหน้าพังเสียหาย หลังพุ่งชนประตูเหล็กของที่เก็บถังก๊าซ NGV จนตัวรถทะลุเข้าไปภายใน และไปหยุดอยู่ใต้ตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งใช้เก็บถังก๊าซ NGV สำหรับให้บริการประชาชน
เบื้องต้นยังไม่สามารถเคลื่อนย้ายรถออกมาได้ เนื่องจากมีถังก๊าซ NGV บรรจุเชื้อเพลิงอยู่จำนวนมาก คาดว่ามีน้ำหนักรวมกว่า 4 ตัน ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยยังไม่สามารถเปิดตรวจสอบภายในอาคารได้ในทันที และต้องรอเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบโครงสร้าง ความเสียหาย รวมถึงตรวจวัดการรั่วไหลของก๊าซก่อน
จากการสอบถามคนขับ ซึ่งเป็นชายอายุประมาณ 60 ปี ให้การต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจว่า ขับรถออกจากบ้านเพียงลำพังเพื่อมารับลูกที่สถานีขนส่งผู้โดยสารลำปาง ระหว่างกำลังหาที่จอดรถเกิดความผิดพลาด โดยตั้งใจเหยียบเบรก แต่กลับเหยียบคันเร่งของรถเกียร์อัตโนมัติ ทำให้รถพุ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว ก่อนชนประตูที่กั้นและทะลุเข้าไปยังพื้นที่เก็บถังก๊าซดังกล่าว ซึ่งเคราะห์ดีที่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต