โรงเรียนชายแดนแม่สอดประกาศปิดชั่วคราวหนีภัยพม่าเสริมกำลังรบจ่อถล่มกลุ่มต่อต้าน

ตาก - โรงเรียนชายแดนแม่สอดประกาศปิดการเรียนการสอนชั่วคราวหนีภัยพม่ารบกะเหรี่ยง..หลังทหารพม่าเสริมกำลังรบเข้าฐานปฏิบัติการฯเมียวดี คาดเข้าตีกองกำลังกลุ่มต่อต้านภายใน 1-2 วันนี้
ว่าที่ ร.ต.ธวัชชัย แสงแปลง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่โกนเกน ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก ได้ประกาศว่า ทางโรงเรียนได้รับรายงานจากแหล่งข่าวภายในพื้นที่ว่ากองกำลังทหารของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมามีการเพิ่มเติมกำลังประมาณ 200 นายเข้าไปยังบริเวณฐานปฏิบัติการป่าสัก อ.เมียวดี จ.เมียวดี โดยคาดว่าจะทำการเข้าตีต่อกองกำลังกลุ่มต่อต้านที่บ้านผาลู ตรงข้ามบ้านห้วยมหาวงศ์ หมู่ 9 ต.มหาวัน อ.แม่สอด ภายใน 1-2 วันข้างหน้า หรือระหว่างวันจันทร์ที่ 22-อังคารที่ 23 มิ.ย. 2569
จากการประเมินสถานการณ์เบื้องต้นร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนเผชิญเหตุพบความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียนและคณะครูจากการสู้รบที่อาจจะเกิดขึ้น จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 39 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และความตามข้อ 9 แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
โรงเรียนบ้านแม่โกนเกนจึงประกาศหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษจำนวน 1 วัน คือวันจันทร์ที่ 22 มิ.ย. 2569 หากสถานการณ์ปลอดภัยเพียงพอจะทำการเปิดทำการเรียนการสอนตามปกติในวันอังคารที่ 23 มิ.ย. 2569
ทั้งนี้ ให้ผู้ปกครองนักเรียนติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กำชับให้นักเรียนอยู่ในที่กำบังหรือที่พักอาศัย หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้ง สำหรับการสอนชดเชยโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งเพื่อไม่ให้กระทบต่อวันเรียนของนักเรียนต่อไป