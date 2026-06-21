พบโครงกระดูกมนุษย์ถูกฝังกลางทุ่งปางศิลาทองลึกกว่า 1 เมตร พร้อมเหรียญโบราณ-เครื่องประดับ

กำแพงเพชร - ชาวบ้านขุดร่องเตรียมสูบน้ำเข้านา พบโครงกระดูกมนุษย์ถูกฝังกลางทุ่งปางศิลาทอง ลึกกว่า 1 เมตร พร้อมกับเหล็กคล้ายเสียม-ขวาน ตลอดจนวัตถุคล้ายต่างหู-เครื่องประดับ-เหรียญเงินโบราณ ฯลฯ คาดถูกฝังมาไม่ต่ำกว่า 50 ปี จนผุ-บางส่วนจะกลายเป็นหิน กู้ภัยฯร่วมจุดธูปเสี่ยงทายคาดเป็นชาย
กรณี พ.ต.ท.อรรษนัย ผาบจันดา สว.สอบสวน สภ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร ได้รับแจ้งว่าพบโครงกระดูกถูกฝังอยู่ในทุ่งนา ค่ำวันที่ผ่านมา(20 มิ.ย.) จึงได้เดินทางไปตรวจสอบร่วมกับกู้ภัยสว่างกำแพงเพชร จุดปางศิลาทอง
ที่เกิดเหตุเป็นบริเวณทุ่งนาของ นายแทน สิบประเสริฐ อายุ 52 ปี ชาวบ้าน ม.1 ต.หินดาด อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร พบโครงกระดุกมนุษย์ถูกฝังอยู่บริเวณคันนาลึกกว่า 1.20 เชนติเมตร จึงได้ใช้เชือกกั้นเอาไว้ก่อนเนื่องจากเป็นช่วงกลางคืนและการพิสูจน์หลักฐานเป็นไปได้ยากลำบาก
ล่าสุดวันนี้ (21มิ.ย.) เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ให้แพทย์เวรโรงพยาบาลปางศิลาทอง เข้าพิสูจน์หลักฐานเบื้องต้น พบว่าสภาพโครงกระดูกเปื่อยแห้งจนกลายเป็นหินและไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นหญิงหรือชาย คาดถูกฝังมาเป็นเวลานานไม่ต่ำกว่า 50 ปี
บริเวณที่เกิดเหตุยังพบชิ้นส่วนของเหล็กมีลักษณะคล้ายเสียมหรือขวานโบราณ พร้อมด้วยเหล็กลักษณะทรงกลมคล้ายเครื่องประดับ ต่างหู หรือเหรียญเงินโบราณกองรวมอยู่ในชิ้นส่วนของกระดูกด้วย
ลักษณะกระดูกเห็นได้ชัดว่าเป็นชิ้นส่วนมนุษย์เพราะยังหลงเหลือชิ้นส่วนที่มองเห็นชัดเจนว่าเป็นฟันกลาม กระดูกสะบ้า ชิ้นส่วนกะโหลก กระดูกท่อนยาวหน้าแข้ง แต่ไม่พบชิ้นส่วนเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย
ขณะเดียวกันกู้ภัยและชาวบ้านช่วยกันขุดชิ้นส่วนกระดูกเพิ่มเต็มให้ครบมากที่สุด ซึ่งได้มีการจุดธูปเสี่ยงทายจากการโยนเหรียญสื่อสารกับวิญญาณว่ากระดูกครบหรือไม่ และเสี่ยงทายว่าเป็นเพศหญิงหรือชาย ผลออกมาเป็นชาย
จากนั้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้รวบรวมโครงกระดูกทั้งหมดนำส่งให้ตำรวจ สภ.ปางศิลาทอง เพื่อนำไปส่งชันสูตรที่ รพ.ตำรวจ พิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล หาเบาะแสทางคดี โดยข้อมูลจากตำรวจและผู้นำท้องถิ่นเบื้องต้นยังไม่ได้รับการรายงานว่ามีบุคคลสูญหายในพื้นที่แต่อย่างใด ขณะที่วัตถุโบราณที่ขุดพบหน้าจะมีอายุเก่าแก่ประมาณ 500 ปี
นายแทน สิบประเสริฐ อายุ 52 ปี เจ้าของนาที่พบโครงกระดูกคนแรก เล่าว่าช่วงเวลา 18.00 น. ของเมื่อวานนี้ (20 มิ.ย.) ตนมาขุดร่องเพื่อสูบน้ำเข้านา จนไปพบโครงกระดูกดังกล่าว กับเหล็กลักษณะคล้ายขวานก่อน จากนั้นได้ไปเจอชิ้นส่วนของกะโหลก จึงตัดสินใจขุดต่อก็พบว่ามีโครงกระดูกและวัตถุโบราณคล้ายต่างหูถูกฝังอยู่ด้วยคาดว่าจะนานหลายสิบปีแล้ว จึงได้แจ้งผู้ใหญ่บ้านให้เข้าตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยและตำรวจ
“ตลอด 30-40 ปีมานี้ ไม่มีคนในหมู่บ้านสูญหายหรือเกิดเหตุฆาตกรรมใดๆ ซึ่งก็จะช่วยกันขุดค้นหาเพิ่มเติม เชื่อว่าอาจจะพบอะไรที่อยู่ใต้ดินเพิ่มเติมอีกแน่”
ด้านนายถาวร สมพงษ์ อายุ 59 ปี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 บ้านหินดาด เล่าว่าได้รับแจ้งจากลูกบ้านว่าขุดพบโครงกระดูกในทุ่งนาช่วงเย็นวานนี้ จึงได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครองเข้ามาตรวจสอบ
ซึ่งอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้มาตั้งแต่ปี 2517 ก็ไม่เคยพบบุคคลสูญหายหรือเหตุฆาตกรรมและนำมาฝัง ขณะท่สภาพโครงกระดูกที่เจอคาดว่าน่าจะถูกฝังมาไม่ต่ำกว่า 50 ปี เนื่องจากกระดูกเก่ามาก แต่ยังเหลือชิ้นส่วนที่พอระบุได้ว่าเป็นมนุษย์ ซึ่งเดี๋ยวจะต้องขุดค้นหากระดูกที่เหลือให้ครบเพื่อส่งให้ตำรวจตรวจสอบอีกที
นายสุรินทร์ พึ่งธรรม อายุ 55 ปี หัวหน้ากู้ภัยสว่างกำแพงเพชร จุดปางศิลาทอง เล่าว่าตอนมาตรวจสอบก็พบเจ้าของนาได้ขุดกระดูกขึ้นมาบางส่วนแล้ว ซึ่งก็พบเหล็กลักษณะคล้ายเสียม และชิ้นส่วนของมนุษย์อีกจำนวนมาก จึงหยุดค้นหาไว้ก่อนเนื่องจากตอนนั้นมืดแล้วรอให้ถึงช่วงเช้า
“สภาพกระดูกที่ถูกฝังนั้นมีลักษณะเก่ามาก บางส่วนผุแล้ว นอกจากนี้ยังพบของโบราณลักษณะคล้ายต่างหูรวมอยู่ด้วย”