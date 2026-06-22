หยุดสร้างอุโมงค์รถไฟดอยหลวงชั่วคราว ตรวจธรณีวิทยาใหม่ หลังผนังถล่มทับคนงานดับ 2 สาหัส 2

เชียงราย - รมช.คมนาคมลุยตรวจอุโมงค์ดอยหลวง หลังเกิดเหตุผนังถล่ม-หินร่วงทับคนงานเสียชีวิต 2 ราย บาดเจ็บสาหัสอีก 2 ราย ล่าสุดต้องหยุดก่อสร้าง เปิดทางธรณีวิทยาเข้าตรวจ 2 สัปดาห์ประเมินความปลอดภัยก่อน
นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ รมช.คมนาคม ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ บริเวณอุโมงค์ดอยหลวง ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย ค่ำวันที่ 21 มิ.ย.ที่ผ่านมา หลังเกิดเหตุผนังอุโมงค์ถล่มทับคนงนชาวกาญจนบุรีและเมียนมาเสียชีวิต 2 ราย บาดเจ็บสาหัสอีก 2 ราย เมื่อค่ำวันก่อนหน้านี้ (20 มิ.ย.)
นายปัฐตพงษ์ บุญแก้ว วิศวกรโครงการฯ รายงานยืนยันว่าเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดจากการถล่มลงมาของโครงสร้างอุโมงค์หลัก แต่เป็นการหลุดร่วงของชั้นคอนกรีตพ่นยึดผิวหินชั่วคราว (Shotcrete) ขณะที่คนงานกำลังติดตั้งอุปกรณ์นั่งร้านภายในอุโมงค์ เป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆ ซึ่งคาดว่าการหลุดร่วงดังกล่าวเกิดจากปริมาณน้ำสะสมในชั้นหินที่มาจากฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาได้ทำให้สภาพธรณีวิทยาเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน จึงเป็นเหตุสุดวิสัยที่ยากต่อการคาดการณ์
หลังเกิดเหตุ โครงการได้สั่งหยุดการปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงทันที และให้ผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยาเข้าไปตรวจสอบความปลอดภัยของโครงสร้างทั้งหมดอย่างละเอียด คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ จากนั้นจึงจะสามารถนำเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่กลับเข้าไปปฏิบัติงานได้
ทั้งนี้ การดำเนินการสามารถทำได้แม้จะมีปริมาณน้ำมากและทะลุออกมาเพราะสามารถบริหารจัดการได้ รวมทั้งตนพอมีเวลาอยู่มากเพราะการก่อสร้างเร็วกว่าแผน 5-6 เดือน จึงมีเวลาในการดำเนินการอย่างละเอียด
ด้าน รมว.คมนาคมกล่าวว่า หลังเกิดเหตุครั้งนี้ได้สั่งการให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียด ทั้งในส่วนของการออกแบบ การก่อสร้าง และการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยของผู้รับเหมาและทีมวิศวกร ก่อนที่จะมีการเดินหน้าก่อสร้างโครงการในส่วนที่เหลือ
โดยได้มีการประสานกับกรมทรัพยากรธรณีให้เข้าไปช่วยประเมินสภาพชั้นหินและความเสี่ยงอย่างรอบคอบ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะไม่เกิดเหตุซ้ำรอย หากผลการตรวจสอบพบว่าเหตุเกิดจากความบกพร่องหรือประมาทเลินเล่อก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด
ส่วนการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุดังกล่าวทางโครงการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีศพผู้เสียชีวิต รับรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ ไปจนถึงมีการเยียวยาในระยะยาว โดยอยู่ระหว่างหารือร่วมกับครอบครัวผู้สูญเสียเพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสมต่อไป
ทั้งนี้ อุโมงค์ดอยหลวงได้รับการออกแบบตามมาตรฐานวิศวกรรมที่รองรับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว ซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการยืนยันว่าเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะมีความมั่นคงแข็งแรง และปลอดภัยตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
รายงานข่าวแจ้งว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2561 อนุมัติให้ รฟท.ทำการก่อสร้างโครงการฯ ด้วยงบประมาณ 85,345 ล้านบาท ตั้งแต่ อ.เด่นชัย จ.แพร่ จนถึงชายแดนไทย-สปป.ลาว อ.เชียงของ รวมระยะทาง 323.1 กิโลเมตร ใช้เวลาก่อสร้าง 7 ปี คาดว่าจะแล้วเสร็จและสามารถเปิดให้บริการได้ในเดือน ม.ค. 2571
โดยสัญญาที่ 3 ช่วงเชียงราย-เชียงของ ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 71 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ. 2565 สิ้นสุดงานตามสัญญาวันที่ 14 ม.ค. 2571 ระยะทางโครงการ 87 กิโลเมตร โดยมีอุโมงค์ดอยหลวงซึ่งเป็น 1 ใน 4 อุโมงค์ของโครงการนี้ซึ่งมีความยาว 3.4 กิโลเมตรและแผนงานสะสมคืบหน้าแล้ว 62.91% ผลงานสะสม 72.12% เร็วกว่าแผน 9.21%
ซึ่งอุโมงค์ดอยหลวงเป็นส่วนหนึ่งของโครงการฯโดยกิจการร่วมค้าซีเคเอสที-ดีซี 3 ได้ทำการขุดเจาะอุโมงค์ระยะทางประมาณ 3.4 กิโลเมตรจนแล้วเสร็จแล้ว และปัจจุบันอยู่ระหว่างการสร้างอุโมงค์ให้มีความแข็งแรงเพื่อจะเปิดใช้เพื่อการเดินรถไฟได้ตามกำหนดเดือน ม.ค. 2571