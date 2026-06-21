บุรีรัมย์ฉาวไม่มีแผ่ว! บุกรวบพระ 3 รูปมั่วสุมเสพยาบ้าในกุฏิ สารภาพใช้เงินจากกิจนิมนต์ซื้อกับวัยรุ่นหน้าวัด

บุรีรัมย์-– วงการผ้าเหลืองบุรีรัมย์ฉาวไม่มีแผ่ว ชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติด กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 215 ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอนางรอง จ.บุรีรัมย์ บุกรวบพระ 3 รูปมั่วสุมเสพยาบ้าในกุฏิ พร้อมของกลาง 6 เม็ด สารภาพใช้เงินที่ได้จากกิจนิมนต์ซื้อยาบ้าจากวัยรุ่นหน้าวัด นำตัวพระทั้ง 3 รูปสึกก่อนส่งดำเนินคดี พร้อมเร่งขยายผลจับวัยรุ่นที่ขายยาบ้าให้พระ
วันนี้ (21 มิ.ย.69) นายธนธรณ์พล ไขว้พันธุ์ ปลัดอำเภอนางรอง จ.บุรีรัมย์ พร้อมด้วย ร.ต.อ.วินัย แสงอรุณ หัวหน้าชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติด กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 215 นำกำลังฝ่ายปกครองอำเภอนางรอง ,ชปส.ร้อย ตชด.215 ,เจ้าหน้าที่ตำรวจ ชป.ปส.ภ.จว.บุรีรัมย์ , เจ้าหน้าที่ทหาร สขว.กอ.รมน. เข้าจับกุมพระภิกษุสงฆ์ ในวัดบ้านหนองพลวง ต.สะเดา อ.นางรอง จำนวน 3 รูป คือ พระพร หรือ นายสมพร อายุ 36 ปี กับ พระโก้ หรือ นายวิชัย อายุ 44 ปี พร้อมของกลางยาบ้ารูปละ 3 เม็ด นอกจากนี้ยังมีพระอีก 1 รูป คือ พระขวัญ หรือนายธีรพงษ์ ที่ผลตรวจปัสสาวะพบว่ามีสารเสพติดในร่างกาย หรือฉี่ม่วง อีก 1 รูป รวมทั้งหมด 3 รูป จากนั้นได้นิมนต์พระทั้ง 3 รูป ไปลาสิกขาที่วัดหนองสองห้อง ต.สะเดา อ.นางรอง ก่อนจะควบคุมตัวไปยังที่ทำการ ชปส.ร้อย ตชด.215
โดยพระ 2 รูป คือ พระพร หรือ นายสมพร กับ พระโก้ หรือ นายวิชัย ที่มียาบ้าในความครอบครองคนละ 3 เม็ด เจ้าหน้าที่ได้นำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.นางรอง ดำเนินคดีตามกฎหมายในข้อหา ‘มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า) ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนยาบ้า) โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย’ ส่วนพระขวัญ หรือนายธีรพงษ์ เจ้าหน้าที่ปกครองได้นำตัวไปทำบันทึกประวัติ ก่อนส่งบำบัดต่อไป
การบุกจับกุมพระทั้งรูปครั้งนี้ สืบเนื่องจาก ศูนย์ดำรงธรรม อ.นางรอง และศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 215 ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านในพื้นที่ว่า มีพระในวัดบ้านหนองพลวง 3 รูป มีพฤติกรรมข้องเกี่ยวกับยาเสพติด และเกรงว่าหากปล่อยไว้จะทำให้เสื่อมเสียกับวงการพระพุทธศาสนา เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงเดินทางไปตรวจสอบตามที่ได้รับร้องเรียน
โดยเจ้าหน้าที่ชุดจับกุม ได้เข้าพบเจ้าอาวาส จากนั้นได้ขอให้เรียกพระลูกวัดออกมาพบกับเจ้าหน้าที่ ซึ่งทั้งวัดมีพระสงฆ์อยู่จำนวน 7 รูป เมื่อเจ้าหน้าที่ได้สอบถามถึงการเสพยาบ้า มีพระสงฆ์ 3 รูป ยอมรับด้วยความสมัครใจว่าเสพยาบ้าจริง โดยพระพร หรือนายสมพร ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ที่ จ.ชลบุรี และได้มาบวชเป็นพระอยู่ที่วัดหนองพลวง ประมาณ 5 เดือน ให้การว่าตนได้เสพยาบ้าจริง ซึ่งยาบ้าที่นำมาเสพนั้น ได้ติดต่อซื้อจากนายโล ซึ่งมีบ้านอยู่บริเวณหน้าวัด ซื้อยาบ้ามาครั้งละ 3-4 เม็ด ในราคา 200 บาท โดยเสพไปแล้ว 1 เม็ด ก่อนถูกจับกุมและเหลือยาบ้าจำนวน 3 เม็ด
ส่วนพระโก้ หรือนายวิชัย ซึ่งบวชมานานถึง 4 พรรษา และมียาบ้าเหลือในความครอบครองจำนวน 3 เม็ด ก็ยอมรับว่าได้สั่งซื้อยาบ้าจากนายโลมาไว้เพื่อเสพด้วย เสพไปแล้ว 1 เม็ด โดยมีพระขวัญ หรือนายธีรพงษ์ มาขอเสพด้วย ก่อนถูกจับกุมพวกตนทั้ง 3 ได้มั่วสุมร่วมกันเสพยาบ้าอยู่ในกุฎิคนละ 1 เม็ด
หลังจากทราบว่าคนที่นำยาบ้ามาส่งขายให้กับพระทั้ง 2 รูป คือนายโล ซึ่งมีบ้านอยู่หน้าวัด เจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าไปตรวจสอบที่บ้าน แต่นายโล ได้ไหวตัวทัน หลบหนีไปก่อน ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่เดินทางเข้าวัด ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้ต่อไป