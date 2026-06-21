“หนานหนิง” เมืองหลวงจักรยานยนต์ไฟฟ้าของจีน ไม่ต้องซื้อมีให้เช่าสะดวกสบายทั่วเมือง

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-พาไปชมนครหนานหนิง เมืองสะอาด อากาศบริสุทธิ์และเป็นเมืองที่มีจักรยานยนต์ไฟฟ้ามากที่สุดในประเทศจีน จนได้รับฉายาว่า เมืองหลวงจักรยานยนต์ไฟฟ้า เผยตามย่านเศรษฐกิจและย่านชุมชนจะมีจุดจอดจักรยานยนต์ไฟฟ้าให้เช่าอย่างสะดวกสบาย จ่ายผ่านแอพฯแค่ชั่วโมงละ 7.30 บาท
เมื่อเร็วๆนี้ สถานกงสุลใหญ่จีน ณ จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์จีน-ไทย ร่วมใจเยือนกว่างซี เพื่อแลกเปลี่ยนและความร่วมมือสื่อมวลชนจีน-ไทย ประจำปี 2026 จากการเยี่ยมชมเมืองหนานหนิง เมืองหลวงของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ปัจจุบันมีการพัฒนารุดหน้าไปมาก โครงสร้างพื้นฐานถูกจัดระเบียบไว้อย่างสวยงาม
หนึ่งในจุดเด่นที่น่าสนใจ คือมาตรการส่งเสริมใช้พลังงานสะอาด โดยเฉพาะจักรยานยนต์ ที่ประชาชนเมืองนี้ นิยมใช้จักรยานยนต์เชื้อเพลิงน้ำมันกันมาก ต่างปรับเปลี่ยนมาใช้จักรยานยนต์พลังงานไฟฟ้า ซึ่งได้รับการตอบรับดีจากชาวเมือง ไม่ว่าจะเดินทางไปย่านไหนทั่วเมืองนี้ จึงเห็นชาวหนานหนิงใช้จักรยานยนต์ไฟฟ้ากันแทบหมดเมือง ที่สำคัญประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงการใช้งานจักรยานยนต์ไฟฟ้าได้ง่ายๆ ไม่จำเป็นต้องซื้อหามาไว้เป็นเจ้าของ ตามย่านชุมชน ย่านเศรษฐกิจ จะมีจุดจอดจักรยานยนต์ไฟฟ้าให้เช่าขับขี่ได้อย่างสะดวกสบาย
น.ส.ปราณปรียา มั่งทอง หรือน้องเจนนี่ นักศึกษาชาวไทย ซึ่งมาเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยกว่างซี บอกว่าได้มาเรียนมาพักอาศัยที่นครหนานหนิง รู้สึกประทับใจในสิ่งอำนวยความสะดวกของเมืองมาก โดยเฉพาะการเดินทาง ที่นี่มีจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่รัฐจัดสรรให้อย่างเพียงพอ ใครๆก็สามารถใช้ได้ โดยจักรยานยนต์ไฟฟ้าจะจอดอยู่บริเวณฟุตบาทตามย่านชุมชน แหล่งท่องเที่ยว
เราไม่จำเป็นต้องซื้อหรือเป็นเจ้าของ ก็สามารถใช้จักรยานยนต์ไฟฟ้าได้ทุกครั้งที่ต้องการใช้ แค่มีสมาร์ทโฟน โหลดแอปพลิเคชัน อลิเพย์ หรือวีแชท นำสมาร์ทโฟนไปสแกนที่จอมอนิเตอร์จักรยานยนต์ จะโชว์ระดับแบตเตอรีที่เหลือ จากนั้นกดปุ่มสตาร์ท ก็สามารถขับขี่จักรยานยนต์ไฟฟ้าไปธุระ ไปเที่ยวได้ทันที
“ค่าบริการแค่ชั่วโมงละ 1.5 หยวน เป็นเรทที่ถูกมาก หากเทียบกับการเดินทางโดยรถยนต์น้ำมันหรือบริการรถสาธารณะอื่นๆจักรยานยนต์ไฟฟ้า จำกัดความเร็วการขับขี่ไว้ไม่เกิน 25 กิโลเมตร/ชั่วโมง ซึ่งเป็นความเร็วที่ปลอดภัยในการขับขี่ในเขตเมือง ที่สำคัญจักรยานยนต์ไฟฟ้าเหล่านี้ไม่มีมลพิษจากไอเสีย ทำให้คุณภาพอากาศของเมืองสะอาด น่าอยู่ ดีต่อสุขภาพกับประชาชนทั้งเมือง” น.ส.ปราณปรียา กล่าว
ขณะเดียวกันเมื่อใช้จักรยยานยนต์ไฟฟ้าเสร็จธุระแล้ว ไม่จำเป็นต้องขับขี่กลับไปคืนยังจุดเดิม เมื่อถึงที่หมายที่มีจุดจอด ก็นำไปจอดที่จุดจอดใกล้ที่สุดได้เลย ซึ่งระบบจะคิดค่าบริการผ่านสมาร์ทโฟนและกดจ่ายค่าบริการได้เลย จักรยานยนต์ไฟฟ้าเหล่านี้จะมีเจ้าหน้าที่รัฐ เข้ามาตรวจสอบหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่แต่ละคัน ในช่วงค่ำของแต่ละวัน เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการใช้บริการของพี่น้องประชาชน นักท่องเที่ยวในวันรุ่งขึ้น
สำหรับนครหนานหนิง ได้รับฉายาว่า "เมืองหลวงจักรยานยนต์ไฟฟ้า" เนื่องจากมีสถิติการใช้งานสูงมาก โดยประชากรในมณฑลกว่างซีทุกๆ 2.5 คน มีจักรยานไฟฟ้า 1 คัน สาเหตุหลักมาจากความนิยมในการใช้ยานยนต์สองล้อพลังงานไฟฟ้าราคาจับต้องได้ในการเดินทางในชีวิตประจำวัน ซึ่งสภาพแวดล้อมและนโยบายของทางการสนับสนุนอย่างเต็มที่
ยานยนต์สองล้อไฟฟ้าจึงกลายเป็นพาหนะหลักของชาวหนานหนิงแทนที่มอเตอร์ไซค์น้ำมันแบบดั้งเดิม โดยมีจำนวนแซงหน้ารถยนต์ส่วนบุคคลไปแล้ว ภาครัฐได้ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานขนานใหญ่เพื่อรองรับการใช้งานอย่างเป็นระบบ เช่น การสร้างเลนเฉพาะสำหรับจักรยานยนต์ไฟฟ้า พื้นที่รอสัญญาณไฟจอดแยกต่างหาก ตลอดจนจุดจอดรถและสถานีสับเปลี่ยนแบตเตอรี่อัจฉริยะที่ครอบคลุมทั่วเมือง
ที่สำคัญมณฑลกวางสี เป็นฐานการผลิตยานยนต์พลังงานใหม่และรถจักรยานไฟฟ้าขนาดใหญ่ โดยเฉพาะในเมืองกุ้ยก่างที่อยู่ใกล้เคียง ซึ่งเป็นคลัสเตอร์อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่รองรับทั้งความต้องการในประเทศและส่งออก